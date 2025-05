Lego-Katalog 2025: Papier oder Download als PDF & App

Jedes Jahr gibt es neue Sets bei LEGO und wer den Überblick behalten möchte, sollte sich entweder den LEGO-Katalog 2025 downloaden oder die entsprechende App auf seinem Smartphone installieren. GIGA zeigt euch, wie es geht.

Es gibt jedes Jahr gleich mehrere LEGO-Kataloge und auch verschiedene Wege, wie ihr an die Kataloge kommen könnt. Wer sie immer verfügbar haben will, kann sie als PDF downloaden oder eine LEGO-Katalog-App für Android und das iPhone installieren. Und wer Papier bevorzugt, kann den Katalog auch bestellen und ihn sich zuschicken lassen.

LEGO-Katalog 2025 als PDF downloaden

Alle LEGO-Kataloge eines Jahres stehen zum Download als PDF-Datei zur Verfügung. Auf den nachfolgend verlinkten digitalen Katalogseiten findet ihr die aktuellen Kataloge und könnt sie entweder gleich im Browser öffnen oder auf euren Computer beziehungsweise euer Smartphone downloaden. Um die Lego-Kataloge als PDF zu downloaden, klickt oben in der Seite auf den Downloadpfeil.

Den aktuellen Katalog könnt ihr direkt bei Lego downloaden (© LEGO-Katalog)

Zum Öffnen der Datei benötigt ihr dann einen PDF-Reader, der in der Regel kostenlos ist.

LEGO-Katalog-App

LEGO bietet eine ganze Reihe von Apps an. Ihr findet sie für jedes Bau-System, für den „LEGO Movie“ und eben als Katalog-App. Der „LEGO 3D Katalog“ bietet mehr als einfach nur ein paar Bildchen von LEGO-Sets. Er ist vielmehr ein „Virtual-Reality-Katalog“, der die Modelle aller Sets als animierte Minifilmchen perfekt in eure Umgebung einfügt. Dazu wird die Kamera aktiviert, und dann lässt die App zum Beispiel fliegende X-Wing-Fighter über euren Esstisch fliegen.

Die App bekommt ihr noch für Android. Allerdings teilt Lego auf der App-Seite mit, dass die Katalog-App bald eingestellt wird und verweist auf die Lego-Builder-App.

LEGO® Builder LEGO System A/S

LEGO-Katalog bestellen?

Manche mögen keine E-Books und auch keine Kataloge in digitaler Form. Außerdem kann man natürlich in einem gedruckten LEGO-Katalog viel besser ankreuzen, was in der Sammlung noch fehlt.

Lego hat sich aber mittlerweile aus Gründen der Nachhaltigkeit entschieden, keine Papierkataloge mehr zu verschicken. Allerdings findet ihr sie immer noch in verschiedenen Spielzeuggeschäften und den Spielzeugabteilungen der Kaufhäuser.



Hier findet ihr eine Übersicht der digitalen Kataloge.

Von diesen drei Optionen abgesehen, könnt ihr natürlich auch jederzeit das verfügbare Angebot der Firma auf der Webseite lego.com betrachten. Hier ist es auch möglich, die verschiedenen Sets direkt zu bestellen. Allerdings wissen erfahrene Fans, dass die meist zu „Straßenpreisen“ günstiger in speziellen Angeboten der üblichen Online-Händler zu kaufen gibt.

