Das Warten hat ein Ende: „Herr der Ringe“-Fans holen sich jetzt dieses neue Spiel nach Hause

Alle „Herr der Ringe“-Fans können sich freuen: Ende Januar erschien das neue Kartenspiel „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“. Alles Wichtige zu diesem Spiel erfahrt ihr hier.

Kooperatives Kartenspiel für „Herr der Ringe“-Fans

Es handelt sich um ein Stichspiel, welches aus insgesamt 18 Kapiteln besteht, die dem Verlauf des ersten Bandes von „Herr der Ringe“ folgt. Eure Aufgabe wird sein, in die Rollen der bekannten Figuren aus der Reihe zu schlüpfen und verschiedene Missionen erfolgreich zu absolvieren.

Das Spiel wurde im Dezember auf der PAX unplugged in den USA vorgestellt, seit Ende Januar 2025 ist es in 15 Sprachen weltweit auf dem Markt – natürlich auch in Deutsch. Ihr könnt „Der Herr der Ringe: Die Gefährten – Das Stichspiel“ über Amazon bestellen.

Einen genaueren Blick auf das neue Spiel erhaltet ihr im folgenden YouTube-Video – einer Rezension von BoardGameGeek (auf deren Website könnt ihr euch auch den Eintrag zum Kartenspiel ansehen):

Für wen eignet sich das Spiel?

Jede Figur hat unterschiedliche Fähigkeiten und ihr müsst kooperieren, um die Ziele für die jeweilige Mission zu erreichen. Das Spiel wird für Fans ab 10 Jahren empfohlen.

Im Spiel wird immer wieder an die Bücher und Filme erinnert, „Herr der Ringe“-Fans werden damit also sicher nichts falsch machen. Durch den kooperativen Ansatz ist auch der Einstieg für Neulinge einfach, während erfahrenere Spieler durch die steigenden Anforderungen in späteren Kapiteln ebenfalls gefordert werden.

Unterschiedliche Spielmodi möglich

Das Gesellschaftsspiel kann in unterschiedlichen Konstellationen gespielt werden. Wenn ihr alleine seid, könnt ihr mit dem Solo-Modus das Spiel auch ganz ohne andere Mitspieler absolvieren. Auch eine Runde für zwei Personen ist möglich, dann wirkt eine Kartenpyramide als zusätzlicher Spieler. Insgesamt sind als maximale Spieleranzahl vier Personen vorgesehen.

Besonderes Design

Damit ihr beim Spielen auch wirklich in die Welt von „Herr der Ringe“ eintauchen könnt, wurden die Charaktere in einem besonderen Glasmalerei-Stil aufs Papier gebracht. Manches wirkt skurril, manches wunderschön – Ziel war es, dass ihr euch möglichst wie bei einem Märchen an einen ganz anderen Ort versetzt fühlt.

