iOS 15 ist endlich da. Nach dem Update auf die neue Version des mobilen Betriebssystems wundern sich viele iPhone-Nutzer darüber, dass die Adressleiste im Safari-Browser plötzlich unten angezeigt wird. Falls ihr euch nicht mit der neuen Ansicht anfreunden wollt, könnt ihr die Tab-Leiste schnell wieder hochholen.

Die neue Position der Adressleiste liefert einige Vorteile, erfordert aber auch eine Umstellung, schließlich hat man die Anzeige oben jahrelang verinnerlicht. GIGA erklärt, wie ihr im Safari-Browser auf eurem iPhone die normale Ansicht wiederherstellen könnt.

Alte Tab-Ansicht im Safari-Browser bei iOS 15 wiederherstellen

Das klappt auf zwei Wegen. Die Einstellung könnt ihr nicht nur am iPhone in iOS 15, sondern auch am iPad mit iPadOS 15 vornehmen. Besonders schnell und einfach ändert ihr die Anzeige direkt im Safari-Browser:

Ist die Browser-App geöffnet, tippt auf „aA“ in der Adressleiste unten. Hier findet ihr die Option „Tableiste oben anzeigen“. Einmal angetippt, wird die Adressleiste wieder wie gewohnt oben nach oben verschoben. Natürlich könnt ihr auf diesem Weg auch die „Tableiste unten anzeigen“, falls ihr dem neuen Feature eine Chance geben wollt.

Geht ihr über die iOS-Einstellungen, verschiebt ihr die Tab-Leiste so nach oben:

Ruft die iOS-Einstellungen-App auf. Öffnet den Abschnitt für den Safari-Browser. Hier findet ihr die Option für die „Tab-Leiste“. Wählt hier „Einzelner Tab“ aus.

iOS 15: Adressleiste oben oder unten anzeigen

Mit der neuen Ansicht will Apple in Safari mehr Flexibilität bei der Arbeit mit Tabs anbieten. So kann man über die Leiste am unteren Bildschirmrand wischen, um schnell zwischen offenen Tabs hin und her zu springen.

Im Vergleich zur bisherigen Ansicht klappt der Wechsel schneller. In frühen Beta-Versionen von iOS 15 ließ sich die Ansicht unten nicht ändern. Allerdings scheint man sich bei Apple das Feedback vieler Nutzer wahrgenommen zu haben, so dass ihr die Adressleiste wie beschrieben auch wieder nach oben schieben könnt.

