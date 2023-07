(Bildquelle: IMAGO / Russian Look)

Die Internet-Bewertungen der Nummer 01623012940 sind zwiespältig. Während eine Gruppe die Anrufe als potenzielle Kostenfalle betrachtet, überschlagen sich die anderen förmlich – und verdächtig – vor Lob über „den tollen Service“. Wer ruft euch unter dieser Nummer an?

Die Rufnummer 01623012940 gehört offenbar zu einem Callcenter des Stromversorgers Mivolta. Dass ein Callcenter eine Handynummer übergibt, liegt am sogenannten „Call-ID-Spoofing“. Dabei sendet ein Wählcomputer die ausgehende Nummer an den Empfänger. Möglicherweise wird in diesem Fall eine Handynummer gewählt, weil das „privater“ erscheint, als eine Firmennummer.

Was will die Nummer 01623012940?

Laut den Bewertungen gehört die Nummer zum Stromanbieter Mivolta.

Viele der Angerufenen loben die Nummer wegen eines guten Services.

Allerdings gibt es auch Beschwerden darüber, dass es sich bei den Anrufen um Cold-Calls handelt, also um illegale und unangeforderte Werbeanrufe.

Selbst in den verdächtig begeisterten Bewertungen gibt es solche Aussagen, dass etwa erst nach mehreren Anrufen abgenommen wurde und man dann einen Vertrag abgeschlossen hat, weil die Konditionen günstiger waren.

Gegen die Firma Mivolta hat die Bundesnetzagentur früher bereits ein Bußgeld in Höhe von 250.000 Euro verhängt. Damals waren Verbrauchern Verträge untergeschoben worden, weil die Anrufer sich als Stadtwerke ausgaben.

Wer also einen guten Serviceanruf durch die Nummer 01623012940 bekommt, der soll sich freuen. Allen anderen ist zu empfehlen, eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einzulegen, damit die Nummer gesperrt und die unerlaubte Werbung bestraft wird.

Anrufe durch 01623012940 blockieren – so geht’s

Sobald sie einmal angerufen haben, könnt ihr die Anrufer bei Android und iOS blockieren. Unser kleines Video zeigt euch die nötigen Schritte:

