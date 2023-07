Der Hinweis „dieses Passwort wurde bei einem Datenleck gefunden“ versetzt viele Apple-Nutzer in Schrecken. Aber was steckt wirklich dahinter?



Benutzer, die sich auf einem Apple-Gerät wie einem iPhone oder iPad bei einer Anwendung einloggen, sehen daraufhin in einigen Fällen die Meldung „dieses Passwort wurde bei einem Datenleck gefunden“. Doch keine Sorge, der Hinweis ist nicht ganz so schlimm, wie er zunächst scheint. Was Apple euch damit sagen will und wie ihr am besten darauf reagiert, erfahrt ihr hier.

Keine unmittelbare Gefahr für euer Konto

Wenn euer iPhone oder iPad euch die Meldung „dieses Passwort wurde bei einem Datenleck gefunden“ anzeigt, bedeutet das nicht etwa, dass jemand gezielt euren Account gehackt hat. Stattdessen warnt Apple seine Nutzer damit lediglich vor der Verwendung eines Passworts, das in der Vergangenheit bereits in bekannten Datenlecks aufgetaucht ist.

Dabei muss das betroffene Passwort im Falle eines Hackerangriffs nicht einmal im Zusammenhang mit einem eurer eigenen Benutzerkonten gestanden haben. Die Warnung erscheint ebenso, wenn irgendeine andere Person auf der Welt genau dieses Passwort verwendet hat und es daraufhin im Internet aufgetaucht ist.

Darum solltet ihr die Meldung „dieses Passwort wurde bei einem Datenleck gefunden“ ernst nehmen

Grund für die Warnung ist ein Sicherheitsaspekt: Hacker arbeiten oftmals mit sogenannten Passwortlisten, in die sie möglichst viele aus Datenlecks bekannte Passwörter eintragen. Diese nutzen sie anschließend, um tatsächlich in fremde Konten einzudringen, indem sie alle in der Liste enthaltenen Kennwörter von einer Software automatisch an einem Login-Formular durchtesten lassen.

Da euer Passwort schon einmal bei einem Datenleck gefunden wurde, taucht es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in einer solchen Passwortliste auf. Damit steigt folglich auch das Risiko, dass ein Hacker früher oder später Zugriff auf euer Benutzerkonto erlangt.

Passwort bitte zeitnah ändern

Die Meldung „dieses Passwort wurde bei einem Datenleck gefunden“, ist also als ernst zu nehmender Warnhinweis zu verstehen. Auch wenn dies nicht bedeutet, dass ein Angreifer unmittelbar euer Konto gehackt hat, solltet ihr euch dennoch darum kümmern und das betroffene Passwort zeitnah ändern. Denn nur so stellt ihr sicher, dass auch in Zukunft kein böswilliger Hacker euer Benutzerkonto übernimmt und damit weitere Schäden anrichtet.

