Das „Der Herr der Ringe“-Franchise von Peter Jackson umfasst bereits zahlreiche Filme und sogar eine Serie. Wir zeigen euch, in welcher Reihenfolge ihr die Filme schauen könnt.

Das gesamte „Der Herr der Ringe“-Universum

Im Jahr 2001 feierte der erste von Regisseur Peter Jacksons „Der Herr der Ringe“-Filme, basierend auf den Büchern von J.R.R. Tolkien, seine Premiere. In den beiden Jahren darauf kamen zwei weitere Teile in die Kinos. Ein Jahrzehnt später reihten sich mit „Der Hobbit“ drei weitere Teile in das „Der Herr der Ringe“-Franchise ein. Im Jahr 2022 folgte eine Serie und Ende Jahr 2024 soll ein weiterer Film Mittelerde besser beleuchten.

Damit gehören bis dato sechs Filme (im Jahr 2024 sieben Filme) und eine Serie zu einer der erfolgreichsten Fantasy-Welten. Falls ihr nach diesen ersten Sätzen schon den Überblick verloren habt, seid ihr beim richtigen Artikel gelandet: Wir zeigen, in welcher Reihenfolgen ihr die Filme und Serien gucken könnt, wo diese zu streamen sind und was es bereits über den neuen Film zu sagen gibt.

„Der Herr der Ringe“-Reihenfolge: Diese Möglichkeiten habt ihr

Wie oben bereits angedeutet, hat sich seit den zwei Jahrzehnten nach der Premiere des ersten Teils viel getan. Zuerst kam die „Der Herr der Ringe“-Trilogie mit den drei Teilen „Die Gefährten“, „Die zwei Türme“ und „Die Rückkehr des Königs“ in die Kinos. Nach einigen Jahren der Stille folgte 2012 – fast ein Jahrzehnt später – die Trilogie von „Der Hobbit“, die die Vorgeschichte der ursprünglichen „Der Herr der Ringe“-Filme erzählt. Dabei begleitet man in den Filmen „Eine unerwartete Reise“, „Smaugs Einöde“ und „Die Schlacht der fünf Heere“ Bilbo Beutlin und seine Gefährten auf ihren Abenteuern.

2022 erschien die von Amazon Prime produzierte Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, die tausende Jahre vor den Ereignissen der beiden Trilogien spielt und aufgreift, wie die schicksalshaften Ringe geschmiedet werden. Schaut ihr die Filme, wie oben aufgezählt, wählt ihr die Reihenfolge nach Veröffentlichung und erhaltet einen Überblick über Mittelerde, so wie Peter Jackson ihn geplant hat. Wollt ihr ein wenig Fantasy-Unterhaltung für einen Filmabend, können wir euch diese Film- und Serienreihenfolge empfehlen. Haltet dabei jedoch die Reihenfolge innerhalb der Trilogien ein.

„Der Herr der Ringe“-Reihenfolge nach Veröffentlichung

Die chronologische „Der Herr der Ringe“-Reihenfolge

+++ Achtung: Spoiler zum „Der Herr der Ringe“-Franchise im folgenden Absatz! +++

Interessiert euch eher die Ringgeschichte und wie zeitlich alles aufeinander aufbaut, dann empfehlen wir euch das „Der Herr der Ringe“-Franchise in chronologischen Reihenfolge. Dabei erlebt ihr die Entstehung der Ringe, den mehrmaligen Aufstieg und Fall von Sauron mit der abschließenden Zerstörung des einen Rings. Zudem seht ihr in dieser Film- und Serien-Reihenfolge, wie der entscheidende Ring aus den Händen Gollums zu Bilbo Beutlin gelangt und anschließend an Frodo Beutlin weitergereicht wird, der Saurons Schicksal besiegelt.

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“



„Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim“



„Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“

„Der Hobbit: Smaugs Einöde“

„Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere“

„Der Herr der Ringe: Die Gefährten“

„Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“



„Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“



Reiht sich ein weiterer Film in die „Der Herr der Ringe“-Reihenfolge ein?

So viel zu den bereits produzierten Filmen und Serien rund um die Geschehnisse in Mittelerde. Nun geht es mit einem anderen Teil weiter, der am 12. Dezember 2024 in die Kinos kommen wird und wohl 180 Jahre vor den Geschehnissen der „Der Herr der Ringe“-Trilogie spielt. Der Titel des Animationsfilms lautet „Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim“ und handelt vom neunten König von Rohan, Helm Hammerhand, der auch als Namensgeber für die Festung Helms Klamm aus dem Teil „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“ dient. Zudem wird es im neuen Film um den Krieg zwischen den Rohirrim und den Dunländern gehen.

