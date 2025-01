Günstige Amiibo-Karten von AliExpress und Co: Seriös oder fake?

Die beliebten Amiibo-Figuren von Nintendo sind euch zu teuer und ihr sucht nach günstigen Amiibo-Karten? Hier solltet ihr besonders vorsichtig sein.

Wenn ihr alle Amiibo-Figuren von Nintendo besitzen wollt, zum Beispiel für The Legend of Zelda oder Animal Crossing, müsst ihr wohl oder übel tief in die Tasche greifen. Schließlich gibt es mittlerweile eine Menge Figuren, die zwar schön aussehen und euch kleine Vorteile in den jeweiligen Spielen verschaffen, dafür aber teilweise ziemlich kostspielig sind. Da könnte es sich lohnen, auf Amiibo-Karten zurückzugreifen, oder? Grundsätzlich ja, allerdings gibt es in den Weiten des Internets eben nicht nur Nintendo, sondern auch andere Anbieter, die jene Karten zum Verkauf anbieten. Ist es aber legal günstige Amiibo-Karten von Webseiten wie AliExpress zu kaufen?

Via AliExpress erhaltet ihr Amiibo-Karten, die euch Bonusgegenstände für The Legend of Zelda – Tears of the Kindom bescheren. Schaut euch bei uns den fulminanten Trailer zum Action-Adventure an:

Zelda: Tears of the Kingdom – Finaler Trailer

Ist es strafbar, Amiibo-Karten zu Animal Crossing von AliExpress zu kaufen?

Die Urheberrechte offizieller Amiibo-Karten liegen bei Nintendo. Dabei handelt es sich nicht um sogenannte NFC-Karten, denn jene vertreibt beispielsweise AliExpress im Falle der Animal Crossing-Karten, die neben ihrer Vielfalt auch noch extrem günstig im Vergleich zu den offiziellen Produkten von Nintendo erscheinen.

Es handelt sich also um keine offiziellen Amiibo-Karten von Nintendo, sondern um selbst hergestellte Kopien. Mit einem bewussten Kauf von illegal hergestellten Medien, wie beispielsweise diesen Amiibo-Karten, macht ihr euch strafbar. Eine schwierigere Sachlage wäre es, wenn ihr unbewusst illegal hergestellte Kopien erwerben würdet.

Ihr wisst gar nicht, welche Amiibo-Figuren eigentlich alle mit Animal Crossing – New Horizons nutzbar sind? Unsere Bilderstrecke verschafft euch eine Übersicht:

Funktionieren NFC-Karten bzw. Amiibo-Karten zu The Legend of Zelda auf der Switch-Konsole?

Allerdings sei dazu gesagt, dass Amiibo-Karten, beispielsweise zu The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom von AliExpress, mit eurer Nintendo Switch funktionieren. Vor allem hier ist es teilweise extrem schwierig, online legal von illegal zu unterscheiden, denn ein Blick auf einige der Bewertungen zeigt, dass viele der Nutzerinnen und Nutzer zufrieden mit dem Produkt sind. So erfreuen sich viele an dem niedrigen Preis sowie der problemlosen Nutzung.

Fazit zu günstigen Amiibo-Karten

Klar ist, dass der Kauf von Raubkopien illegal ist, das kennt ihr möglicherweise bereits von CDs, DVDs oder Blu-rays. Dort ist es schließlich genauso und je weiter diese nicht legalen Kopien vervielfältigt werden, umso schlimmer ist es. So ist auch der Kauf der Amiibo-Karten zu The Legend of Zelda oder Animal Crossing des Anbieters AliExpress illegal, auch wenn die Karten problemlos mit eurer Nintendo Switch funktionieren würden.

