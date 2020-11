Die neuen Superhelden und Verteidiger der Freiheit sind Hexen! Nachdem „Motherland: Fort Salem“ endlich auch in Deutschland bei Amazon Prime Video zu sehen ist, fragen sich natürlich viel Zuschauer, ob und wann mit Staffel 2 zu rechnen ist.

Gute Neuigkeiten! „Motherland: Fort Salem“ Staffel 2 wurde bereits im Mai bestätigt. Aufgrund der weltweiten Pandemie werden sich die Drehs und Nachbearbeitungen allerdings verzögern, sodass bislang nur wenig über Season 2 bekannt ist.

Die Hauptdarstellerin Taylor Hickson hat Staffel 2 auf Instagram am 19 Mai angekündigt:

Wann startet „Motherland: Fort Salem“ Staffel 2 bei uns?

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Motherland: Fort Salem“ begannen am 9. Oktober 2020 und sollen etwa um den 29. März 2021 beendet sein.

Die Dreharbeiten von Staffel 1 haben von April bis August 2019 gedauert und die US-Premiere war erst im Mai 2020.

Wenn wir also wieder von rund 8-9 Monaten Nachbearbeitung ausgehen können und berücksichtigen, dass Covid-19 das Ganze noch etwas verzögert, ist mit „Motherland: Fort Salem" Staffel 2 frühestens Ende 2021 zu rechnen.

Das bezieht sich dann auch noch auf den US-Start. Wenn wir Pech haben, wird die Staffel 2 wieder erst ein weiteres halbes Jahr später bei Amazon landen – im Sommer 2022!

Die Verzögerung hat vermutlich auch mit Lizenzbedingungen zu tun: In den USA wird „Motherland: Fort Salem“ Staffel 2 wieder zuerst bei Hulu zu sehen sein.

Wie geht es in Season 2 von „Motherland: Fort Salem“ weiter?

Staffel 1 endete mit einem Cliffhanger, aber das war OK, da ja die Staffel 2 von „Motherland: Fort Salem“ bereits angekündigt war. Tatsächlich kann aber über den weiteren Verlauf der Serie nur gemutmaßt werden.

Was bislang sicher zu sein scheint, ist die Tatsache, dass es mehr von „General Sarah Alder“ geben wird. Die Schauspielerin Lyne Renee wurde in Staffel 1 noch als Nebenrolle genannt, doch jetzt bekam sie einen „Hauptrollen-Vertrag“. Auch den Rest der Truppe werden wir vermutlich wiedersehen.

Einen Trailer zur zweiten Staffel gibt es aktuell noch nicht, aber wir werden ihn hier einfügen, sobald er verfügbar ist.

Auf einer speziellen Tumblr-Seite beantworten einige Darstellerinnen in Videos Fragen der Zuschauer.

Nachdem die Grundausbildung der Hexen beendet ist, muss es theoretisch zu einer höheren Ausbildung gehen. Angesichts der kritischen Lage ist es aber auch möglich, dass die frisch ausgebildeten Krieger-Hexen gleich in einer größeren Auseinandersetzung des Krieges eingesetzt werden. Nebenbei gibt es natürlich noch reichlich lose Fäden, die man in der Geschichte verfolgen könnte. Raelle hat neue, unbekannte Fähigkeiten. Außerdem war ihre Mutter offensichtlich Teil des Widerstands, auch da gibt's also noch ungeklärte Fragen.

Wir bleiben am Thema dran und sobald wir mehr erfahren, könnt ihr es an dieser Stelle lesen.

