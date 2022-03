Wer sich einen nicht zu großen, aber sehr umfangreichen neuen 4K-Fernseher kaufen möchte, der nicht zu viel kostet, sollte sich das Angebot von Lidl anschauen. Dort wird ein 43-Zoll-Fernseher mit Android TV zum bisher günstigsten Preis angeboten.

Lidl verkauft 43-Zoll-Fernseher zum Schnäppchenpreis

Es müssen nicht gleich 55, 65 oder 75 Zoll sein. Wer keinen riesigen 4K-Fernseher haben will, der sollte sich das Angebot bei Lidl nicht entgehen lassen. Dort wird ein Grundig-TV mit 43 Zoll für nur 299 Euro angeboten (bei Lidl anschauen). Eigentlich startet das Angebot erst am 3. März und soll dann auch in den Filialen erhältlich sein. Wer aber nicht warten will, kann online schon zugreifen, muss auf die Lieferung aber noch etwas warten. Die soll nämlich dann wirklich erst zur offiziellen Verfügbarkeit starten.

Was kann der Grundig-Fernseher von Lidl?

Grundsätzlich alles, was man so braucht. Man kann mit ihm durch den integrierten Triple-Tuner natürlich alle klassischen TV-Sender per Antenne, Kabel und Satellit empfangen. Zusätzlich kann man externe Geräte per HDMI 2.0 anschließen. Es stehen insgesamt drei Ports zur Verfügung. Genug Platz also zum Anschluss von Konsolen und anderen Geräten. Die Kommunikation mit dem Internet wird per Netzwerk oder WLAN aufgebaut. Hier ist man also sehr flexibel.

Der Grundig-Fernseher ist mit einem LCD-Panel ausgestattet. Was das bedeutet, erklären wir euch im Video:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Das Highlight ist aber das Betriebssystem. Auf dem Grundig-Fernseher läuft nämlich Android TV. Durch das Google-Betriebssystem hat man Zugriff auf alle gängigen Streaming-Dienste und kann sich zusätzlich noch Apps und teilweise sogar Spiele aus dem Play Store herunterladen. Wer ein Android-Smartphone besitzt, kann den Fernseher damit sogar noch besser nutzen. Es ist nämlich ein Chromecast integriert, sodass man Inhalte direkt auf den Fernseher schicken kann.

Bei einem Preis von 299 Euro muss man natürlich trotzdem erwähnen, dass man hier nicht den allerbesten Fernseher in Sachen Bildqualität erhält. Trotzdem ist dieses Angebot ziemlich gut. Vergleichbare Modelle mit Android TV kosten weit über 300 Euro (bei Amazon anschauen).