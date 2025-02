Fans feiern den Trailer: Neues Elder-Scrolls-Brettspiel erscheint dieses Jahr

The Elder Scrolls gehört zu den ganz großen Namen in der Rollenspielwelt und diese Beliebtheit wird bald mit einem Brettspiel belohnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das macht The Elder Scrolls aus

Mit The Elder Scrolls: Arena startete im Jahr 1994 das erste Spiel der Elder-Scrolls-Reihe, die bis dato um weitere 13 Titel ergänzt wurde. Ob für PC, Spielekonsolen wie Xbox oder PlayStation oder das Smartphone, Fans der Reihe können auf den unterschiedlichsten Formaten in die magische und abenteuerliche Welt abtauchen.

Anzeige

Doch was nun folgt, damit haben die wenigsten Fans des Action-Rollenspiels gerechnet: Mit The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era wird bald ein weiterer Teil die Spielreihe ergänzen, allerdings als Brettspiel. Worauf ihr euch schon jetzt freuen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Ihr kennt den offiziellen Trailer zu The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era noch nicht? Dann schaut ihn euch an und erfahrt, worauf ihr euch freuen könnt:

Das Brettspiel The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era

Für das angekündigte Spiel arbeiten das Brettspiel-Studio Chip Theory Games sowie Bethesda SoftWorks und ZeniMax Online Studios zusammen, um ihren Fans wie immer ein packendes Erlebnis samt lebendigen Charakteren und einer vielfältigen Umgebung zu bieten.

Anzeige

Dabei soll es um eine Verschwörung gehen, die sich über das gesamte Land Tamriel erstreckt und als eigenständige Geschichte zu den bisherigen Titeln der Reihe stehen kann.

Anzeige

In diesem kampagnenbasierten Spiel werdet ihr zahlreiche Abenteuer und Quests an all euren Lieblingsschauplätzen aus der Videospielreihe erleben, allerdings auf eine aufregende und bis dato noch nie dagewesene Weise.

Dafür stehen euch eine breite Palette an Charakteren sowie Fertigkeitslinien zur Verfügung, die euch dabei helfen, euren Charakter nach Belieben im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln. Doch Achtung, die Art und Weise, wie ihr eure Charaktere aufrüstet, bestimmt eure einzigartige Herangehensweise an jeden Kampf.

Einen hohen Wiederspielwert erreicht The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era durch die ständig wechselnden Ausgangsorte sowie die große Menge an zufällig ausgewählten Gegnern, denen ihr begegnen könnt.

Hinzu kommt, dass jede Region, in die ihr euch vorwagt, über eigene Quest- sowie Nebenleveldecks verfügt. In jeder Spielsitzung sind kritische Hauptquests zu meistern, doch wie ihr die Aufgabe angeht, ist voll und ganz euch überlassen.

Anzeige

Wann ist „The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era“ erhältlich?

Das Brettspiel soll im letzten Quartal des Jahres 2025 erscheinen. Dann soll es in den Sprachen Englisch, Deutsch, Spanisch sowie neun weiteren Sprachen erhältlich sein.

Den Spielern soll eine spannende Reise durch Tamriel ermöglicht werden, auf dessen Weg sie den heimtückischen Plan eines verborgenen Antagonisten aufdecken und ihre Welt vor einer Verschwörung retten sollen. Die Spielzeit wird auf circa zwei Stunden geschätzt und eignet sich bereits für jüngere Fans ab 14 Jahren.

Und was sagt die Community zum neuen Elder-Scrolls-Spiel? Die ist hin und weg und sehnt das Releasedatum bereits seit der Ankündigung des Spiels im Jahre 2022 herbei. Per Crowdfunding-Kampagne wurde zu Beginn des Projekts Geld eingesammelt, um den nötigen Start zu finanzieren.

Anzeige

Amüsanterweise wurde das Finanzierungsziel von 75.000 US-Dollar mit einer unfassbaren Summe von über 4,6 Millionen US-Dollar weit überschritten und verdeutlicht noch einmal die Beliebetheit sowie Zuversicht der ganzen Community auf ein tolles Spiel.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.