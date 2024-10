Diese verstecke Bedeutung hat das Amazon-Logo – doch früher sah es ganz anders aus

Das Logo des Online-Versandhauses Amazon sollte mittlerweile wirklich jeder kennen. Viele werden auch wissen, dass der gelbe Pfeil unter dem Schriftzug eine Art Smiley darstellt. Doch was ist der Hintergrund zu diesem Design und hat das Amazon-Logo noch weitere Bedeutungen? Wie sah es ursprünglich aus? Wir decken auf.



Die Bedeutung des Amazon-Logos

Der Schriftzug

Das Amazon-Logo, das wir heute kennen, wurde der Öffentlichkeit schon im Jahr 2000, präsentiert. Es ist durch Minimalismus und einen modernen Stil geprägt.

Die Buchstaben des Firmennamens sind bewusst klein gehalten, was an das schnelle, einfache Tippen am PC oder Smartphone erinnert. Damit soll es die Expertise des Unternehmens, das euch das Einkaufen möglichst einfach macht, seine Schnelligkeit bei der Bearbeitung eurer Bestellungen, sowie technologischen Fortschritt symbolisieren.



Das Amazon-Logo, das im Jahr 2000 entworfen wurde (© Amazon)

Der Pfeil

Der gebogene gelbe Pfeil unter dem Schriftzug hat zwei Bedeutungen. Zum einen stellt es tatsächlich unverkennbar ein heiteres und freundliches Lächeln dar. Das soll dazu beitragen, dass ihr das Unternehmen, das zu eurem persönlichen Glück beisteuern soll, als zuverlässig wahrnehmt. Die Farben Schwarz und Gelb unterstreichen diesen Effekt.

Zum anderen zeigt der Pfeil vom ersten Buchstaben des Alphabets „A“ zu seinem letzten Buchstaben „Z“. Der Handelsriese will damit ausdrücken, dass er beabsichtigt, alle möglichen Produkte für euch innerhalb kürzester Zeit in fast alle Ecken der Erde auszuliefern.

Deshalb findet ihr auch den Online-Shop stets in eurer Sprache vor, wenn ihr die Webseite www.amazon.com aufruft, ganz gleich ob ihr beispielsweise Englisch, Deutsch, Koreanisch oder Arabisch sprecht. Die Produktpalette vom Amazon ist dabei sehr breit gefächert: Von High-Tech über Bekleidung zu Büchern bis hin zu Schmuck, von hoch- bis niedrigpreisig – es ist alles dabei.

Hättet ihr erraten, welche Produkte sich am besten verkaufen?

Die Geschichte des Amazon-Logos: So sah es früher aus

1995

Mit diesem Logo ging Jeff Bezos mit seiner Online-Buchhandlung Amazon 1995 an den Start. (© Amazon)

Das erste Amazon-Logo hatte noch die Symbolik des Flusses Amazonas in sich verbildlicht. Eine weiße, glatte Kontur – die Silhouette des Amazonas, lief quer durch den Buchstaben „A“.



1997

Nur knapp zwei Jahre nach seinem Start ändert Amazon sein Logo. (© Amazon)

Das „A“ des Amazon-Logos von 1997 erinnert gleichzeitig an Flussbrandungswellen, an ein Wildtiermuster oder auch an einen Baum; kurz an alles, was aus der Gegend des Amazonas kommt.



1998

Im Jahre 1998 entwarf Amazon gleich drei Logos, wobei die dritte Version beinahe das Logo werden würde, das Amazon bis heute nutzt. Nachfolgend zeigen wir euch die zwei ersten Logos aus dem Jahr 1998, die im selben Jahr wieder verworfen wurden.



Das erste Amazon-Logo von 1998 (© Amazon)

Das erste Amazon-Logo aus dem Jahr 1998 war eine einfache Wortmarke, warb jedoch zusätzlich mit dem Slogan „earth’s biggest bookstore“, zu Deutsch „Der größte Buchladen der Welt“, unter seinem Markennamen „Amazon“.



Das zweite Amazon-Logo von 1998 (© Amazon)

Das zweite Amazon-Logo aus demselben Jahr war farblich mit dem uns heute bekanntem Amazon-Logo identisch. Die Buchstaben des Markennamens wurden allesamt großgeschrieben und der Buchstabe „O“ stark vergrößert.



1998-2000

Das Amazon-Logo aus den Jahren 1998 bis 2000 (© Amazon)

Am Jahresende 1998 stellte Amazon sein „Swish“-Logo vor. Es war genauso schlicht wie alle Amazon-Logos zuvor, präsentierte jedoch das Unternehmen durch die neu hinzugekommene Farbkombination von Schwarz und Gelb moderner und frischer denn je. Basierend auf diesem Logo wurde schließlich die uns bekannte Version im Jahr 2000 entworfen, die wir bis heute kennen.

Warum heißt Amazon „Amazon“?

Für den Informatiker Jeff Bezos, den Gründer des Online-Versandhauses Amazon, hat der Firmenname eine symbolische Bedeutung. Amazon ist nämlich die englische Bezeichnung für den wassereichsten Fluss der Erde, den Amazonas.

Und auch 1995, als der erste Online-Buchladen Amazon auf den Markt ging, stellte er den bücherreichsten Laden seiner Zeit dar, weil keine andere Buchhandlung der Welt eine solche Anzahl an Büchern in seinen Räumlichkeiten direkt parat haben konnte.

Metaphorisch erinnert der Amazonas mit seinen Abzweigungen außerdem an die Vernetzungen des Internets und symbolisiert somit seine Funktionsweise. Und in alphabetisch geordneten Listen steht das Versandhaus durch den Anfangsbuchstaben „A“ im Firmennamen vorteilhaft ganz oben.

