Maschinen-Anruf von 08920172990 – ist das Betrug?

Alle Beschwerden über die Münchener Telefonnummer 08920172990 berichten von Bandansagen und Maschinenstimmen, die einen dazu bringen wollen, irgendetwas einzugeben oder zu bestätigen. Was steckt wirklich dahinter und sind diese Anrufe seriös?

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Die Nummer 08920172990 ruft euch in der Regel auf dem Festnetz an und eine dieser typischen automatischen Stimmen sagt beispielsweise so etwas wie „Ihr einmaliger Kontrollcode lautet… 5… 2… 9… 7… Ich wiederhole…“. Seltsam daran ist aber, dass diese Rufnummer anscheinend mit so vielen verschiedenen Diensten in Verbindung steht. Die Erklärung ist ganz einfach.

Was steckt hinter der Nummer 08920172990?

Die Telefonnummer gehört zur Firma Sinch Germany GmbH aus München.

Vielleicht habt ihr danach gegoogelt und die Adresse gefunden, weil sich ein Anruf der Nummer etwa als „Congstar“ oder „Barmer Ersatz Kasse“ gemeldet hat. Das bedeutet aber nicht, dass es sich in diesem Fall um einen Betrug handelt.

Die Sinch Germany GmbH bietet anderen Firmen Kommunikationsdienstleistungen an, wenn diese das nicht selbst können.

Dazu gehört zum Beispiel, dass bei einer Online-Anmeldung einmalige PIN vergeben werden, die der Kunde dann entweder als SMS oder durch einen Anruf erhält.

Zu diesem Zweck stellt die Sinch Germany GmbH den Unternehmen dann Schnittstellen zur Verfügung, die diese PIN generieren und die SMS oder Anrufe abschicken.

Das ist der Grund, aus dem die Nummer 08920172990 hinter so vielen verschiedenen Firmen zu stecken scheint. Die Anrufe sind nicht nur echt und seriös, ihr habt sie durch euer Handeln selbst ausgelöst.

Soll man die Nummer 08920172990 blockieren?

Natürlich könnt ihr diese Telefonnummer blockieren, wenn ihr euch zum Beispiel sicher seid, eine PIN bei einer bestimmten Firma gar nicht angefordert zu haben. Aber ihr solltet euch 2 Dinge vor Augen führen:

Möglicherweise werdet ihr selbst einmal bei einem Unternehmen eine telefonische Bestätigung anfordern und die erreicht euch dann nicht, weil die Nummer blockiert ist. Solche „Falschanrufe“ können vorkommen, wenn jemand versehentlich bei der Eingabe seiner eigenen Nummer einen Zahlendreher produziert hat. Dadurch werdet ihr immer wieder angerufen und bekommt seine Kontrollnummer angesagt. Das ist kein Phishing, sondern „menschliches Versagen“.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.