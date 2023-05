Der Podcast „Gemischtes Hack“ von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt ist sehr beliebt. Darum solltet ihr euch das Format nicht entgehen lassen.

Comedian Felix Lobrecht und Comedy-Autor Tommi Schmitt bequatschen bereits seit 2017 alle möglichen Themen in ihrem Podcast-Format „Gemischtes Hack“. Seit 2019 läuft der Podcast exklusiv bei Spotify, wo jeden Mittwoch eine neue Folge erscheint.

Gemischtes Hack: Worum geht's im Podcast?

Tatsächlich sind die Themen bunt gemischt. Alles, was Lobrecht und Schmitt beschäftigt, hält auf humorvollem Wege Einzug in die Podcast-Folgen, die meist zwischen 60 bis 90 Minuten andauern. Dabei kann es um private Themen gehen, doch natürlich plaudern Lobrecht und Schmitt auch über ihr Berufsleben. Allerdings nicht zu privat, denn wie viel Geld die beiden Unterhalter durch ihren Podcast verdienen, ist nicht bekannt.

Gemischtes Hack: Für wen eignet sich der Podcast?

Das Podcast-Programm bietet einen solch amüsanten sowie außergewöhnlichen Mix, sodass hier alle auf ihre Kosten kommen. Zudem handelt es sich um ein zwangloses sowie entspanntes Beisammensein von Lobrecht und Schmitt, sodass ihr die Folgen perfekt zum Feierabend oder während eines entspannenden Spaziergangs hören könnt. Wohlfühlatmosphäre steht auf dem Programm und da ihr nie wisst, um was es in der nächsten Folge geht, könnt ihr euch jeden Mittwoch auf eine kleine Überraschung mit „Gemischtes Hack“ freuen.

Mit „Sonne und Beton“ erhielt Lobrechts gleichnamiges Buch eine Verfilmung. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer anschauen.

Gemischtes Hack: Dafür sind Lobrecht und Schmitt bekannt

Felix Lobrecht kennt ihr möglicherweise auch als Comedian. Vor wenigen Jahren gewann er den Comedy-Preis in der Kategorie „Newcomer des Jahres“. Auch sein Buch „Sonne und Beton“, von dem Anfang März 2023 eine Verfilmung in den deutschen Kinos startete, erntete positive Kritik. Tommi Schmitt hingegen wollte eigentlich gar nicht auf die Bühne, sondern war vor allem im Hintergrund tätig, unter anderem als Comedy-Autor. So schrieb er auch Texte für das Stand-up der Fernsehsendung TV Total.

