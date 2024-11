Limitierte Auflage: Collector's Edition für Gothic Remake vorbestellen

Gothic hat seit Release eine große Fankultur aufbauen können. Nun gibt es das Remake des Spiels in einer Collector’s Edition zu kaufen.

Für PC, PS und Xbox

Das Gothic Remake bringt einen der bedeutendsten Klassiker der Rollenspielgeschichte in moderner Form zurück. Fans des Originals aus dem Jahr 2001 dürfen sich auf eine überarbeitete Version freuen, die den Geist und die Atmosphäre des beliebten Spiels auf den neuesten technischen Stand bringt.

Mit verbesserter Grafik und aktualisierten Gameplay-Mechaniken möchte das Remake aus dem Hause THQ Nordic dem legendären Spieleklassiker gerecht werden und verspricht ein Spielerlebnis, das sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger in die düstere Welt von Khorinis ziehen wird.

Besonders die limitierte Collector’s Edition ist ein Highlight für Sammler und kann über die Website von MediaMarkt für die gängigen Plattformen vorbestellt werden. Über Steam könnt ihr euch auch nur das reine Spiel für den PC kaufen. Sowohl die Collector’s Edition als auch die Standard Edition erscheinen am 31. Dezember 2024 für den PC, die Playstation 5 und die XBOX Series X.

Darum geht es in Gothic

In der Geschichte von Gothic wird das Königreich Myrtana von einer unaufhaltsamen Ork-Armee bedroht. König Rhobar II zwingt deshalb alle verfügbaren Häftlinge in die Minen von Khorinis, um magisches Erz abzubauen, das für die Herstellung mächtiger Waffen benötigt wird. Doch als der König versucht, die Gefangenen mit einer magischen Barriere einzusperren, läuft etwas furchtbar schief.

Die Barriere gerät außer Kontrolle und das Minental verwandelt sich in ein gesetzloses Gebiet, in dem die Häftlinge die Macht übernehmen. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines namenlosen Helden, der sich in dieser gefährlichen Umgebung behaupten muss.

Ihr wollt einen ersten Einblick in das Gothic Remake bekommen? Im Video seht ihr einen Vorgeschmack aufs Gameplay:

Gothic Remake: Inhalt der limitierten Collector’s Edition

Die auf 7500 Exemplare limitierte Gothic Remake Collector’s Edition enthält neben dem Spiel folgende Extras: Dazu gehören ein stilvolles Ledernotizbuch, der komplette Soundtrack auf CD, ein Gothic-inspiriertes Lederarmband sowie eine Maske des Schläfers, die als Wanddeko fungiert.

Die Gothic Collector’s Edition enthält diese Extras. (© THQ Nordic AB)

Die Dreingaben der Collector’s Edition sind nicht nur für alteingesessene Rollenspiel-Nostalgiker interessant, sondern auch für jeden, der tief in die Welt von Gothic eintauchen und Khorinis zum ersten Mal erleben möchte.

