Millionenfach verkauft: 35 Jahre altes Brettspiel aus Österreich feiert Geburtstag

Begriffe kreativ darstellen und erraten – das ist das Prinzip von Activity. Der Gesellschaftsspiel-Klassiker feiert in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Activity feiert 35. Geburtstag

Happy Birthday, Activity! Wer hätte 1990 gedacht, dass dieses Gesellschaftsspiel auch 35 Jahre später Menschen aus unterschiedlichen Generationen unterhalten würde – und das sogar in der ganzen Welt? Es wurde in der Zwischenzeit in 13 Sprachen übersetzt und gilt als eines der erfolgreichsten Brettspiele weltweit.

Anzeige

Activity Original | Spielklassiker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2025 08:19 Uhr

Wer gerne kreativ ist, wird das Spiel lieben. Je nach Spielrunde stellt ihr Begriffe pantomimisch dar, malt oder beschreibt sie. Eure Mitspieler müssen diese dann erraten und können so Punkte sammeln. Das Spiel geht auf Zeit, denn eine Sanduhr bestimmt die Dauer der Rate-Runden. Langeweile kommt damit nicht auf.

Anzeige

Ihr tretet in Teams gegeneinander an, sodass ihr beim Finden der Begriffe von der Schwarmintelligenz profitieren könnt. Natürlich haben die Macher Activity im Laufe der Jahre angepasst.

Zwischenzeitlich gab es mehr als 30 Varianten, von denen heute noch etwa die Hälfte im Handel erhältlich ist. Dazu zählen unter anderem:



die ursprüngliche Version Activity Original,

das für Kinder entwickelte Activity Junior ,

, das auf das Thema Sport festgelegte Activity Sport ,

, das um ein Wett-System erweiterte Activity Casino.



Anzeige

Acitivity als TV-Show

Witziger Fun Fact: Der Fernsehsender ProSieben strahlte 2006 eine Show mit dem Namen Extreme Activity aus, in der Prominente gegeneinander antraten. Dabei wurden die Darstellungsformen um die „Extreme-Runde“ erweitert. In dieser warteten besondere Herausforderungen auf die Spieler. So mussten sie beispielsweise Begriffe malen, während sie kopfüber an einem Seil hingen.



Der Spielverleger Piatnik brachte Extreme Activity daraufhin als Brettspiel heraus. Zu den besonderen Herausforderungen zählt unter anderem, Begriffe pantomimisch darzustellen, während der Spieler auf einem Bein steht.

Acitvity vs. Tabu

Interessant sind auch die Gemeinsamkeiten zwischen den Spielklassikern Activity und Tabu. Beide kamen 1990 erstmals auf dem Markt. Auch bei Tabu müssen Spieler Begriffe erraten. Diese werden allerdings ausschließlich umschrieben. Dabei dürfen vorgegebene Begriffe nicht genutzt werden.



Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.