„CVV“: Wo steht der Sicherheits-Code auf der Kreditkarte?

Wer im Internet bezahlen will, kann bequem auf die Kreditkarte zurückgreifen. In der Regel reicht es, die Kreditkartennummer, den Inhaber der Kreditkarte sowie das Ablaufdatum des Zahlungsmittels einzugeben. In einigen Fällen muss aber darüber hinaus vor Abschluss der Bestellung ein Sicherheitscode der Kreditkarte eingegeben werden, oft „CVV“ oder „CVC“ genannt. Wo findet man diesen Code? In unserem Ratgeber findet ihr die Antwort.

Ratgeber Facts

Der Sicherheitscode ist zu unterscheiden von dem PIN-Code, der mit der Kreditkarte kommt. Der PIN-Code ist meist vierstellig, der „CVV“ besteht aus drei Ziffern. Oft wird der Code als „Card Validation Code“ (CVC) oder „Card Verification Code“ (CVV) bezeichnet. Je nach Anbieter heißt er auch „CSC (Card Security Code) oder auch „CVN“ (Card Verification Number).

Sicherheitscode der Kreditkarte: CVC oder CVV eingeben

Bei dem Sicherheitscode handelt es sich um eine meist drei-, teilweise auch vierstellige Nummer, die direkt auf der Karte abgedruckt ist. Der Code wird von allen großen Kreditkartenanbietern eingesetzt, sei es VISA, MasterCard oder American Express.

Der Sicherheitscode setzt sich bei VISA und MasterCard aus drei Ziffern zusammen.

zusammen. Diese finden sich auf der Rückseite im rechten Bereich auf der Karte abgedruckt.

im rechten Bereich auf der Karte abgedruckt. Zu finden ist der Sicherheitscode der Kreditkarte in unmittelbarer Nähe der eigenen Unterschrif t oder der Kreditkartennummer .

t oder der . Bei „American Express“-Karten ist die vierstellige Nummer auf der Vorderseite rechts über der Kreditkartennummer zu finden.

auf der Vorderseite rechts zu finden. Auf dem Chip oder dem Magnetstreifen der Karte ist der Code nicht gespeichert .

. Zudem ist der CVC mit Tinte auf der Karte aufgedruckt, so dass die Zahlen nicht maschinell ausgelesen werden können.

ausgelesen werden können. Zwischen der Kreditkartennummer und dem CVC besteht kein mathematischer Zusammenhang. Man kann also nicht über irgendeinen Algorithmus oder Ähnliches von der Kreditkartennummer auf den Sicherheits-Code schließen.

Kreditkarten: Das solltet ihr vor dem Abschluss wissen Abonniere uns

auf YouTube

CVV: Sicherheitscode auf der Kreditkarte finden und eingeben

Eingesetzt wird der CVV oder CVC vor allem bei Bestellungen über das Internet, bei denen die Karte nicht selbst vorgelegt werden kann. Auch bei Telefon-Bestellungen kann der Sicherheitscode abgefragt werden. Der Anbieter leitet den Code dann an das Kreditinstitut weiter, um die Richtigkeit zu überprüfen. Auf diesem Weg soll sichergestellt werden, dass sich die Kredtikarte auch tatsächlich in eurer Hand befindet. Werdet ihr hingegen angerufen oder per E-Mail dazu aufgefordert, den Code weiterzugeben, weil ein angebliches Sicherheitsproblem oder Ähnliches vorliegt, solltet ihr skeptisch sein. Gebt den Code niemals an andere weiter, wenn ihr keine Bestellung tätigt oder Zahlung durchführen wollt. Der Sicherheitscode sollte nicht fahrlässig aus der Hand gegeben werden.

Durch den „Card Validation Code“ wird verhindert, dass Unbefugte alleine über die Kreditkartennummer Zahlungen online durchführen. Somit soll die Sicherheit der Kreditkarte erhöht werden. Während die Kreditkartennummer für den nächsten Online-Einkauf beim Anbieter abgelegt werden kann, darf der Sicherheitscode nicht gespeichert werden.

Natürlich verspricht auch der Sicherheitscode keine allumfassende Sicherheit bei der Zahlung per Kreditkarte. Über Phishing-Fallen oder technische Mittel wie Trojaner kann der Sicherheitscode bei der Eingabe von Cyber-Kriminellen abgefangen werden. Stellt man Unregelmäßigkeiten fest, muss man die Kreditkarte sperren, um einen finanziellen Schaden zu vermeiden.

Lest bei uns auch alles über die luxuriöse Schwarze Kreditkarte.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.