Die Vorrunde der Europameisterschaft 2021 hat begonnen. Vom 11. Juni bis zum 11. Juli wird die beste europäische Fußballnation aus 24 Vertretern gesucht. Insgesamt stehen 51 Partien auf dem Spielplan der EM 2021. Damit ihr alle Termine und Spielzeiten im Überblick behaltet, findet ihr hier den EM-2021-Spielplan als Download im PDF-Format, für Excel und iCal.

Natürlich könnt ihr den Spielplan mit allen Begegnungen hier auch einfach direkt einsehen, um einen schnellen Überblick zu erhalten, wann das nächste Spiel ansteht, für wann die Deutschland-Begegnungen angesetzt sind und wann die Finalspiele beginnen. Ebenfalls bei uns erfahrt ihr, wo ihr die EM 2021 im Live-Stream verfolgen könnt.

EM 2021 Spielplan als PDF, Excel und iCal herunterladen

Die UEFA hat einen offiziellen Spielplan herausgegeben, den ihr kostenlos im PDF-Format herunterladen und ausdrucken könnt:

Hier finden sich sowohl die Gruppeneinteilungen als auch die Startzeiten und Daten der einzelnen Spiele. Zudem bekommt ihr einen Überblick, in welchen Stadien an welchem Tag gespielt wird.

Wer den Spielplan in seinen Online-Kalender importieren will, sollte einen Blick auf das Webangebot von Calovo werfen. Hier kann man den EM-2021-Spielplan als iCal herunterladen und abonnieren.

Alle Termine der Europameisterschaft bekommt ihr so schnell und einfach in den Google-Kalender, Outlook oder direkt als ICS-Datei für den Import in andere Kalender-Programme.

Den Spielplan der Fußball-Europameisterschaft 2021 für Excel gibt es hier zum Download:

Hier könnt ihr bequem alle Ergebnisse eintragen und z. B. eine Tippspielrunde veranstalten. Die Tabellen werden in dem Excel-Spielplan zur Europameisterschaft automatisch berechnet, so dass euch die Rechnerei erspart bleibt.

Wollt ihr den Turnierverlauf ausrechnen, findet ihr bei Kicker.de den EM 2021-Rechner. Tragt hier einfach alle Spiele ein und die Ergebnisse werden automatisch ausgegeben. Um das Ergebnis festzuhalten, könnt ihr das Ergebnis ausdrucken. Natürlich könnt ihr den EM-Spielplan auch ausdrucken, ohne die Ergebnisse am PC einzutragen.

EM 2021 Spielplan - alle Spiele und Termine im Überblick

Der EM-2021-Spielplan mit allen Spielen und Terminen im Überblick:

EM 2021: Spielplan der Gruppe A Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Freitag, 11. Juni 2021 21 Uhr Rom Türkei - Italien 0:3 (0:0) Samstag, 12. Juni 2021 15 Uhr Baku Wales - Schweiz 1:1 (0:0) Mittwoch, 16. Juni 2021 18 Uhr Baku Türkei - Wales 0:2 (0:1) Mittwoch, 16. Juni 2021 21 Uhr Rom Italien - Schweiz 3:0 (1:0) Sonntag, 20. Juni 2021 18 Uhr Baku Schweiz -Türkei -:- (-:-) Sonntag, 20. Juni 2021 18 Uhr Rom Italien - Wales -:- (-:-) Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. Italien 2 2 0 0 6:0 6 6 2. Wales 2 1 1 0 3:1 2 4 3. Schweiz 2 0 1 1 1:4 -3 1 4. Türkei 2 0 0 2 0:5 -5 0 EM 2021: Spielplan der Gruppe B Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Samstag, 12. Juni 2021 18 Uhr Kopenhagen Dänemark - Finnland 0:1 (0:0) Samstag, 12. Juni 2021 21 Uhr St. Petersburg Belgien - Russland 3:0 (2:0) Mittwoch, 16. Juni 2021 15 Uhr St. Petersburg Finnland - Russland 0:1 (0:1) Donnerstag, 17. Juni 2021 18 Uhr Kopenhagen Dänemark - Belgien -:- (-:-) Montag, 21. Juni 2021 21 Uhr Kopenhagen Russland - Dänemark -:- (-:-) Montag, 21. Juni 2021 21 Uhr St. Petersburg Finnland - Belgien -:- (-:-) Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. Belgien 1 1 0 0 3:0 3 3 2. Russland 2 1 0 1 1:3 -2 3 3. Finnland 2 1 0 1 1:1 0 3 4. Dänemark 1 0 0 1 0:1 -1 0 EM 2021: Spielplan der Gruppe C Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Sonntag, 13. Juni 2021 18 Uhr Bukarest Österreich - Nordmazedonien 3:1 (1:1) Sonntag, 13. Juni 2021 21 Uhr Amsterdam Niederlande - Ukraine 3:2 (0:0) Donnerstag, 17. Juni 2021 15 Uhr Bukarest Ukraine - Nordmazedonien -:- (-:-) Donnerstag, 17. Juni 2021 21 Uhr Amsterdam Niederlande - Österreich -:- (-:-) Montag, 21. Juni 2021 18 Uhr Amsterdam Nordmazedonien - Niederlande -:- (-:-) Montag, 21. Juni 2021 18 Uhr Bukarest Ukraine - Österreich -:- (-:-) Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. Österreich 1 1 0 0 3:1 2 3 2. Niederlande 1 1 0 0 3:2 1 3 3. Ukraine 1 0 0 1 2:3 -1 0 4. Nordmazedonien 1 0 0 1 1:3 -2 0 EM 2021: Spielplan der Gruppe D Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Sonntag, 13. Juni 2021 15 Uhr London England - Kroatien 1:0 (0:0) Montag, 14. Juni 2021 15 Uhr Glasgow Schottland - Tschechien 0:2 (0:1) Freitag, 18. Juni 2021 18 Uhr Glasgow Kroatien - Tschechien -:- (-:-) Freitag, 18. Juni 2021 21 Uhr Nizza England - Schottland -:- (-:-) Dienstag, 22. Juni 2021 21 Uhr Glasgow Kroatien - Schottland -:- (-:-) Dienstag, 22. Juni 2021 21 Uhr London Tschechien - England -:- (-:-) Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. Tschechien 1 1 0 0 2:0 2 3 2. England 1 1 0 0 1:0 1 3 3. Kroatien 1 0 0 1 0:1 -1 0 4. Schottland 1 0 0 1 0:2 -2 0 EM 2021: Spielplan der Gruppe E Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Montag, 14. Juni 2021 18 Uhr St. Petersburg Polen - Slowakei 1:2 (0:1) Montag, 14. Juni 2021 21 Uhr Sevilla Spanien - Schweden 0:0 (0:0) Freitag, 18. Juni 2021 15 Uhr St. Petersburg Schweden - Slowakei -:- (-:-) Samstag, 19. Juni 2021 21 Uhr Sevilla Spanien - Polen -:- (-:-) Mittwoch, 23. Juni 2021 18 Uhr Sevilla Slowakei - Spanien -:- (-:-) Mittwoch, 23. Juni 2021 18 Uhr St. Petersburg Schweden - Polen -:- (-:-) Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. Slowakei 1 1 0 0 2:1 1 3 2. Spanien 1 0 1 0 0:0 0 1 3. Schweden 1 0 1 0 0:0 0 1 4. Polen 1 0 0 1 1:2 -1 0 EM 2021: Spielplan der Gruppe F Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Dienstag, 15. Juni 2021 18 Uhr Budapest Ungarn - Portugal 0:3 (0:0) Dienstag, 15. Juni 2021 21 Uhr München Frankreich - Deutschland 1:0 (1:0) Samstag, 19. Juni 2021 15 Uhr Budapest Ungarn - Frankreich -:- (-:-) Samstag, 19. Juni 2021 18 Uhr München Portugal - Deutschland -:- (-:-) Mittwoch, 23. Juni 2021 21 Uhr Budapest Portugal - Frankreich -:- (-:-) Mittwoch, 23. Juni 2021 21 Uhr München Deutschland - Ungarn -:- (-:-) Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. Portugal 1 1 0 0 3:0 3 3 2. Frankreich 1 1 0 0 1:0 1 3 3. Deutschland 1 0 0 1 0:1 -1 0 4. Ungarn 1 0 0 1 0:3 -3 0

EM 2021 Spielplan - alle Gruppen und Deutschland-Spiele

In der Vorrunde trifft Deutschland auf Frankreich, Portugal und Ungarn. Den Auftakt zur EM gibt es für den DFB am Dienstag, den 15. Juni ab 21 Uhr gegen Frankreich. Die DFB-Termine im Spielplan der EM:

Sonntag, 15. Juni, 21 Uhr: Frankreich – Deutschland

Donnerstag, 16. Juni, 21 Uhr: Portugal – Deutschland

Dienstag, 21. Juni, 18 Uhr: Deutschland – Ungarn

Alle EM-2021-Stadien im Überblick:

London (drei Gruppenspiele, zwei Achtelfinale, zwei Halbfinale, Finale): Wembley-Stadion

Fassungsvermögen: 90.652

Heimatverein: Keiner

Baku (drei Gruppenspiele, ein Viertelfinale): Nationalstadion Baku

Fassungsvermögen: 69.870

Heimatverein: Keiner

München (vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale, ein Viertelfinale): Allianz Arena

Fassungsvermögen: 75.000

Heimatverein: FC Bayern

Rom (drei Gruppenspiele, ein Viertelfinale): Olympiastadion Rom

Fassungsvermögen: 72.689

Heimatverein: AS Rom, Lazio Rom

Glasgow (drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale): Hampden Park

Fassungsvermögen: 52.500

Heimatverein: Queen's Park FC

Sankt Petersburg (sechs Gruppenspiele, ein Viertelfinale): Krestowski-Stadion

Fassungsvermögen: 69.501

Heimatverein: Zenit St. Petersburg

Kopenhagen (drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale): Parken

Fassungsvermögen: 38.190

Heimatverein: FC Kopenhagen

Sevilla (drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale): Olympiastadion Sevilla

Fassungsvermögen: 57.619

Heimatverein: Keiner

Amsterdam (drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale): Johan-Cruyff-Arena

Fassungsvermögen: 54.990

Heimatverein: Ajax Amsterdam

Budapest (drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale): Puskás Aréna

Fassungsvermögen bei UEFA-Wettbewerben: 67.155

Heimatverein: Keiner

Bukarest (drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale): Arena Națională

Fassungsvermögen bei UEFA-Wettbewerben: 55.600

Heimatverein: FCSB Bukarest

