Nummer 00447707527817: Betrugsanruf aus England?

Wenn eine Telefonnummer wie die +447707527817 aus England anruft, dürfte sich schon fast jeder wundern. Handelt es sich dann noch um einen Anruf auf Deutsch, ist garantiert Vorsicht geboten. Im Falle dieser Nummer sollten die Alarmglocken angehen!

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Hinter der englischen Rufnummer 00447707527817 steckt ein Callcenter, das sich auf Betrug im deutschen Sprachraum spezialisiert hat. Es handelt sich um eine britische Handynummer von O2, ihr könnt also von „Call-ID-Spoofing“ ausgehen, bei dem die ausgehende Nummer gefälscht wird. Es ist durchaus möglich, dass die Anrufe entweder doch aus Deutschland kommen oder möglicherweise nur eine Masche der türkischen Callcenter-Mafia sind, über die der Spiegel bereits berichtet hat.

Was will die Nummer 00447707527817?

Die Anrufer melden sich mit der dubiosen, nichtssagenden Bezeichnung „ Gewinnspielzentrale “. Wer dieses Wort hört, weiß eigentlich doch schon, was kommt.

“. Wer dieses Wort hört, weiß eigentlich doch schon, was kommt. Angeblich habt ihr bei einem kostenlosen Gewinnspiel mitgemacht und vergessen, es zu kündigen, bevor es kostenpflichtig wurde.

Sie kennen eure grundlegenden Daten, wie die Telefonnummer, euren Namen und eure Adresse.

Die Anrufe erfolgen immer wieder, in kurzen Abständen und zu jeder Tageszeit.

Teilweise versuchen sie mit Erpressung, ihre Opfer zu Zahlungen zu bewegen oder ihnen ein Zeitungs-Abo anzudrehen.

Die Anrufer werden aggressiv, wenn man ihnen widerspricht und die Herausgabe weiterer Daten verweigert.

Wie kann man diese Telefonnummer blockieren?

Wenn man ohnehin niemanden mit der englischen O2-Vorwahl +0044770 kennt, sollte man am besten gleich den ganzen Bereich blockieren. Wir erklären euch, wie ihr solche Telefonnummern bei Android und iPhone blockiert. Das Video zeigt euch die nötigen Schritte:

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Wenn ihr die Telefonnummer im Festnetz der Telekom sperren möchtet, könnt ihr das einfach und schnell im „Telefoniecenter“ erledigen.

Fast ebenso einfach lassen sich Anrufe in der Fritzbox blockieren. Dort macht ihr es in den Einstellungen.

In Android-Smartphones, bei der Telekom und in der Fritzbox könnt ihr auf diese Weise den „Anfang“ dieser Telefonnummer blockieren, also etwa „+0044770“. Dann bekommt ihr auch von anderen Anrufern aus dem Rufnummerngebiet keine Anrufe mehr. Im iPhone muss man weiterhin jede Nummer einzeln blocken.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.