Folgt Alice ins Wunderland: Mit diesem Brettspiel wird die Teeparty mehr als verrückt

Ein tolles Brettspiel für einen schönen Nachmittag oder spannenden Abend mit eurer Familie und Freunden ist Wonderlands War. Das Spiel, welches seit 2022 auf dem Markt ist, wurde von vielen als sehr gut bewertet!

Alice im Wunderland

Das Brettspiel, welches durch Mirakulus veröffentlicht wurde und derzeit bei Amazon zu kaufen ist, ist ein Fantasy-Titel für zwei bis fünf Spieler und ist im Kontext von Alice im Wunderland zu sehen, dem bekannten Kinderbuch von Lewis Carroll.

Das Buch wurde häufig verfilmt. Songs und ganze Alben beziehen sich auf die Geschichte, ebenso wie Theateraufführungen, Musicals und Opern. Wer will, kann in Alices Wunderland auch mit verschiedenen Videospielen eintauchen. Kein Wunder also, dass es Alice auch in die Welt der Brettspiele geschafft hat.

Wonderland Wars will Alices Freunde retten

In Wonderland Wars, welches für Fans ab 13 Jahren empfohlen wird, werdet ihr Alice dabei helfen, ihre Freunde wiederzufinden. Dabei gibt es fünf Fraktionen zur Auswahl, von denen jede anders gespielt wird.

Das Wunderland ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Deshalb versuchen diese Fraktionen das Wunderland wieder zum Leben zu erwecken. Während der Teeparty könnt ihr neue Anhänger gewinnen und euch mit Charakteren aus dem Buch verbünden.

Kämpfe für das Wunderland

Wie der Titel des Spiels schon sagt, geht es darum, mit Kämpfen das Wunderland zu retten. Mit verschiedenen Chips können die einzelnen Stärken und Schwächen der Einheiten gespielt werden. Es geht auch um Taktik und Gebietskontrolle. Insgesamt gehören umfangreiche Inhalte zum Spiel, neben den Fraktionen gibt es 254 Spielchips, 23 3D-Figuren, 105-Holzmarker, 90 Teepartykarten und vieles mehr.

Die Spielzeit wird mit mindestens einer dreiviertel Stunde beschrieben, abhängig von der Anzahl der Spieler kann es aber auch zwei Stunden oder mehr Spielspaß geben.

