GTI, TCI & Co.: Das bedeuten die Buchstaben bei Auto-Modellen

Bei so vielen Abkürzungen kommen selbst Autokenner manchmal ins Grübeln. Was bedeuten die Buchstaben-Kombinationen wie GTI, TCI und weitere? Wir verraten es.



Für viele ist nicht auf den ersten Blick klar, was der Modell-Name eines Autos aussagen soll. Meist handelt es sich dabei um eine scheinbar zufällige Aneinanderreihung von Buchstaben und Zahlen. Doch Kürzel wie GTI, TCI und Co. haben tatsächlich eine Bedeutung. Wir verraten euch, was hinter bekannten Modell-Bezeichnungen steckt.

Anzeige

GTI Bedeutung: Das steckt hinter der Abkürzung

Die Abkürzung GTI steht für „Grand Turismo Injection“ oder auch „Grand Tourer Injection“. Der Name bezieht sich auf die Kombination des Begriffs „Gran Tourismo“, der sich auf sportliche und luxuriöse Autos bezieht, und der Methode einer Einspritzung zur Optimierung der Motorleistung. Ein GTI ist ein sportlich designter, leistungsstarker Wagen, der sich jedoch auch gut für den täglichen Gebrauch eignet. Verbreitet wurde der Begriff durch Volkswagen, jedoch war der erste GTI ein Maserati aus dem Jahr 1962.

Anzeige

Das bedeutet TCI

„Turbo Intercooler Technology“, kurz TCI, ist eine Technik zur Kühlung von Luft, die durch Motoren geht. Mit einem Ladeluftkühler wird so die Temperatur der Luft eines Verbrennungsmotors verringert und ein Teil der Wärme abgeführt. Hierdurch wird mehr Leistung und geringerer Kraftstoffverbrauch ermöglicht.

Was ist wirklich günstiger, E-Autos oder Verbrenner? Im Video findet ihr die Antwort.

Anzeige

Was ist günstiger: Verbrenner oder E-Autos? Der ADAC rechnet nach Abonniere uns

auf YouTube

Weitere bekannte Abkürzungen

EFI : „Electron Fuel Injection“ meint eine elektronisch geregelte Einspritzanlage, die den Motor effizienter macht.

„Electron Fuel Injection“ meint eine elektronisch geregelte Einspritzanlage, die den Motor effizienter macht. FSI : „Fuel Stratified in Cylinder Direct Injection“ bezieht sich auf die Methode der Schichtladung und beschreibt eine bestimmtes Brennverfahren der Ottomotorentechnik.



„Fuel Stratified in Cylinder Direct Injection“ bezieht sich auf die Methode der Schichtladung und beschreibt eine bestimmtes Brennverfahren der Ottomotorentechnik. GDI : Die „Cylinder Direct Injection“ oder Kondensatorentladungszündung ist ein Zündsystem zur Entzündung des Kraftstoffgemischs im Brennraum eines Wagens.



: Die „Cylinder Direct Injection“ oder Kondensatorentladungszündung ist ein Zündsystem zur Entzündung des Kraftstoffgemischs im Brennraum eines Wagens. TSI : „Turbocharged Stratified Injection“ meint Benzinmotoren mit Direkteinspritzung und Turbolader.

: „Turbocharged Stratified Injection“ meint Benzinmotoren mit Direkteinspritzung und Turbolader. VTEC : „Variable Valve Timing and Lift Electronic Control“ ist eine Technik zur variablen Ventilsteuerung in Motoren.



: „Variable Valve Timing and Lift Electronic Control“ ist eine Technik zur variablen Ventilsteuerung in Motoren. VVT: „Variable Valve Timing“ ist eine Technologie für Verbrennungsmotoren zur Verbesserung der Leistung, des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionswerte.

Diese kultigen Autos würden wir gerne auch als Elektro-Modelle sehen.

Das macht einen guten Namen für ein Auto-Modell aus

Wer ein Auto in aller Welt verkaufen möchte, sollte sein Bestes tun, um eventuelle Fettnäpfchen zu vermeiden. Denn was in einer Sprache wie der ideale Produktname klingt, kann in einer anderen womöglich eine ungewollte, negative Bedeutung vermitteln. Man denke an den Audi e-tron, dessen Name im Französischen schnell als „étron“, also „Kothaufen“ missverstanden werden kann. Ups!

Um solchen Peinlichkeiten möglichst entgegenzuwirken, folgen die meisten Autohersteller einem eigenen, bewährten System, bei dem sich oft eine auf den ersten Blick willkürlich erscheinende Kombi aus Zahlen und Buchstaben ergibt. Doch auch hier können Missgeschicke entstehen: Bei Unglückszahlen zum Beispiel.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.