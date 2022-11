Alle neuen Serien, Filme und Dokus, die im Dezember 2022 bei Netflix erscheinen, findet ihr hier in der Übersicht.

Unsere Empfehlung – Dezember 2022

Nachdem sich Disney dieses Jahr bereits an einem Remake zur klassischen „Pinocchio“-Geschichte gewagt hat, gibt es im Dezember bei Netflix die Variante vom preisgekrönten Filmemacher Guillermo del Toro („Pan's Labyrinth“, „Pacific Rim“) zu sehen. Del Toros „Pinocchio“ entstand dabei in liebevoller Kleinarbeit als Stop-Motion-Film.

„The Witcher: Blood Origin“ spielt 1.200 Jahre vor den Ereignissen der Hauptserie. Das Prequel beschäftigt sich mit der Elfenzivilisation vor ihrem Untergang, der Entstehung des ersten Hexers sowie die Geschehnisse, die zur Konjunktion der Sphären geführt hat. In den Hauptrollen sind unter anderem Michelle Yeoh („Everything Everywhere All at Once“, „Star Trek: Discovery“), Lenny Henry („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, „Broadchurch“) und Dylan Moran („Shaun of the Dead“, „Black Books“) zu sehen.

Und natürlich darf im Dezember die weihnachtliche Stimmung nicht fehlen und so sollte bei Netflix mit „Scrooge: Ein Weihnachtsmusical“, „Lieferung vor Weihnachten“, „I Believe in Santa“ und „Nicht so fröhliche Weihnachten“ für Weihnachts-Fans wie -Muffel etwas dabei sein

Neu bei Netflix im Dezember

Serien

Serie Termin Sackgasse 1.12.22 S.W.A.T.: Staffel 4 1.12.22 JoJo’s Bizarre Adventure STONE OCEAN – Folgen 25–38 1.12.22 Immer für dich da: Staffel 2 2.12.22 Hot Skull 2.12.22 My Unorthodox Life: Staffel 2 2.12.22 La flor más bella 7.12.22 Smiley 7.12.22 Ich hasse Weihnachten 7.12.22 Finger weg! (USA): Staffel 4 7.12.22 Lookism 8.12.22 Club der magischen Dinge 8.12.22 Dragon Age: Absolution 9.12.22 Haus des Geldes: Korea Teil 2 9.12.22 Wie man Weihnachten verhunzt 9.12.22 Traumhaus-Makeover: Staffel 4 9.12.22 CAT 9.12.22 Behind Every Star 13.12.22 Raus aus der Single-Hölle: Staffel 2 13.12.22 Gudetama: An Eggcellent Adventure 13.12.22 Glitter 14.12.22 Ein Sturm zu Weihnachten 16.12.22 The Recruit 16.12.22 Paradise PD: Teil 4 16.12.22 Far From Home 16.12.22 Cook at all Costs 16.12.22 Summer Job 16.12.22 Dance Monsters 16.12.22 Emily in Paris: Staffel 3 21.12.22 Alice in Borderland: Staffel 2 22.12.22 ¡Dale, dale, dale! 23.12.22 The Witcher: Blood Origin 25.12.22 O Cangaceiro do Futuro 25.12.22 Verwechselt: Staffel 3 25.12.22 Treason 26.12.22 The Circle: USA: Staffel 5 28.12.22 Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich: Staffel 2 29.12.22 Chicago Party Aunt: Teil 2 30.12.22 Machos alfa 30.12.22 Königin des Südens: Staffel 3 30.12.22 Brooklyn Nine-Nine: Staffel 8 30.12.22 My Next Guest with David Letterman and Volodymyr Zelenskyy Dez. 2022 The Glory Dez. 2022

Ab dem 25. Dezember 2022 startet „The Witcher: Blood Origin“ bei Netflix:

Filme

Film Termin Troll 1.12.22 Christmas Time Is Here 1.12.22 Qala 1.12.22 Lady Chatterleys Liebhaber 1.12.22 Scrooge: Ein Weihnachtsmusical 2.12.22 Warriors of Future 2.12.22 Der Fall Richard Jewell 5.12.22 Lieferung vor Weihnachten 6.12.22 Matrimillas 7.12.22 Ardiente paciencia 7.12.22 Guillermo del Toros Pinocchio 9.12.22 I Believe in Santa 14.12.22 Todeszug nach Yuma 14.12.22 Drinking Buddies 15.12.22 The Big 4 15.12.22 BARDO, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten 16.12.22 Özel Ders – Privatunterricht 16.12.22 Nicht so fröhliche Weihnachten 20.12.22 The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – Teil 1 20.12.22 Disconnect: The Wedding Planner 21.12.22 Die Goldfische 21.12.22 Glass Onion: A Knives Out Mystery 23.12.22 Roald Dahls Matilda – Das Musical 25.12.22 The Way Back – Der lange Weg 26.12.22 7 Donne e un Mistero 28.12.22 Ein Abend im Kindergarten 28.12.22 Happy Nous Year 28.12.22 Weißes Rauschen 30.12.22 A Quiet Place Part II 30.12.22

Ab dem 9. Dezember seht ihr „Guillermo del Toros Pinocchio“ bei Netflix:

Dokumentationen

Doku-Reihe/Film Termin Der maskierte Betrüger 1.12.22 „Sr.“ 2.12.22 Die Elefantenflüsterer 8.12.22 Am hellichten Tag: Mord in Navarte 8.12.22 Last Chance U: Basketball: Staffel 2 13.12.22 Kangaroo Valley 14.12.22 Geh nicht ran: Der Fall des Telefonbetrügers 14.12.22 Der Vulkan: Rettung von Whakaari 16.12.22 I AM A KILLER: Staffel 4 21.12.22

Comedy-Specials

Standup/Comedy-Programm Termin Sebastian Maniscalco: Is It Me? 6.12.22 Tom Papa: What A Day! 13.12.22 Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery 15.12.22 Mathieu Dufour at Bell Centre 22.12.22 Vir Das: Landing 25.12.22 Chelsea Handler: Revolution 27.12.22 Best of Stand Up 2022 31.12.22

Kids & Family

Kinder-Serie/Film Termin Mighty Express: Das große Rennen 5.12.22 The Boss Baby: Weihnachtsbonus 6.12.22 Sonic Prime 15.12.22 Brown and Friends 29.12.22 Sommer im Cielo Grande: Staffel 2 30.12.22