USB-Sticks mit reichlich Speicherplatz für unterwegs werden immer günstiger und sind oft schon deutlich unter 20 Euro zu haben. Welche Geräte in diesem Preissegment den meisten Speicher und die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bieten, verraten wir euch in dieser Kaufberatung.

USB Facts

Die Ansprüche an USB-Sticks sind groß: Möglichst viel Speicherplatz sollen sie haben, hohe Übertragungsgeschwindigkeiten bieten und gleichzeitig möglichst winzig und günstig sein. Einige Speicher sind diesen Ansprüchen gewachsen bieten schon für unter 20 Euro ein gutes Leistungspaket. Wir haben die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst und stellen euch 3 gute USB-Sticks vor.



Moderne USB-Sticks: Anschlüsse & Varianten im Überblick

Der USB-Standard wird ständig weiterentwickelt. Mittlerweile hat sich USB 3.0 in verschiedenen Abwandelungen durchgesetzt und die meisten modernen Geräte unterstützen diesen Standard, der gegenüber USB 2.0 deutlich höhere Übertragungsraten bietet.

USB 2.0 erlaubt eine Datentransferrate von bis zu 480 Mbit/s ( 60 MB/s ). 25 MB/s sind realistisch.

erlaubt eine Datentransferrate von bis zu 480 Mbit/s ( ). 25 MB/s sind realistisch. USB 3.0 erreicht eine Netto-Transferrate von 4 Gbit/s ( 600 MB/s ). Realistisch sind Werte um 120 MB/s.

erreicht eine Netto-Transferrate von 4 Gbit/s ( ). Realistisch sind Werte um 120 MB/s. USB 3.1 soll theoretisch 1,25 GB/s übertragen können. Realistisch sind Werte zwischen 150 und 300 MB/s beim Lesen.

soll theoretisch 1,25 GB/s übertragen können. Realistisch sind Werte zwischen 150 und 300 MB/s beim Lesen. Am weitesten verbreitet ist der rechteckige, breite Standard-Stecker USB A. In den letzten Jahren setzt sich bei vielen Geräten aber immer mehr der USB-C-Stecker durch und wird den USB-Anschluss über kurz oder lang ersetzen.



Die besten USB-Sticks bis 20 € im Überblick

Nachfolgend haben wir euch die besten USB-Sticks mit verschiedenen Speichergrößen für unter 20 Euro zusammengestellt.

SanDisk Ultra Dual Drive Go (128 GB)

Dieser 128-GB-USB-3.0-Stick bietet euch sowohl den älteren USB-Type-A-Anschluss als auch den deutlich moderneren Stecker-Typ-C. Für den Stick zahlt ihr bei Amazon aktuell einen günstigen Preis von 14,95 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Damit soll eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 150 MB/s möglich sein.

SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C (128 GB) Statt 32,99 UVP: 2-in-1 Smartphone Speicher (150 MB/s, USB Type-C- und USB Type-A-Stecker, automatisches Backup, Mobiler Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2022 12:13 Uhr

Durch den USB-C-Anschluss ist der Stick deutlich flexibler einsetzbar, als wenn er nur einen USB-A-Anschluss hätte. So kann er beispielsweise auch ohne Adapter an modernen MacBooks und an Smartphones mit diesem Anschluss verwendet werden. Auch in modernen Autos sind oftmals nur noch USB-C-Anschlüsse zu finden. Mehr als 19.000 Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben 4,6 von 5 Sternen.

Samsung Fit Plus (64 GB)

Der Samsung MUF-64AB/EU wirkt hochwertig und ist im eingesteckten Zustand aufgrund der geringen Ausmaße kaum zu sehen. Mit einem Amazon-Preis von knapp 19 Euro für 64 GB ist der Stick nicht gerade günstig, aber bietet umfangreiche Zusatzfeatures (Angebot bei Amazon ansehen). So ist er laut Hersteller wasser- und stoßfest, hält extreme Temperaturen aus und widersteht Magneten und Röntgenstrahlung.

Samsung Fit Plus (64 GB) Statt 18,90 Euro UVP: USB-Stick mit bis zu 200 MBit/s Lesegeschwindigkeit, USB 3.1 und USB-A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2022 01:51 Uhr

Statt dem angegebenen USB 3.1 entspricht der Stick eher dem Standard USB 3.0 und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 200 MBit/s bestätigen das auch. Mehr als 4.000 Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben 4,7 von 5 Sternen.

SanDisk Ultra USB 3.0 (128 GB)

Der SanDisk Ultra USB 3.0 (128 GB) entspricht dem USB-Standard 3.0 und mogelt mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 130 MB/s auch nicht. Damit ist der Amazon-Preis von 11,90 Euro sicherlich fair angesetzt (Angebot bei Amazon ansehen).

SanDisk Ultra USB 3.0 (128 GB) Statt 29,99 Euro UVP: USB-3.0-Stick mit 512 GB Speicherplatz und einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 130 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2022 02:04 Uhr

Als Feature könnt ihr bei diesem Stick den Anschluss ein- und wieder ausfahren, was ihn für den Transport etwas kompakter macht. Mehr als 170.000 Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben 4,6 von 5 Sternen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.