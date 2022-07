WhatsApp wird nicht nur für Chats genutzt, sondern häufig auch zum Verschicken von Memes oder für Rätsel. Wir haben hier für euch die besten WhatsApp-Spiele, -Rätsel und Quizzes zusammengestellt.

WhatsApp-Spiele sind häufig unberechenbar. Vor allem wisst ihr nie, ob euer Gegenüber fair spielt. Bei einem Spiel wie „Suche Dir eine Zahl zwischen 1 und 50 aus und schicke sie mir“ wisst ihr nicht, was euch erwartet. Ihr schickt 25 und euer Mitspieler meint, ihr müsst ihn zum Essen einladen. Die Rätsel bei WhatsApp erinnern oft an den Zeitvertreib in Schulpausen: „Zu dir kommen unerwartet Gäste. Du hast Saft, Wasser und Tee zu Hause. Was machst du als erstes auf“. Die richtige Antwort lautet „Die Tür“. Quiz-Spiele bei WhatsApp sind hingegen oft lustig. Da müsst ihr beispielsweise Filmtitel erraten, die sich aus Emojis zusammensetzen. Wir haben für euch von allem etwas gefunden.

Coole WhatsApp-Spiele für zwischendurch

Bei den WhatsApp-Spielen geht es meist darum, dass einer eine Aufgabe stellt und der oder die anderen sie erfüllen müssen, um ein Ergebnis zu bekommen.

Wortketten

Beim Wortketten-Spiel müsst ihr euch konzentrieren. Einer von euch fängt mit einem zusammengesetztem Wort an, euer Gegenüber muss es so weiterführen, dass sein Wort mit der zweiten Worthälfte anfängt. Etwa so:

Gartenhaus → Hausmeister → Meisterprüfung → Prüfungsfrage → Fragezeichen

1-50

Beim WhatsApp-Spiel „1-50“ solltet ihr klären, dass ihr nicht jeden Quatsch mitmachen werdet. Dabei bekommt ihr etwa eine Nachricht, die folgendermaßen lautet:

„Suche Dir eine Zahl zwischen 1 und 50 aus und schicke sie mir. Wenn du mitmachst, MUSST Du Deine Aufgabe aber auch wirklich erfüllen.“

Das kann sich natürlich als Falle herausstellen, je nachdem. Welche Absichten der andere Spieler hat.

Diese WhatsApp Spiele wie 1-50 fangen ganz harmlos an…

Eine beliebte Lösung des WhatsApp-Spiels „1-50“ lautet so:

Schick mir ein Bild von dir Mach ein Foto mit jemandem aus deiner Familie (Mutter, Vater, Bruder, Schwester) Ich darf mir ein Bild aussuchen was du für 1h als Profilbild nehmen musst Nix Schreibe in deinen Status, dass du geil bist Für wie alt hältst du mich Lass zusammen tanzen Lass uns f***** Nix Schreibe in deinen Status meinen Namen mit einem Herz und lass ihn für einen Tag so. Mach ein Foto von dir mit einem Schild auf dem mein Name drauf steht Schreibe in dein Status, dass du homosexuell bist Beantworte mir drei Fragen ehrlich

Bin ich dick?

Würdest du mich küssen?

Meinst du, dass Hummeln von Bienen gemobbt werden weil sie zu fett sind :) Bring einen Anmachspruch bei einer Person die du nicht leiden kannst. Mit Screenshot-Beweis Sende mir ein Bild von deinem WC Schick mir ein Bild von deinen besten Freunden Lass uns mal zusammen etwas unternehmen? Ändere deinen Status in: Mach ein Foto von Deinem Hintern in Unterwäsche. Mach ein Video wie du singst Mach ein Video wie du tanzt Mach ein Foto von deinem Essen Schick mir ein Bild von dir in Unterwäsche Nix Mach drei Aufgaben meiner Wahl :) Schreibe in deinen Status wie geil ich bin :) Heirate mich in Facebook Lass zusammen Bilder machen Schick ein Foto in Schwimmsachen Verprügle ein Stofftier mit Videobeweis Putz dir die Zähne mit Senf mit Videobeweis Nix Ich darf mir eine Aufgabe aussuchen Male ein Bild wie du mich findest und schicke es mir :) Beschreibe mich in drei Worten Wie viel bin ich dir Wert? Lass zusammen saufen gehen Wir feiern zusammen innerhalb des nächsten Monats Hast du schon was gemacht was du nicht durftest? Nix Schreibe jemandem, dass du mit mir zusammen bist und schicke mir einen Screenshot-Beweis Masturbierst du? Oralverkehr? :D Küssen? Lass zusammen zocken Nix Ich muss dich zum Essen einladen :) Du lädst mich zum Essen ein :) Bestes Gangsterrap-Lied? Foto von deinem Ausschnitt :) oder als Junge Foto von deinen Augen

Das ist nur eine Lösungsvariante. Die Zahlen und Antworten unterscheiden sich. Bei dieser Version ist die beste Antwort vermutlich 47. Vorausgesetzt, ihr wollt mit so jemandem essen gehen.

Sende mir das 25. Bild

Beim diesem Spiel geht es eher um einen Kettenbriefeffekt.

Ihr bekommt folgende Nachricht und sollt entsprechend reagieren:

„Sende mir das 25. Bild von deiner Handykamera. Aber nicht schummeln. Ehrlichkeit wird belohnt. Dann sende diese Nachricht an 8 Leute und guck, was für Bilder du zurückbekommst.“

Natürlich wird da nicht jeder mitmachen, aber wenn, werdet ihr sicher einigen Spaß haben.

WhatsApp-Rätsel

Die meisten WhatsApp-Rätsel sind ehrlich gesagt eher auf Kinder-Niveau. Hier ein paar Beispiele – inklusive Lösung:

Das WhatsApp-Rätsel mit den Füßen die im Zimmer stehen

Bei diesem WhatsApp-Rätsel kommt es darauf an, gründlich zu lesen und dann nachzudenken. Tipp: Fangt nicht an, über die Anzahl der Tiere und die Zahl ihrer Füße nachzudenken!

Du betrittst ein Zimmer. Auf einem Bett liegen 3 Hunde, 4 Katzen, ein Kaninchen sowie ein Schwein. Um die Lampe fliegen drei Kanarienvögel herum, an der Gardinenstange hängt eine Fledermaus. Frage: Wie viele Füße stehen also im Zimmer?

Wie gesagt: WO sind die ganzen Tiere? Keines berührt den Boden. Es stehen also Deine zwei Füße im Zimmer und außerdem noch die vier Füße des Bettes. Die Lösung ist hier: 6.

WhatsApp-Frage: Was machst Du zuerst auf?

OK, dieses WhatsApp-Rätsel hat mit der grundlegenden Reihenfolge einer Handlung zu tun. Um es zu lösen, muss man nur kurz nachdenken, wie man das zuhause selbst machen würde.

Du sitzt zuhause und plötzlich klingeln Überraschungsgäste. Deine Getränkeauswahl ist nicht sehr groß. Du hast Bier, Wasser, Limo, Sekt und Kaffee im Angebot. Was machst Du zuerst auf?

Die Lösung dieses WhatsApp-Rätsels hat mit Logik zu tun. Du bekommst Gäste. Was machst Du zuerst auf? Die Tür!

Ähnlich ist:

„Es klingelt sehr früh morgens an der Haustür, du liegst noch im Bett. Es ist unerwarteter Besuch. Dein Kumpel möchte mit dir frühstücken. Du hast Marmelade, Honig, Nutella und Käse im Haus. Was machst du als erstes auf?“

Hier ist nicht die Tür die richtige Antwort. Immerhin ist es früh am Morgen, also lautet die Lösung: Ihr öffnet die Augen.

WhatsApp-Rätsel mit der Burg

Das hier gefällt mir, weil die Lösung so unerwartet ist. Die Lösung ist übrigens 7... aber warum?

Du lebst im Mittelalter und möchtest in eine gut bewachte Burg eindringen. Dazu musst du aber dem Ritter am Tor die richtige Parole nennen. Um diese auszuspähen, versteckst du dich im Burggraben. Ein Händler kommt und verlangt Einlass. Der Ritter sagt „28“! Was ist deine Antwort? Der Händler antwortet „14“ und kommt rein. Der Nächste verlangt Einlass und bekommt die Zahl „8“. Er antwortet „4“ und bekommt Einlass. Wiederum der Nächste antwortet auf die Zahl „16“ mit „8“ und kommt rein. Jetzt gehst du hin und bekommst die Zahl „20“. Was musst du antworten, um hinein gelassen zu werden?

Die Lösung hat tatsächlich wenig mit Rechnen zu tun. Man bekommt eine Zahl genannt, zum Beispiel die Acht. Das Wort Acht besteht aus vier Buchstaben, das ist die Lösung. Bekommt man also die 20 (Zwanzig), so muss man nur die Buchstaben zählen. Zwanzig hat sieben Buchstaben - die Lösung ist 7.

WhatsApp Rätsel: Filmzitate

Man muss bei diesem WhatsApp Rätsel einen Film anhand eines einzigen Filmzitats erkennen. Es kann ein beliebiges Zitat sein, dass so in dem Film vorkommt. Wie wär's? Habt Ihr Lust mit mir zu rätseln (denn das geht ja auch in Kommentaren)? Ich gebe einige Zitate vor. Aber nicht mit Google schummeln!

Zitat Film Kreuzigung ist doch Firlefanz! Leben des Brian Multipass! Das fünfte Element Ein Jammer, dass sie nicht leben wird... aber egal – wer tut das schon? Blade Runner Die Menschen sagen einem nicht immer, was sie denken. Sie sorgen einfach nur dafür, dass man im Leben nicht weiter kommt. Hannibal Autsch! Du hast mich getroffen, du A-Loch! Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung Ich kanns. Ich kann Röntgenstrahlen sehen! Der Mann, der vom Himmel fiel

Das WhatsApp-Filmquiz

Unter den WhatsApp-Spielen ist das Filmquiz noch das, bei dem die meisten mitmachen können. Hier mal ein paar Tipps für coole Film-Fragen.

Das Muster ist natürlich immer dasselbe:

Es geht um den Film-Titel.

Den muss der andere erraten.

Damit ihm das gelingt, versucht man die Kernstory in wenige Emojis zu packen.

Hier ein paar Quizfragen, die ihr selbst nachstellen könnt. Die Lösungen findet ihr unten.

Alter Mann, Junge, Haus, Ballons - was ist es?

Ein Mensch wird als alter Mann geboren und wird dann von Tag zu Tag jünger.

OK, der ist schon schwerer. Zum einen ist der Film schon deutlich älter. Außerdem sind die Figuren nicht typgerecht darstellbar.

Der Teufel und Schuhe?

Es ist nicht Madagaskar! Denkt an „Planet“!

Ring... plural... und ein älterer Mann.

Es ist alles da. Der Mond, das (fliegende) Fahrrad, die sich berührenden Finger und ein Alien.

Geld und ein Inder mit Turban sollten reichen, oder?

Eine Lupe zum Suchen und ein kleiner Tropenfisch...

Coole Sonnenbrillen, gepaart mit einem Alien...

OK, das ist nicht jedermanns Film. Aber der eine oder andere hat ihn sicher gesehen.

Hier ist der ganze Filmtitel bereits im Bild.

Schon älter, aber dann wurde sogar eine Sreie draus gemacht: Ein Polizist... Waffen...

Der Titel lautet nicht Kampfsportbären!

Der junge Mann heißt Edward und ist kein Vampir oder Friseur.

Tipp: Der Ball heißt Wilson!

Kommt, der ist einfach!

Nicht ganz so einfach und schwierig darzustellen. Die Lösung liegt noch am ehesten im „Guard“...

Alles, was ihr braucht, ist im Bild...

Das ist nicht der „Herr der Ringe“!

Die Filmquiz-Lösungen

Na, habt ihr alle Lösungen gewusst?

