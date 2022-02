Steht der Frühjahrsputz mal wieder an oder haben sich die Eltern spontan selbst eingeladen? Egal, was der Anlass ist, mit einem Staubsauger wird die Wohnung auf jeden Fall schnell sauber. Welches Gerät für euch das richtige ist, erfahrt ihr in unserer GIGA-Übersicht.

Möchte man einen Staubsauger mit oder ohne Beutel? Soll er mit Kabel funktionieren oder doch lieber mit einem Akku? Braucht man ein spezielles Modell wegen der Hausstaub-Allergie? Auf der Suche nachdem passenden Gerät hat man die Qual der Wahl. Um euch die Entscheidung etwas leichter zu machen, haben wir uns verschiedene, von Stiftung Warentest gelobte Staubsauger mit Kabel näher angeschaut. Welche Modelle sich wirklich lohnen, zeigen ihr euch in unserem GIGA-Vergleich.

Alle Modelle auf einen Blick Top-Empfehlung: Bosch BGB75X494 (190 Euro bei Saturn) Wer in den eigenen vier Wänden mit einer Allergie zu kämpfen hat, kann dieser mit dem Bosch-Staubsauger vorbeugen. Preis-Leistungs-Tipp: Rowenta RO 3953 EA (90 Euro bei Saturn) Mit dem Rowenta-Staubsauger bekommt man trotz einiger Kompromisse eine gute und vor allem günstige Alternative. Stromspar-Sieger: Miele Complete C3 Silence EcoLine (226 Euro bei MediaMarkt) Mit über 230 Euro ist das Modell von Miele zwar nicht günstig, überzeugt jedoch durch seine Hygiene und den geringen Stromverbrauch. Nachhaltiger ohne Beutel: Philips PowerPro Expert FC9741/09 (169 Euro bei Amazon) Philips verzichtet bei dem schicken PowerPro Expert zwar auf den Beutel, aber verursacht dadurch weniger Müll.

Bosch: Für mehr Hygiene

Bosch BGB75X494 (Blau) Um der Hausstaub-Allergie den Kampf anzusagen, lohnt sich der Staubsauger von Bosch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2022 10:23 Uhr

Vorteile:

sehr hygienisch dank Beutel

große Reichweite

sehr leise

Nachteile:

mäßige Leistung auf Teppich und an Kanten

Das erste Gerät in unserer Übersicht lohnt sich für alle, die von einer Hausstaub-Allergie geplagt werden. Dank seines Beutels ist der Bosch-Staubsauger hygienischer als Modelle ohne Beutel. Da der gesamte Beutel entleert wird, kommt man nur begrenzt mit dem eingesaugten Staub in Berührung – für Allergiker also eine gute Lösung (Quelle: Ökotest). Der Staubsaugerbeutel gehört im Übrigen in den Restmüll.

Neben der Reichweite von knapp 15 Metern lobt Stiftung Warentest die Saugstärke auf verschiedenen Oberflächen: Der Bosch-Staubsauger erwischt nahezu alles, lediglich auf Teppichen überzeugt er nicht vollständig. Online erhaltet ihr den Staubsauger, der auf eine Leistung von 763 Watt kommt, für rund 200 Euro (bei Saturn ansehen). Wie bei den anderen Bodenstaubsaugern in unserer Auswahl gibt es Aufsätze für unterschiedliche Böden, Möbel, Polster und Fugen dazu.

Übrigens: Falls ihr mit einer Allergie zu kämpfen habt, hat die DHA (Deutsche Haus- und Allergiehilfe e.V.) einige Tipps und Hinweise zusammengestellt, wie man sein Zuhause besser von Allergenen befreit. So können beispielsweise milbendichte Bettbezüge eine Lösung sein, um für einen besseren und gesünderen Schlaf zu sorgen.

Rowenta: Günstiges Leichtgewicht

Rowenta RO3953 Compact Power (Rot) Wer für einen Staubsauger kein Vermögen ausgeben will, kann guten Gewissens bei dem Rowenta zuschlagen. Für unter 100 Euro bekommt ihr eine solide Leistung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2022 11:51 Uhr

Vorteile:

geringes Gewicht

robuste Verarbeitung

sehr saugstark, aber ...

Nachteile:

dadurch teilweise komplizierte Handhabung

hoher Stromverbrauch

Kabellänge von nur knapp 9 Metern

Für einen guten Staubsauger muss man nicht 200 Euro ausgeben. Unseren Preistipp von Rowenta bekommt ihr schon für unter 100 Euro (bei Saturn ansehen). Laut der Rezensionen bei Saturn ist er bei voller Leistung sehr saugstark, wodurch man in der Handhabung teilweise etwas Kraft benötigt. Daneben schneidet er laut Stiftung Warentest bei schwer zu erreichenden Ecken in der Wohnung nur ausreichend ab. Jedoch ist der Beutel-Staubsauger mit 4,9 kg das Leichtgewicht in unserer Übersicht, die anderen Geräte wiegen über 7 kg.

Der Stromverbrauch des Rowenta-Saugers ist mit einer Leistung von knapp 818 Watt recht hoch. Und nein: Eine höhere Leistung bedeutet nicht, dass der Staubsauger besser saugt. Relevant ist das „Zusammenwirken von Gerät, Saugrohr, Düsenkonstruktion und Luftweg“ (Quelle: Umweltbundesamt). Hier muss man also Abstriche machen, genauso beim eher billig wirkenden Design. Wer darauf aber wenig Wert legt und nach einem Gerät für den kleinen Geldbeutel sucht, findet in dem Rowenta eine gute Alternative.

Miele: Eine Investition, die sich lohnt

Miele Complete C3 Silence EcoLine (Lotosweiß) Für 240 Euro ist der Staubsauger von Miele zwar kein Schnäppchen, macht aber beim Test von Stiftung Warentest eine gute Figur. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2022 10:29 Uhr

Vorteile:

geringer Stromverbrauch

hygienisch dank Beutel

robuste Verarbeitung

Nachteile:

mäßige Leistung an Kanten

Mit dem Miele-Staubsauger bekommt ihr ein weiteres Modell mit Beutel, das laut Stiftung Warentest in fast allen Testkriterien mit einer sehr guten Note überzeugt, vor allem aber mit seiner Robustheit. Die Testenden bemängeln jedoch seine Saugkraft, da er an Kanten nicht immer alles erwischt. Jedoch erzeugt er bei einer gemessenen Leistung von nur 550 Watt einen geringen Stromverbrauch, was für seine Öko-Bilanz spricht.

Mit rund 230 Euro (bei MediaMarkt ansehen) ist der Miele das teuerste Modell in unserer Übersicht. Jedoch ist ein Staubsauger auch eine langfristige Anschaffung, bei der sich das Geld lohnen kann.

Keine Lust auf stundenlanges Putzen? Dann haben wir die passenden Tipps für euch:

Philips: Schick, aber mit Kompromissen

Philips PowerPro Expert FC9741/09 (Schwarz) Der beutellose Staubsauger von Philips macht äußerlich viel her, ist jedoch bei der Handhabung etwas kompliziert. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2022 10:29 Uhr

Vorteile:

weniger Müll

robuste Verarbeitung

schickes Design

Nachteile:

mäßige Leistung auf Teppich

hoher Stromverbrauch

komplizierte Handhabung

Seid ihr auf der Suche nach einem beutellosen Staubsauger, hat das Modell PowerPro Expert von Philips bei Stiftung Warentest die Nase vorn. Der saugt den Staub nicht in einen Beutel, sondern einen Staubcontainer. Den könnt ihr entleeren und wiederverwenden. Das ist zwar die nachhaltigere Option im Gegensatz zu den Beutel-Modellen, aber weniger hygienisch.

Das Philips-Modell bietet als Zubehör die gleichen Düsen wie die oben gezeigten Geräte, ergänzt durch eine weitere Teppichdüse. Dagegen bemängelt Stiftung Warentest die Handhabung, weil er nicht so gut Krümel vom Teppich wegsaugen kann und sich nur kompliziert entleeren lässt. Zudem hat das Modell mit einer Leistung von knapp 920 Watt einen viel höheren Stromverbrauch als unsere anderen Empfehlungen. Bei diesem Testsieger muss man also Kompromisse eingehen, jedoch ist er mit deutlich unter 200 Euro (bei Amazon ansehen) wieder ein günstigeres Modell – zudem fällt sofort sein schickes Design ins Auge.

Kabel oder Akku – Was ist nachhaltiger?

In unserer Auswahl habt ihr bereits gesehen, dass man selbst bei Staubsaugern auf Nachhaltigkeit achten kann. Doch ist es wirklich so nachhaltig, noch auf Kabel-Staubsauger zu setzen, wenn der Trend immer mehr zu Akku-Saugern tendiert?

Stiftung Warentest hat sich deshalb die Ökobilanz von Akku- und Kabel-Staubsaugern näher angeschaut. Den Lebenszyklus der Geräte haben sie mit sogenannten Umweltschadenspunkten bewertet, die sich aus den Kriterien Produktion, Transport, Nutzung und Entsorgung zusammensetzen. Hierbei kamen die Testenden zu dem Ergebnis: „Allein mit ihrem Strom­verbrauch häufen Kabel­staubsauger fast so viele Schadens­punkte an wie Akkus­auger im gesamten Lebens­zyklus.“ Das gilt aber nur, wenn man den Staubsauger mit voller Leistung nutzt. Reduziert man diese, wird zwar weniger Strom verbraucht, jedoch arbeitet dadurch das Gerät eventuell nicht mehr so gut.

Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? In unserem GIGA-Artikel erklären wir es euch:

Zudem spricht für den Akku-Staubsauger, dass der Akku in den meisten Fällen austauschbar ist. Gibt das Gerät also irgendwann den Geist auf, muss nicht zwangsläufig der komplette Staubsauger entsorgt werden, sondern lediglich der Akku.

Stiftung Warentest macht in der Gegenüberstellung aber auch deutlich, dass soziale Folgen bezüglich der Produktion von Akkus nicht mit beachtet wurden. Gerade bei der Gewinnung von Lithium und Kobalt, relevant für die Herstellung der Batterien, ist das jedoch wichtig. Durch den Abbau von Lithium in (vorrangig) Südamerika, egal ob für Akku-Staubsauger, E-Autos oder Smartphones, wird das Grundwasser verunreinigt und verringert. Das hat nicht nur Konsequenzen für Natur und Tierwelt hat, sondern ebenso für die (indigene) Bevölkerung (Quelle: Deutschlandfunk). Zudem steht die Minenarbeit zum Abbau von Kobalt in der Kritik – illegale Kinderarbeit ist da nur einer der Punkte (Quelle: Deutschlandfunk).

Bei einem Vergleich von Akku- und Kabel-Staubsaugern solltet ihr diese Punkte also beachten. Gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist der soziale Aspekt ein ganz entscheidender. Akku-Staubsauger darf man also durchaus kritisch sehen, allerdings haben auch Kabel-Staubsauger Nachteile.

Akku-Staubsauger – yay oder nay? In unserem GIGA-Video erfahrt ihr alles Wichtige rund um die Putzhelfer:

So haben wir ausgewählt

Bei Haushaltsgeräten wie Staubsaugern kann man sich schnell in dem riesigen Angebot verlieren, selbst wenn man sich auf Kabel-Staubsauger beschränkt. Um bei den zahlreichen Produkten eine passende Auswahl zu treffen, haben wir uns an den Ergebnissen von Stiftung Warentest orientiert – Bewertungen sind bei den entsprechenden Produkten verlinkt. Auch die Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern haben Einfluss auf die Auswahl. Letztere waren hilfreich, weil sie nicht nach Benchmark-Zahlen und Laborwerten urteilen, sondern individuelle Eindrücke vermitteln.

In einem separaten Artikel erfahrt ihr mehr darüber, wie wir bei GIGA mit Produktempfehlungen und Tests umgehen:

