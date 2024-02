Keine 8 Euro bei Amazon: Vergessliche iPhone-Nutzer werden dieses Teil lieben

Wer ein iPhone hat und etwas vergesslich ist, dem hilft Apple mit den AirTags. Die kleinen Ortungsgeräte sind winzig, vergleichsweise günstig und lassen sich weltweit aufspüren. Nur wohin damit in der eigenen Brieftasche? Das Münzfach ist hierfür zu profan und hat Nachteile. Bei Amazon gibt es jetzt eine bessere und stilsichere Lösung – kurzzeitig für unter 8 Euro zu haben.

Mit einem AirTag und einem iPhone lassen sich nicht nur Schlüssel, Koffer oder gar Fahrräder wiederfinden. Auch das eigene Portemonnaie kann geortet werden – in den eigenen vier Wänden und auch weltweit. Dies ist möglich wegen des Find-My-Netzwerkes von Apple. Ein AirTag kostet nicht viel, bei Amazon derzeit etwas mehr als 32 Euro, wer gleich vier Stück kauft, zahlt wesentlich weniger (bei Amazon anschauen).

AirTag-Hüllen für die Brieftasche – cooles Teil für iPhone-Nutzer

Doch wohin mit dem AirTag im Portemonnaie? Das Münzfach mag eine naheliegende Antwort sein, hat aber Schwächen. So zerkratzt der AirTag oder geht eventuell bei der Herausgabe des Geldes schnell verloren. Doch es geht besser. Beispielsweise mit der AirTag-Hülle von Cityway. Die kommt in Form einer Kreditkarte. In der Mitte wird der AirTag platziert und im Anschluss findet die Combo Platz in einem beliebigen Kreditkartenfach der Brieftasche.

AirTag-Hülle von Cityway für die Brieftasche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.02.2024 15:20 Uhr

Regulär kostet ein Zweier-Set knapp 10 Euro bei Amazon. Für kurze Zeit gibt es 20 Prozent Rabatt. Gegenwärtig zahlt man so für zwei der Halter nur 7,99 Euro (bei Amazon ansehen). Leider wissen wir nicht, wie lange das Angebot noch gilt: Ergo: Nicht zu lange über den Kauf nachdenken.

Und so funktioniert die Hülle:

Cityway AirTag-Hülle für die Brieftasche Abonniere uns

Zur Auswahl stehen zwei Designs. Beide sind aus ABS gefertigt und somit sehr robust. Der Halter selbst ist nur 2,5 mm dünn und wiegt leichte 6 Gramm. Selbst mit einem AirTag trägt die Kombination aus Karte und AirTag nicht zu stark auf. Findet also auch noch im Kreditkartenfach Platz und beult die Geldbörse nicht unnötig aus.

Käufermeinung ist eindeutig

Mit dem Halter von Cityway ist ein AirTag sicher verstaut, bekommt keine Kratzer ab und geht auch nicht verloren. Definitiv die bessere und hübschere Alternative zum profanen Münzfach. Doch was sagen die bisherigen Käufer bei Amazon?

Die zeigten sich ziemlich zufrieden. Bei über 5.200 Bewertungen sammelt der AirTag-Halter eine respektable Bewertung von 4,5 von maximal 5 Sternen. Ganze 70 Prozent vergeben 5 Sterne, 18 Prozent 4 Sterne. Scheint also etwas zu taugen. Wenn man dann noch den verhältnismäßig günstigen Preis von unter 4 Euro pro Stück berücksichtigt, läuft man nicht wirklich Gefahr, enttäuscht zu werden.