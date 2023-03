Jeden Tag erscheinen neue Serien auf den verschiedenen Streamingdiensten. Wir wollen euch hier die vielversprechendsten Neuerscheiungen bei Netflix, Amazon Prime, Disney+, Wow & Co. präsentieren.

The Last of Us

The Last of Us – Trailer Deutsch

Streamingdienst: Wow

Wow Genre: Action, Drama

Action, Drama Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Besetzung: Pedro Pascal, Ellie Williams

Pedro Pascal, Ellie Williams Drehbuch: Neil Druckman, Craig Mazin

Die Welt in „The Last of Us“ ist nach einer Pilz-Pandemie nicht mehr wiederzuerkennen. 20 Jahre nach dem Untergang der modernen Zivilisation ist Joel Miller im post-apokalyptischen Nord-Amerika als Schmuggler unterwegs. Als er und seine Partnerin Tess bei einem Auftrag mit der 14-jährigen Ellie Williams zusammengeführt werden, verändert sich alles.

Shrinking

Shrinking – Trailer deutsch

Streamingdienst: Apple TV Plus

Apple TV Plus Genre: Komödie, Drama

Komödie, Drama Altersfreigabe: FSK ab 12

FSK ab 12 Besetzung: Jasin Segel, Jessica Williams, Harrison Ford, Luke Tennie

Jasin Segel, Jessica Williams, Harrison Ford, Luke Tennie Drehbuch: Brett Goldstein, Bill Lawrence, Jason Segel

Nach dem Tod seiner Frau entschließt sich der Therapeut James Laird in „Shrinking“ dazu, seine Arbeit zukünftig anders anzugehen. Er wirft das Gelernte und die Ethik-Regeln über Bord und sagt seinen Klienten seine ungeschönte Meinung direkt ins Gesicht – mit teilweise unerwarteten und krassen Folgen.

Wednesday

Wednesday - Trailer Deutsch

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Fantasy, Komödie

Fantasy, Komödie Altersfreigabe: FSK ab 12

FSK ab 12 Besetzung: Jenna Ortega, Christina Ricci, Gewendoline Christie

Jenna Ortega, Christina Ricci, Gewendoline Christie Drehbuch: Alfred Gough, Miles Millar

„Wednesday“ soll entgegen ihres Willens von ihrer gewöhnlichen Schule auf die Nevermore Academy wechseln – eine Schule für übernatürliche Menschen. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft holt sie die Familien-Geschichte der Addams-Familie ein, während in der Stadt eine Mordserie losbricht.

Chainsaw Man

Chainsaw Man Trailer

Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Genre: Action, Animation

Action, Animation Altersfreigabe: FSK ab 12

FSK ab 12 Drehbuch: Tatsuki Fujimoto, Hiroshi Seko

Der in absoluter Armut lebende Denji schlägt sich zusammen mit seinem besten Freund Pochi, einem Kettensägenteufel, durchs Leben. Er muss den riesigen Schuldenberg, den ihm sein Vater bei der Yakuza hinterlassen hat, als Teufelsjäger abarbeiten. Bei einem Angriff rettet Pochi ihm das Leben, indem er mit ihm verschmilzt. Ab sofort kann Denji sich als Halb-Teufel in den namensgebenden „Chainsaw Man“ verwandeln.

Peripherie

Peripherie Staffel 1 | Offizieller Trailer (Warner Bros./Amazon Studios)

Streamingdienst: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genre: Sci-Fi, Mystery

Sci-Fi, Mystery Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Besetzung: Chloë Grace Moretz, Gary Carr, Jack Reynor

Chloë Grace Moretz, Gary Carr, Jack Reynor Drehbuch: William Gibson, Scott B. Smith

In der nicht allzu fernen Zukunft lebt Flynne Fisher mit ihrer zerrütteten Familie in einer längst vergessenen Ecke Amerikas. Flynne hat eigentlich viele Talente und großes Potential, kriegt aber nie wirklich die Chance dazu, diese einzusetzen. Doch neben der echten Welt existiert schon längst eine weitere, in der sie endlich wirklich ihr Möglichkeiten ausleben kann.

1899

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Mystery, Drama

Mystery, Drama Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Besetzung: Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann

Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann Drehbuch: Baran bo Odar, Jantje Friese

In „1899“ ist eine Gruppe europäischer Migranten auf einem Dampfschiff über den Atlantik auf dem Weg nach New York. Doch als sie auf dem offenen Meer auf ein zweites, scheinbar verlassenes Schiff treffen, beginnen unerklärliche Dinge zu geschehen. Das Mystery-Drama stammt von den beiden Produzenten, die sich bereits mit „Dark“ und „Who Am I“ einen Namen in dem Genre machen konnten.

The Devil's Hour

The Devil's Hour | Official Trailer (Hartswood Films)

Streamingdienst: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genre: Thriller, Drama

Thriller, Drama Altersfreigabe: FSK ab 18

FSK ab 18 Besetzung: Jessica Raine, Peter Capaldi, Nikesh Patel

Jessica Raine, Peter Capaldi, Nikesh Patel Drehbuch: Tom Moran

Lucy wacht jede Nacht genau um 3:33 Uhr auf – in ihrem Leben scheint schon länger nichts mehr einen Sinn zu ergeben. Sie führt Gespräche mit sich selbst, während ihr achtjähriger Sohn komplett emotionslos auf alles reagiert. Erst als eine Reihe von brutalen Morden ihn ihrer nähe geschehen, findet Lucy Antworten auf Fragen, die sie seit Langem sucht.

