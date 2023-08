Beim Surfen im Netz kann plötzlich eine Anzeige auftauchen, die euch ein „McDonald’s Testpaket“ verspricht. Auf dem Anzeigebild werden einige Burger, Fritten und Getränke präsentiert. Der Titel gibt vor, dass man sich sein Testpaket hinter dem Link abholen kann. Was steckt dahinter? Gibt es hier etwas umsonst oder ist das ein Fake?

Auch wenn man gerade hungrig an seinem Smartphone sitzt, sollte man der Verlockung des Testpakets widerstehen. Hinter dem Link gibt es keine köstlichen Burger-Mahlzeiten umsonst. Stattdessen könnte hier sogar Ärger warten, der euch den Appetit verdirbt.

Was steckt hinter dem „McDonald’s Testpaket“?

Folgt man der Anzeige, wird man zu einer Umfrage weitergeleitet. Dort soll man einige simple Fragen beantworten, etwa, ob man McDonald’s kennt und dort schon einmal gegessen hat. Spätestens bei der dritten Frage sollte man skeptisch werden. Sie lautet „Wie wahrscheinlich ist es, dass sie eines unserer Produkte einer Freundin/einem Freund weiterempfehlen würden?“. Als Antwort würde man so etwas wie eine Skala von 1 bis 10 erwarten. Tatsächlich soll man aber auch hier wie bei den vorherigen Fragen lediglich mit „Ja“ oder „Nein“ antworten.

Die Antwortmöglichkeiten ergeben bei dieser Frage keinen Sinn (Bildquelle: GIGA)

Hat man sich durch die Fragen gearbeitet, wird man zu einem Formular weitergeleitet. Damit kann man aber nicht einfach so sein „Testpaket“ abholen. Bereits über den Fragen steht schließlich, dass man lediglich „Preise von McDonald's gewinnen“ kann.

„McDonald’s Testpaket“ ist eine Werbefalle

In der Überschrift auf der nächsten Seite wird ein „Gratis 250 € McDonald’s Paket“ erwähnt. In das Formular soll man seine Kontaktdaten samt E-Mail-Adresse eintragen und die Bedingungen mit einem Haken akzeptieren. Damit gibt man dem Anbieter das Einverständnis, per SMS/WhatsApp, telefonisch und postalisch über „Angebote“ kontaktiert zu werden. Man trägt sich damit also in einen Verteiler für Werbenachrichten ein. Erst im Kleingedruckten unten auf der Seite erfährt man, dass man hier an einem Gewinnspiel teilnimmt und nicht einfach so ein kostenloses Burgerpaket von McDonald's erhält.

Vorsicht vor solchen Anzeigen (Bildquelle: GIGA)

Hinter der Aktion steckt auch nicht McDonald’s, sondern das Unternehmen „Arctoll LTD“. Der Anbieter hat sich in der Vergangenheit einen „Namen“ mit „Gewinnspielen“ anderer großer Marken wie Ikea oder Milka gemacht. Ob Teilnehmer tatsächlich etwas gewinnen können, ist nicht bekannt. Es gibt aber viele Nutzerberichte, nach denen man nach einer Gewinnspielanmeldung plötzlich viele Spam-SMS sowie Werbung per Post, E-Mail und Telefonanrufe erhalten hat. In einigen Fällen wird davon berichtet, dass man zwar über einen Gewinn informiert wird, es sich dann aber um einen Reisegutschein statt das erwartete Fast-Food-Paket handelt. Oft werden einem mit solchen Anrufen auch Zeitschriften-Abonnements untergejubelt oder man wird in weitere, dieses Mal kostenpflichtige Gewinnspiele gelockt.

Fazit: Lasst euch von Werbeanzeigen, die euch kostenlose Testpakete oder Ähnliches versprechen, nicht locken. Schaut bei Gewinnspielaktionen immer auf die Webseite der tatsächlichen Marke oder kontaktiert deren Kunden-Support und fragt nach, ob es sich um ein richtiges Gewinnspiel handelt. Datensammler nutzen solche Fake-Gewinnspiele immer wieder, um wertvolle Datensätze mit Vor- und Nachnamen und E-Mail-Adressen oder Handynummern zu erschleichen. Nehmt ihr bei solchen Aktionen teil, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr anschließend mit Werbung über verschiedene Quellen überhäuft werdet oder gar unbewusst in kostenpflichtige Abonnements tappt.

