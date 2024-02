Demon Slayer: Die richtige Reihenfolge des Animes

Demon Slayer setzt sich aus mehreren Staffeln und einem Film zusammen. In den folgenden Abschnitten zeigen wir euch die richtige Reihenfolge.

Der Schöpfer von Demon Slayer ist Koyoharu Gotōge, dessen veröffentlichte Erstausgabe seit 2016 für euch bereitsteht. In dieser düsteren Manga-Geschichte müssen sich zwei Geschwister den Dämonen entgegenstellen und über sich hinauswachsen, damit sie nicht nur überleben, sondern auch eines Tages wieder richtig leben können. In dem nächsten Abschnitt erhaltet ihr einen Überblick von Demon Slayer, um die Reihenfolge der Serie und Filme richtig anzugehen.

Den Trailer zum Film findet ihr im Video:

Wie ist die Reihenfolge von Demon Slayer?

Um die Story zu verstehen, müsst ihr nicht zwangsläufig den Film ansehen. Er steht gut unabhängig von der Serie. Die 2 Staffeln, welche insgesamt 44 Folgen umfassen, erzählen die komplette Geschichte. Denn der Anfang der zweiten Staffel greift die Story des Films „Demon Slayer: Mugen Train“ auf. Auf Crunchyroll könnt ihr die Serie streamen.

