„Let’s Dance“ 2025: Wer ist im Halbfinale raus? Alle Tänze und Punkte aus Show 11

Im Halbfinale von „Let’s Dance“ 2025 endet für ein Tanzpaar der Weg zum „Dancing Star“-Titel. Wer kurz vor dem Finale raus ist, erfährst du hier.

„Let’s Dance“ 2025: Halbfinale – Dieses Paar hat den Einzug ins Finale knapp verpasst

Auch in der elften Live-Show von „Let’s Dance“ heißt es wieder Abschied nehmen – ein Tanzpaar muss kurz vor dem Finale das Parkett räumen. Doch bevor es so weit ist, zündet Fabian Hambüchen ein wahres Show-Feuerwerk: Er liefert die stärkste Performance des Abends und erreicht das Finale.

Für SelfieSandra und Taliso Engel wird’s richtig eng – ihr Platz im Finale steht auf der Kippe. Am Ende trifft es SelfieSandra und ihren Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke: Für die beiden ist der Traum vom Finale geplatzt. Sie müssen die Tanzfläche verlassen und sich verabschieden.

Auch 2025 zeigen Promis ihr tänzerisches Können

Seit dem 21. Februar 2025 treten 14 Promis in der 18. Staffel von „Let’s Dance“ an, um das Tanzparkett zum Beben zu bringen. In den Live-Shows wagen sich die Stars unter Anleitung erfahrener Profitänzer an anspruchsvolle Choreografien.

Dabei zählt vor allem Teamarbeit: Gemeinsam erarbeiten die Tanzpaare beeindruckende Auftritte, die sowohl von der Jury – bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez – als auch vom Publikum bewertet werden.

Die Show läuft jeden Freitag um 20:15 Uhr auf RTL, mit Streams auf RTL+. Hier erfahrt ihr, welche Tänze in der aktuellen Live-Show gezeigt wurden und welches Paar die Show verlassen muss. Einen Überblick über alle Sendetermine bekommt ihr in unserem verlinkten Artikel.

Diese Promis sind bei „Let’s Dance“ 2025 mit dabei:

Diese Tänze präsentieren die Paare im Halbfinale von „Let’s Dance“

Wer schafft den Sprung ins große Finale? In der elften Live-Show von „Let’s Dance“ steht das mit Spannung erwartete Halbfinale an. Auf die prominenten Tänzerinnen und Tänzer wartet eine besondere Herausforderung: Neben zwei Einzeltänzen müssen sie sich auch dem berühmt-berüchtigten „Impro-Dance even more extreme“ stellen.

Hier sind die Einzeltänze des Halbfinales sowie die von der Jury vergebenen Punkte. Über die Links erfahrt ihr mehr über die Tanzpromis in den Artikeln unserer Kolleginnen und Kollegen von desired.

Diego Pooth und Ekaterina Leonova tanzen Tango zu „De Vidrio” von Tipica Messiez & Salsa zu „Finesse” von Bruno Mars | 50 Punkte von der Jury



zu „De Vidrio” von Tipica Messiez & zu „Finesse” von Bruno Mars | Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster tanzen Contemporary zu „Let’s Hurt Tonight” von One Republic & Cha-Cha-Cha zu „Sway” von Michael Bublé | 51 Punkte von der Jury

zu „Let’s Hurt Tonight” von One Republic & zu „Sway” von Michael Bublé | SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke tanzen Tango „Dernière Danse” von Indila & Salsa zu „Mayores” von Becky G | 48 Punkte von der Jury

„Dernière Danse” von Indila & zu „Mayores” von Becky G | Taliso Engel und Patricija Ionel tanzen Langsamer Walzer zu „Are You Lonesome Tonight” von Barry Manilow & Paso Doble zu „Für Elise” von Beethoven | 49 Punkte von der Jury

Volle Power auf dem Parkett mit „Impro-Dance even more extreme“

Im Halbfinale steigt die Spannung: Jedes Tanzpaar erhält per Los einen Überraschungstanz und hat nur 90 Sekunden Zeit, um Outfit und Choreografie abzustimmen. Nur der Profitänzer bzw. die Profitänzerin kennt dabei im Voraus den Song. Bevor der Auftritt beginnt, bleiben dem Paar lediglich 30 Sekunden für ein kurzes Training auf dem Parkett.

Taliso Engel und Patricija Ionel tanzen Wiener Walzer | 27 Punkte von der Jury

SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke tanzen Rumba | 26 Punkte von der Jury

Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster tanzen Jive | 30 Punkte von der Jury

Diego Pooth und Ekaterina Leonova tanzen Quick-Step | 30 Punkte von der Jury

„Let’s Dance 2025“: diese Tanzpaare mussten die Show bereits verlassen

Wer wird „Dancing Star“ 2025 und folgt dem Vorjahressieger Gabriel Kelly? Diese Tanzpaare mussten die Show bereits verlassen:

„Let’s Dance“ 2025 live erleben?

Wer die Tanzprofis und beliebtesten Promis der aktuellen (und vergangenen) Staffeln live sehen möchte, kann sich jetzt Tickets für die „Let’s Dance“-Live-Tour 2025 sichern. Die Tour wird in vielen Städten in Deutschland, darunter Leipzig und Berlin, haltmachen. Sie beginnt zwar erst im November 2025, aber wer dabei sein will, sollte sich seine Plätze jetzt schon sichern!

