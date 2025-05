Statt E-Autos: Größter Hersteller der Welt ändert Kurs für Europa

BYD überarbeitet seine Europa-Strategie. Anstatt sich nur auf reine Elektroautos zu fokussieren, will der Autobauer künftig doch verstärkt Verbrenner und Plug-in-Hybride nach Europa bringen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

BYD: Verbrenner und Plug-in-Hybride für Europa

Der chinesische Autohersteller BYD verfolgt für Europa anscheinend eine neue Taktik. Während Elektroautos auch weiterhin eine gewisse Rolle spielen sollen, rücken Plug-in-Hybride stärker in den Fokus. Damit will BYD wohl die Auswirkungen der EU-Strafzölle auf E-Autos abfedern.

Anzeige

Wie sich die Strategieänderung konkret bemerkbar macht, lässt sich derzeit in Rumänien beobachten. Dort bietet der weltgrößte Hersteller von E-Autos neben reinen E-Fahrzeugen wie dem Atto 2 oder dem Seal jetzt auch den Seal U an, einen Plug-in-Hybrid mit mehr als 1.000 Kilometern kombinierter Reichweite (Quelle: InsideEVs).

BYD plant, bis Ende 2025 in 29 europäischen Ländern präsent zu sein und über 1.000 Filialen zu betreiben. Allein in Rumänien sollen 30 Standorte entstehen. In den kommenden Monaten soll das Angebot noch erweitert werden, unter anderem um den günstigen Kleinwagen Dolphin Surf (bisher bekannt als Seagull), der gegen Modelle wie den Dacia Spring antreten soll. Damit stellt BYD klar, dass der europäische Markt ein zentraler Pfeiler der eigenen Wachstumsstrategie bleibt.

Anzeige

Anders als zuvor geplant will BYD in seinen Werken in Ungarn und der Türkei nicht nur E-Autos, sondern auch Verbrenner für den europäischen Markt herstellen. BYD rechnet mit einer Produktionskapazität von 150.000 Autos pro Jahr und Werk.

BYD: Mehr Auswahl und Konkurrenz

Mit der Neuausrichtung drängt BYD noch aggressiver auf den europäischen Markt und setzt etablierte Hersteller zusätzlich unter Druck. Besonders spannend wird die Frage sein, wie gut die neuen Plug-in-Hybride bei den europäischen Kunden ankommen, die sich zuletzt verstärkt auf reine Elektroautos fokussiert hatten. Dennoch zeigt sich BYD zuversichtlich: In nur fünf Jahren will der Hersteller zu den meistverkauften Marken Europas gehören.

Anzeige

Mehr zum BYD Seal seht ihr hier:

BYD Seal: Selbstbewusster Tesla-Killer kommt nach Deutschland

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.