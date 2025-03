Der Knopf unten an der Ampel: Wird es so schneller grün? Dafür ist er wirklich da

Gehört ihr zu den Menschen, die den Knopf unten am gelben Kasten der Ampel drücken und hoffen, dass dadurch schneller grün wird? Den meisten ist seine Funktion unbekannt und doch hat er eine ganz besondere Bedeutung. Wir klären auf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wird es schneller grün, wenn ihr den Knopf unten an der Fußgängerampel drückt?

Drückt ihr den Knopf unten am sogenannten Anforderungstaster mehrmals hintereinander, schaltet die Ampel schneller auf Grün um – angeblich. Doch hierbei handelt es sich lediglich um ein Gerücht. Die Wartezeit wird dadurch nicht beeinflusst. Ihr könnt maximal an Ampeln, die nicht automatisch umschalten, das Grün anfordern. Der Knopf hat jedoch einen anderen Zweck.

Anzeige

Dafür ist der Knopf an der Ampel wirklich da

Es wird also nicht schneller grün, wenn ihr an der Ampel steht und den Knopf drückt. Was passiert stattdessen? Ein akustisches Signal ertönt, sobald die Fußgänger gehen dürfen.

Anzeige

Denn der verdeckte Knopf ist für sehbehinderte beziehungsweise blinde Menschen gedacht. So bekommen auch sie es mit, wenn aus Rot Grün wird. Der Ton hilft ihnen dabei, zu erkennen, wann sie sicher die Straße überqueren können. Manchmal kommt eine Vibration als Unterstützung hinzu.

Diese Hilfsmittel zeigen den richtigen Weg

Schon ein tackerndes Geräusch zeigt sehbehinderten Menschen, wo sich der nächste Ampelmast befindet. Unter dem Ampelkasten verrät ihnen dann ein Pfeil, in welche Richtung der Überweg führt.

Anzeige

Es können außerdem noch weitere wichtige Informationen unter dem Kasten angebracht sein. Eine Halbkugel bedeutet, dass eine Verkehrsinsel auf der Straße existiert. Gleise werden durch eine Quer-Kerbe angezeigt. Diese taktilen Informationen machen für blinde und sehbehinderte Menschen das Überqueren der Straße sicherer.

Wir verraten euch außerdem, ob ihr bei Rot über eine Ampel fahren dürft, wenn gerade ein Krankenwagen kommt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.