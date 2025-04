Mit dem Twilight-Lego-Set macht ihr eure Teenie-Träume wahr – sogar als „Team Charlie“

Mit diesem aufwendig gestalteten Lego-Set könnt ihr euch das Zuhause der Cullens mit Edward, Bella und Charlie (!) direkt in euer Wohnzimmer holen.



Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das ist das „Twilight“-Lego-Set

In den 2000er-Jahren war „Twilight“ für viele weit mehr als nur ein Film – sie fühlten sich den Charakteren eng verbunden und entwickelten eine tiefe Leidenschaft für die Geschichte. Mittlerweile lieben viele die Filmreihe vor allem für ihr Meme-Potential und die zahlreichen Cringe-Momente.

Anzeige

Lego hat das Cullen-Haus als „Twilight“-Bauset herausgebracht (bei Lego ansehen). Das Set hat über zweitausend Bausteine, sieben Minifiguren und viele originalgetreue Details und weckt nicht nur nostalgische Gefühle, sondern sorgt auch für stundenlangen kreativen Bau- und Spielspaß.

Für alle, die die „Twilight“-Saga immer noch lieben, ist dieses Set ein echtes Highlight. Ab dem 1. Mai 2025 kann das Haus der Cullens bei Amazon erworben werden. Den deutlich günstigeren Preis (immerhin eine Differenz von rund 65 Euro) bekommt ihr aktuell jedoch direkt bei Lego, da es sich um ein exklusives Set handelt.

Anzeige

LEGO Twilight: Das Haus der Cullens mit 7 Minifiguren inkl. Edward, Bella & Jacob | 2001 Teile Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2025 08:56 Uhr

Fans der Reihe können sich freuen, denn die Saga wird als TV-Serie umgesetzt. Alles, was ihr dazu wissen müsst, seht ihr in diesem Video:

„Twilight“-Saga kommt als TV-Serie

Das erwartet euch mit dem Cullen-Haus

Das Set bietet die Möglichkeit, das dreistöckige Haus der Familie Cullen nachzubauen, das in den Filmen für zahlreiche Szenen bekannt ist. Die einzelnen Stockwerke sowie das Dach können abgenommen werden, sodass ein Blick in die verschiedenen Räume geworfen werden kann – wie das Wohnzimmer oder Edwards Schlafzimmer.

Anzeige

Darüber hinaus enthält das Set Bauteile, mit denen Bellas stilvoller roter Pickup und ein großer Baum gestaltet werden können. Auf diesen lassen sich Bella und Edward für eine der einprägsamsten Szenen positionieren. Wollt ihr das Haus noch mehr in Szene setzen, eignen sich LED-Beleuchtungen (auf Amazon ansehen) oder eine passende Vitrine (auf Amazon ansehen).

Ein besonderes Highlight stellen die sieben enthaltenen Minifiguren dar: Bella Swan, Edward Cullen mit glitzerndem Effekt, Jacob Black in seiner menschlichen und seiner Werwolf-Form, Alice und Carlisle Cullen, Rosalie Hale sowie Charlie Swan. Damit ist auch für das „Team Charlie“ ausgesorgt – das in den letzten Jahren deutlich an Zuwachs bekommen hat, wie auch das TikTok von Kay Knight beweist:

Von Fans für Fans

Das Einzigartige am Set ist nicht nur das außergewöhnliche Motiv, sondern auch die Tatsache, dass es zur bekannten Lego-Ideas-Reihe gehört. Diese Serie bringt Ideen aus der Community in die Realität und verwandelt sie in echte Produkte.

Auch dieses „Twilight“-Modell wurde auf diese Weise realisiert: von einem Fan entworfen, von anderen Fans ausgewählt und schließlich von Lego umgesetzt. Die Anleitung bietet nicht nur eine Schritt-für-Schritt-Bauanleitung, sondern enthält zudem spannende Interviews mit den Designern, die interessante Einblicke in den kreativen Entwicklungsprozess liefern.