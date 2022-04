Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling (ANC) sorgen für angenehme Ruhe auf Reisen und im Büro, indem sie Umgebungslärm aktiv ausblenden. Die Unterschiede bei Preis, Ausstattung, Klang und Tragekomfort sind beim Kauf entscheidend – wir stellen euch die besten kabellosen ANC-Modelle 2022 von Sony, Anker Soundcore und JBL vor.

Noise-Cancelling-Kopfhörer 2022: Alle Testsieger und Empfehlungen im Überblick

GIGA-Tipp Over-Ear-Kopfhörer mit ANC GIGA-Tipp In-Ear-Kopfhörer mit ANC Preistipp In-Ear-Kopfhörer mit ANC Preistipp Over-Ear-Kopfhörer mit ANC Modell Sony WH-1000XM4 Sony WF-1000XM4 Soundcore Liberty Air 2 Pro JBL Live 660 NC Preis (ca.) 260 Euro 230 Euro 70 Euro 130 Euro Vorteil Klang und ANC top Klang und ANC top Attraktiver Preis Lange Akkulaufzeit Nachteil Funktionsvielfalt kann überfordern Tragekomfort könnte höher sein Bedienung zu empfindlich Tragekomfort nicht optimal Angebot Otto Amazon Amazon MediaMarkt Preisvergleich idealo idealo idealo idealo

GIGA-Tipp Over-Ear-Kopfhörer mit ANC: Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 Statt 379 Euro UVP: Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling. Akku sorgt für bis zu 30 Stunden Musik mit einer einzigen Aufladung. Schnellladefunktion lädt in 10 min für 5 Std. auf.

Vorteile:

Exzellenter Klang

Noise Cancelling auf Referenz-Niveau, passt sich auf Wunsch der Umgebung an

Gute Soundqualität auch beim Telefonieren (Headsetfunktion)

Multipoint-Bluetooth für schnellen Wechsel des Zuspielers

Nachteile:

Funktionsvielfalt kann überfordern

Umfassende Nutzung erfordert Installation der dazugehörigen Smartphone App (Sony Headphones Connect)

Das Noise Cancelling des Sony WH-1000XM4 ist phänomenal: Nicht nur Motorgeräusche und Flugzeuglärm werden wirkungsvoll ausgeblendet – sogar klackende Tastaturen und telefonierende Kollegen werden akustisch in den Hintergrund gedrängt. Dazu kommt ein einwandfreie Klangqualität mit kräftigem Oberbass und beeindruckender Räumlichkeit.

Sony WH-1000XM4 (Bildquelle: GIGA)

Der direkte Vorgänger Sony WH-1000XM3 (2018) war schon nahezu perfekt. Beim neuen WH-1000XM4 haben die Japaner nun entscheidende Details optimiert und das bewährte Design beibehalten. Endlich gehört Multipoint Bluetooth zur Ausstattung: Eines der Features, die sich die Fans gewünscht hatten und das den fliegenden Wechsel zwischen zwei gleichzeitig verbundenen Geräten bringt. Ich nutze den Sony seit Monaten fast täglich und bin durchweg begeistert. Mehr dazu im ausführlichen Test auf GIGA:

GIGA-Tipp In-Ear-Kopfhörer mit ANC: Sony WF-1000XM4

Sony WF-1000XM4 Noise Cancelling-Kopfhörer

Vorteile:

Exzellenter Klang

Sehr gutes Noise Cancelling (ANC)

Nützliche App

Multipoint-Bluetooth für schnellen Wechsel des Zuspielers

Nachteile:

Kein Multipoint Bluetooth (dafür aber Google Fast Pair)

Tragekomfort mittelmäßig

Touch-Bedienung kann zu Fehleingaben führen

Der Tragekomfort ist aufgrund der doch recht klobigen Bauweise nur mittelmäßig. Die empfindliche Touch-Bedienung hat mich nicht begeistert. Aber dieser Klang! Die Sony WF-1000XM4 sind Kopfhörer, die Musikgenuss auf höchstem Niveau sicherstellen – egal, wo man sich gerade befindet. Die Wiedergabe ist natürlich, neutral gehalten und detailliert. Die Techno-Bassdrum drückt heftig rein, das Violinensolo berührt zart die Seele, der Chor erfüllt eine gewaltige Bühne – die Sony In-Ears kommen mit jeder Musikrichtung zurecht. Dazu kommt eine hervorragende aktive Geräuschunterdrückung, gepaart mit einer hohen passiven Abschirmung durch Passstücke aus Memory-Schaum.

Ausführliche Infos und meine persönlichen Erfahrungen findet ihr im GIGA-Test (Gesamtnote: 8.3 / 10)

Preistipp In-Ear-Kopfhörer mit ANC: Soundcore Liberty Air 2 Pro

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro

Vorteile:

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Klangliche Abstimmung passt gut zu Pop und Hip-Hop

Handy-App mit vielen interessanten Funktionen

Nachteile:

Touch-Bedienung kann nicht überzeugen

Leichtes Grundrauschen, wenn keine Musik läuft

Damals saß ein gewisser Dr. Dre zusammen mit Scott Storch im Studio, um für den Rapper Xzibit den Hit „X“ zu produzieren. Über 20 Jahre später pumpe ich den Track über die Soundcore Liberty Air 2 Pro von Anker bei bedenklicher Lautstärke in meine Gehörgänge. Der Bass stampft, die Snare knallt, Xzibit spuckt die Lyrics direkt aufs Trommelfell – wer mit einer energiegeladenen Klangabstimmung etwas anfangen kann, wird diese True-Wireless-Kopfhörer lieben. Für den entspannten Klassik-Genuss sind sie weniger geeignet, dafür sind die Höhen zu grob geraten und der Tiefton zu dominant.

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro – sieht doch ganz okay aus, oder? (Bildquelle: GIGA)

Die Verarbeitungsqualität ist ordentlich, das Case lässt sich per Schiebedeckel elegant öffnen und passt mit seiner flachen Bauform gut in die Hosentasche. Die beiden Ohrhörer drücken nicht, könnten aber noch etwas fester sitzen – das kann aber je nach Nutzer unterschiedlich sein. Das Noise Cancelling ist allenfalls durchschnittlich und kann nicht mit meinen Apple AirPods Pro mithalten – trotzdem ist der Effekt da und dämpft zumindest tiefe Frequenzen aus der Umgebung hörbar ab. Schade: Im Freien können Windgeräusche nerven, das erinnert mich an Sonys WF-1000XM3, die auch damit zu kämpfen haben.

Soundcore Entwickler: Anker

Die dazugehörige Handy-App ist erstaunlich funktionsreich: Sie kontrolliert den Sitz (EarTip Test), vermisst die Hörfähigkeit (HearID und Equalizer) und lässt die individuelle Konfiguration der Bedienung zu. Letztere arbeitet per Touch und führt somit (naturgemäß) zu gelegentlichen Fehleingaben – ich bevorzuge stets haptisches Feedback, also echte Hardwarebuttons. Schaut man auf den Preis der Soundcore Liberty Air 2 Pro (aktuell für 70 Euro bei Amazon), bleibt nur ein Fazit: Anker beweist mal wieder, dass man kein Vermögen ausgeben muss, um ein tolles Gadget zu bekommen. Vielleicht nicht perfekt, aber trotzdem jeden Cent wert.

Preistipp Over-Ear-Kopfhörer mit ANC: JBL Live 660 NC

JBL Live 660 NC

Vorteile:

Sehr gute Akkulaufzeit

Vergleichsweise günstig

Nachteile:

Der Klang ist gut, aber nicht spitzenmäßig

Tragekomfort nicht optimal

Nur 179 Euro (UVP) ruft JBL für den JBL Live 660 NC auf – das ist vergleichsweise wenig. Die eigentliche Sensation ist aber, dass dieses Kopfhörermodell im Vergleich der Stiftung Warentest (11/2021) die Gesamtnote 1,9 („gut“) erringen konnte und sich somit den ersten Platz mit Apples AirPods Max (rund 500 Euro bei MediaMarkt) teilt.

JBL Live 660NCKabelloser Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling (Bildquelle: GIGA)

Zu den klaren Stärken des JBL Live 660 NC gehört die Akkulaufzeit: Fast 42 Stunden konnte die Stiftung Warentest mit einer Akkuladung erreichen – viele Konkurrenten kommen nur auf die Hälfte. Klang (Note 2,0) und aktive Geräuschreduzierung (Note 2,3) wurden jeweils als „gut“ eingestuft. Bei Amazon reicht es gegenwärtig für eine durchschnittliche Kundenbewertung von 4,2 von 5 Sternen für den JBL Live 660 NC. Alex Bracetti von Tom's Guide lobt den „schlagkräftigen Bass“ und die „soliden Mitten“, findet aber den Tragekomfort aufgrund des hohen Anpressdrucks verbesserungswürdig.

Noise-Cancelling-Kopfhörer: So wurden die Empfehlungen ausgewählt

Fast alle hier besprochenen Modelle habe ich selbst ausprobiert. Zu einigen der Produkte findet ihr auf GIGA ausführliche Testberichte, die beim jeweiligen Modell verlinkt sind. Die Testmuster wurden uns dabei von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Vorgestellt werden hier zudem aktuelle und beliebte Kopfhörer-Modelle, die besonderes Lob von Presse und Kunden erhalten haben und sich daher für einen Kauf empfehlen. Verwendete Quellen: Stiftung Warentest Ausgabe 11/2021, Tom's Guide 5/2021

Aktives Noise Cancelling: Was man beim Kopfhörer-Kauf beachten sollte

„Aktives“ Noise Cancelling bedeutet mehr als nur ein besonders gut abdichtender Kopfhörer. Bei ANC-Modellen ist in der Tat eine Elektronik verbaut, die den Umgebungslärm erfasst und in Echtzeit auslöscht. Die dafür erforderliche Technik verbraucht zusätzlichen Strom, was sich bei praktisch allen Modellen auch bemerkbar macht.

In der Praxis sind bei Over-Ear-Modellen rund 20 Stunden Akkulaufzeit bei eingeschaltetem ANC der Standard, während herkömmliche Bluetooth-Kopfhörer auch mal auf 30 Stunden oder mehr kommen können. Letzten Endes ist die Laufzeit aber völlig ausreichend für den Alltag, zumindest bei Over-Ear- und On-Ear Modellen. Nur komplett kabellose Modelle (True-Wireless Earbuds mit ANC) halten aktuell kaum einen kompletten Tag durch, sie sind auf rund 5 Stunden beschränkt.

Einigen Nutzern vermittelt das Noise Cancelling ein „Druckgefühl“ auf den Ohren, manchmal ist auch ein leises Grundrauschen wahrnehmbar. Diese Wahrnehmung ist individuell unterschiedlich, ebenso wie sehr das den Träger im Alltag tatsächlich stört. Wer hier empfindlich ist, sollte vor dem Kauf unbedingt einen ANC-Kopfhörer im Handel ausprobieren. Gesundheitliche Bedenken muss man bei Noise Cancelling übrigens nicht haben, wie uns Dr.-Ing. Hannes Seidler (Technische Universität Dresden) bestätigt hat. Ganz im Gegenteil, durch die Geräuschdämmung dreht man eher nicht so stark auf und schont so das Gehör.

Ihr sucht nach bestimmten Kopfhörer-Typen? Bei GIGA findet ihr auch folgende Kaufberatungen:

Wie funktioniert Noise Cancelling bei Kopfhörern?

Alle ANC-Kopfhörer arbeiten im Prinzip mit zwei Methoden: Erstens mit einer hohen passiven Dämmung (Isolation durch Gehäuse und Ohrpolster), die vor allem die hohen Frequenzen (z.B. Vogelgezwitscher) abmildert – also wie bei einem ganz normalen Gehörschutz. Zweitens wird Gegenschall eingesetzt: Das bedeutet, dass der Kopfhörer mit außenliegenden Mikrofonen den Umgebungslärm analysiert und ein umgedrehtes Schallsignal erzeugt. Dieses Signal löscht dann im Ohr des Trägers den Umgebungslärm aus, sodass hier die künstlich erzeugte Stille wahrgenommen wird.

Akitves Noise Cancelling (ANC): Der Umgebungsschall (rot) wird durch ein gegenpoliges Signal (grün) neutralisiert. (Bildquelle: GIGA)

Man kann sich das bildlich mit Wellen in einer Wasserschale vorstellen, die aufeinander treffen und sich gegenseitig auslöschen.

Wie viel Lärm können ANC-Kopfhörer tatsächlich abschirmen?

Wie effektiv das Noise Cancelling ist, kommt auf den Hersteller an. Tendenziell gilt: Wer mehr für seinen Kopfhörer ausgibt, bekommt auch das bessere Ergebnis. Das soll aber nicht heißen, dass günstige ANC-Modelle nicht funktionieren – sie erfüllen den Zweck auch, aber eben nicht immer genau so gut. Wie sich die Geräuschdämmung anhört, könnt ihr selbst erfahren. Setzt euch (ganz normale) Kopfhörer auf und schaut euch dieses Video an:

Test: So leise ist Noise Cancelling

auf YouTube

Abschließend muss man sich bewusst sein: Absolute Stille wie in einem schalltoten Raum – das schafft kein Noise-Cancelling-Kopfhörer, egal wie teuer er ist. Technisch machbar ist aktuell lediglich eine spürbare Absenkung des Umgebungslärms, sodass zusammen mit zeitgleich abgespielter Musik das Gefühl entsteht, man sei von der lärmenden Umgebung abgeschottet. Vor allem tiefe Frequenzen wie das Brummen im Flugzeug werden abgemildert und machen Noise-Cancelling-Kopfhörer zu idealen Reisebegleitern, auf die man schnell nicht mehr verzichten möchte.