Lidl lässt es noch mal richtig krachen und verschenkt rein rechnerisch 30 Euro an Nutzer der Lidl-Plus-App. Was es mit der ganzen Aktion auf sich hat? GIGA kennt die Antwort.

Benutzer der kostenlosen Lidl-Plus-App sind aktuell klar im Vorteil, denn die werden momentan von Lidl mit 30 Euro beschenkt. Die Summe ergibt sich bei näherer Betrachtung einer exklusiven Aktion für eben jene Kunden. So dürfen die nämlich den Streaming-Dienst Apple Music ganze 5 Monate im Familenabo (für bis zu 6 Personen) kostenlos testen – normal und für alle Interessenten wären nur 3 Monate. Bei einem Monatspreis von 14,99 Euro ergibt sich dann also ein Preisvorteil von knapp 30 Euro (2 Monate a 14,99 Euro).

Lidl schenkt Plus-App-Nutzern mehr Zeit mit Apple Music

Ein tolles Angebot, welches sich übrigens nicht nur an Besitzer eines iPhones richtet, denn anders als der Name vermuten lässt, gibt's Apple Music auch für Android. Wer also nach einer Alternative zu Spotify sucht, der findet sie in Apples Musik-Streaming-Dienst.

Und wo finde ich die Aktion? Einfach die Lidl-Plus-App öffnen und schon sollte die Aktion auf der ersten Seite beworben werden. Falls wir sie dort aber nicht antreffen, finden wir die Aktion im Bereich „Partner“, dort gibt's auch noch zahlreiche weitere Angebote zu entdecken, beispielsweise Rabatte auf Blumenlieferungen und vieles mehr. Haben wir die Aktion gefunden, tippen wir weiter einfach auf „Aktion sichern“ und schon erhalten wir den notwendigen Aktionsgutschein. Erwähnenswert: All dies gilt zwischen dem 14.12.2020 und dem 24.01.2021 – man halt also noch ein wenig Zeit, um mitzumachen.

Echt praktisch mit vielen Schnäppchen – die Lidl-Plus-App:

Wichtig zu wissen: Die Bedingungen

Von Bedeutung: In den Aktionsbedingungen findet sich ein nicht ganz unwichtiger Satz – „Für bereits abgeschlossene Abonnements ist das Angebot nicht gültig.“ Ergo: Der Deal richtet sich also nur an Neu-, nicht aber an Bestandskunden. Ebenso sollte man beachten, dass das kostenlose Probeabo nach Ablauf der Testphase automatisch kostenpflichtig wird (monatlich kündbar). Wer dies nicht möchte, der muss unbedingt mindestens 24 Stunden vor Ablauf der 5 Monate kündigen, anderseits hat man erst mal das Abo an der Backe.