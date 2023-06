Eine offizielle Mac-Version von Diablo 4 gibt es bisher noch nicht. Mit einem neuen Toolkit von Apple lässt sich aber unter macOS die Windows-Variante spielen.

Diablo 4 Facts

Seit seiner Veröffentlichung sorgt der neuste Teil der Diablo-Spielreihe für allerhand mediale Aufmerksamkeit. Und das nicht ohne Grund, denn Blizzard hat damit nicht nur ein von seinen Fans lang erwartetes Spiel abgeliefert, sondern konnte dabei ebenso mit einem vorbildlichen Gameplay und einer herausragenden Qualität überzeugen. Kein Wunder also, dass sich inzwischen auch Apple-Nutzer danach sehnen, Diablo 4 auf ihrem Mac spielen zu können.

Ihr kennt das neue Diablo 4 noch gar nicht? Dann ist der folgende Gameplay-Trailer genau das Richtige für euch.

Diablo 4 ist nicht nur unter Mac-Nutzern beliebt

Das neue, von Blizzard entwickelte Action-Rollenspiel Diablo 4 erfreut sich seit seiner Veröffentlichung Anfang Juni wachsender Beliebtheit. Innerhalb von nur fünf Tagen nach dem Release konnte der Publisher bereits für das Spielgeschehen symbolische Einnahmen in Höhe von 666 Millionen US-Dollar mit dem von Fans der Spielreihe lang ersehnten Titel erzielen.

In der gleichen Zeit sammelten Spieler bereits 276 Millionen Spielstunden an. Keine Einzige davon dürfte jedoch von der Schauspielerin Whoopi Goldberg stammen, die sich erst vor einigen Tagen via Instagram darüber beschwerte, dass sie Diablo 4 nicht auf ihrem Mac spielen könne. Doch das stimmt nicht ganz.

Mehr Tipps zum effektiven Dämonen-Schnetzeln findet ihr in der Bilderstrecke.

Apple Game Porting Toolkit bringt Diablo 4 auf den Mac

Denn Apple hat auf seiner letzten Entwicklermesse WWDC ein Game Porting Toolkit vorgestellt, mit dem sich nicht nur Diablo 4, sondern ebenso andere namhafte Titel wie Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 oder Elden Ring ausgehend von ihrer Windows-Version auf einen Mac portieren lassen.

Damit bringen Anwender für Microsofts DirectX12-API entwickelte Videospiele auch unter macOS zum Laufen und können somit ihren Mac auch als Gaming-Computer nutzen. Voraussetzung dafür ist aber, dass der jeweilige Rechner auf einem der Prozessoren von Apple Silicon basiert, also auf einem M1- oder M2-Chip. Macs mit Intel-CPU gehen diesbezüglich leer aus.

Ein M1- oder M2-Chip von Apple ist Voraussetzung

Allzu anwenderfreundlich ist der Prozess indes nicht. Wer Diablo 4 auf seinen Mac portieren will, sollte zumindest keine Scheu davor haben, ein paar Befehle in die Kommandozeile einzutippen. Für alle, die sich das dennoch zutrauen, hat der ehemalige Microsoft-Entwickler Denis Gladkikh eine ausführliche Anleitung bereitgestellt.

Darin zeigt er, wie er den teuflischen Titel auf einem MacBook Pro mit einem Prozessor vom Typ M2 Max sowie 96 Gigabyte an Arbeitsspeicher ausführt. Mit ein bisschen Arbeit und den nötigen Kenntnissen läuft Diablo 4 folglich sehr wohl auf einem Mac.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.