Die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ ecken mit ihren Aktionen immer wieder an. Auch Twitch-Streamer MontanaBlack lässt kein gutes Haar an den Aktivisten.

MontanaBlack gibt seine Meinung zur „Letzten Generation“ ab

In einem Stream reagierte MontanaBlack auf das Video „R4ZZ1A bei der LETZEN (DE)GENERATION - Absolut Richtig! - Kuchen Talks #840“ von KuchenTV. Auf einem von MontanaBlacks Highlight-Kanälen „Richtiger Kevin“ wurde nun ein Zusammenschnitt seiner Reaktion hochgeladen. In dem Video von KuchenTV geht es um die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ und darum, dass bei den Mitgliedern jetzt eine große Razzia durchgeführt wurde.

MontanaBlack ist der festen Überzeugung, dass man jeden Protest ohne Gewalt akzeptieren sollte, jedoch gehöre für ihn das Blockieren von Straßen und die damit verbundenen Konsequenzen, wie zum Beispiel Sanitäter oder Feuerwehrleute vom Retten anderer Menschen abzuhalten, zu einer Form von Gewalt: „(...) ich finde einfach, den Weg, den sie einschlagen und den Weg, den sie dort gehen, verkehrt.“

Für den Twitch-Streamer gehörten die Mitglieder der „Letzten Generation“ noch härter bestraft, als nur mit geringen Geldstrafen, da sie anscheinend nicht aus ihren Strafen lernen würden und immer weitermachten. Dann gab MontanaBlack der „Letzten Generation“ noch den Ratschlag, nicht die Leute zu verärgern, die sie eigentlich als Unterstützer haben möchten.

Hier könnt ihr euch das Video von MontanaBlack noch einmal ansehen:

„Ich glaube an das Gute im Menschen.“

Dann beantwortete Monte noch eine hypothetische Frage aus seinem Chat: Was würde der Streamer tun, wenn sich ein Mitglied der „Letzten Generation“ gegen sein Lamborghini kleben würde? Zunächst einmal sagte er, dass er das Gute im Menschen glauben würde, aber auch klar gegen Sachbeschädigung an seinem Eigentum vorgehen würde. „Das würde mit Reden anfangen und wenn diese Person auf das, was ich sage nicht hören würde beziehungsweise sich an mein Auto kleben würde, dann würde ich, wenn Reden nicht reicht, mit anderen Mitteln diese Person davon abhalten mein Eigentum zu berühren, ganz einfach.“, sagte MontanaBlack dazu.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.