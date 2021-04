Guter Sound wird oft unterschätzt, doch gerade beim Zocken kann das Headset spielentscheidend sein. Ein passendes Gaming-Headset sorgt vor allem für das nötige Mittendrin-Gefühl. GIGA stellt die besten Headsets verschiedener Preisklassen sowie Kategorien vor und erklärt außerdem, worauf ihr vor dem Kauf unbedingt achten müsst.

Gaming-Headsets im Vergleich: Die besten Modelle für PlayStation, Xbox, PC und Co.

Grundsätzlich kommt es bei Gaming-Headsets vor allem auf klaren Sound sowie gute Verständlichkeit an. Doch welches Headset ist das richtige? Neben Kopfhörern mit Kabel oder welchen, die völlig kabellos auskommen, gibt es noch eine Vielzahl weiterer Funktionen, auf die ihr womöglich Wert legt. Mit welchen Konsolen soll das Headset kompatibel sein? Reicht Stereo-Sound oder darf es doch Surround-Sound sein? Damit ihr den Überblick behaltet, stellen wir unsere Auswahl an Gaming-Headsets für die PlayStation, die Xbox und den PC vor. Ein besonders praktischer Kopfhörer für die Nintendo Switch hat es ebenfalls auf die Liste geschafft.

Gaming-Headset-Test 2021: Alle GIGA-Empfehlungen im Überblick

GIGA-Preistipp Einsteiger-Headset Kabelloses Headset für PS5 und Xbox Series X Ideal für Xbox- und PC-Besitzer Akku-Monster für den PC Highend-Klang Kabelloser Begleiter für die Nintendo Switch Modell HyperX Cloud Alpha Roccat Elo X Stereo Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 (PlayStation/Xbox) Xbox Wireless Headset EPOS Sennheiser GSP 370 Beyer­dynamic MMX 300 EPOS GTW 270 Hybrid Preis (ca.) 100 Euro 50 Euro 100 Euro 100 Euro 200 Euro 235 Euro 200 Euro Vorteil Preis-Leistungs-Verhältnis Top-Preis Hoher Tragekomfort Praktische Zusatzfunktionen Extrem lange Akkulaufzeit Herausragender Klang Latenzfreier Sound via Dongle Nachteil Begrenzte Farbauswahl Verbesserungswürdige Verarbeitung Ausbaufähige Akkulaufzeit Eher kurze Akkulaufzeit Begrenzte Konnektivität Hoher Preis Fehleranfällige Desktop-App Angebot Amazon Amazon Saturn Otto Amazon Amazon Amazon Amazon Preisvergleich idealo idealo idealo idealo idealo idealo idealo idealo

Headset-Test 2021: Empfehlungen für Home-Office, Büro und Co. In unserem Artikel „Bluetooth-Kopfhörer Test 2021" stellen wir außerdem noch eine weitere Auswahl an Kopfhörern vor.

GIGA-Preistipp: HyperX Cloud Alpha

HyperX Cloud Alpha

Vorteile

Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Kräftiger Klang

Abnehmbares Mikrofon

Austauschbare Ohrpolster

Nachteile

Begrenzte Farbauswahl

Das HyperX Cloud Alpha Gaming-Headset ist unser GIGA-Preistipp und das nicht ohne Grund: Ein abnehmbares Mikrofon sowie Kabel, austauschbare Ohrpolster, integrierte Audiosteuerung und ein ausgewogener Klang mit kräftigen Bässen machen das Modell zu einem wirklichen Allrounder. Durch den Klinkenanschluss könnt ihr es außerdem mit nahezu jeder Plattform nutzen. Das abnehmbare Mikrofon erlaubt es euch außerdem den Kopfhörer sogar unterwegs verwenden zu können, ohne dabei zu sehr aufzufallen.

Der Rahmen aus Aluminium sorgt für die notwendige Stabilität, damit das Headset auch nach etlichen Gaming-Sessions nicht schlapp macht. Ich selbst habe das HyperX Cloud 2 längere Zeit genutzt und war damals wirklich überrascht, wie viel Headset man für den Preis bekommt. Dahingehend also eine absolute Kaufempfehlungen meinerseits, sofern ihr nicht zwingend ein kabelloses Headset bevorzugt.

Einsteiger-Headset: Roccat Elo X Stereo

Roccat Elo X Stereo

Vorteile

Top-Preis

Hoher Tragekomfort (auch für Brillenträger)

Abnehmbares Mikrofon

Nachteile

Verbesserungswürdige Verarbeitung

Lautstärkeregler/Mute-Knopf ungünstig platziert

Das Roccat Elo X Stereo ist eines von drei neuen Gaming-Headsets, die allesamt durch eine Kooperation zwischen Roccat und Turtle Beach entstanden sind. Mit einem Preis von rund 50 Euro handelt es sich hierbei um das Einsteigermodell der Serie. Ich durfte das Headset vorab über längere Zeit ausprobieren: Vor allem die komfortablen Ohrpolster samt dem selbstjustierenden Metallkopfbügel haben mich überzeugt. Selbst als Brillenträger war das Headset stets angenehm zu tragen, was ich nicht von jedem Headset behaupten kann. Das abnehmbare Mikrofon ist ebenso praktisch, da sich das Gaming-Headset so auch für den Einsatz unterwegs eignet.

Weniger gut fand ich hingegen das gelegentliche Knarzen des Headsets, wobei das in dieser Preisklasse noch zu verschmerzen ist. Nicht ohne Grund kosten hochwertig verarbeitete Headsets gerne mal das Doppelte oder Dreifache vom Roccat Elo X Stereo. Der Lautstärkeregler sowie Mute-Knopf waren für meinen Geschmack auch etwas zu weit hinten platziert, allerdings ist das nun wirklich Meckern auf hohem Niveau. Insgesamt erhält man für den Preis ein solides Gaming-Headset, das sich vor allem an diejenigen richtet, die kein Vermögen für ein gutes Audio-Erlebnis ausgeben möchten.

Kabelloses Headset für PS5, Xbox Series X und mehr: Turtle Beach Stealth 600 Gen 2

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 (PlayStation)

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 (Xbox)

Vorteile

Mit PS5/PS4 und Xbox Series X/One kompatibel

Hoher Tragekomfort (auch für Brillenträger)

Eingebauter Regler für Mikrofonpegel

Mit der Nintendo Switch kompatibel (Im TV-Modus)

Nachteile

Kein Bluetooth

Ausbaufähige Akkulaufzeit von rund 15 Stunden

Das Turtle Beach Stealth Gen 2 hat den Vorteil, dass es sowohl mit der aktuellsten Konsolengeneration als auch der vorangegangenen Generation kompatibel ist. Wie für Turtle Beach üblich, kommen hier erneut extra angenehme Ohrpolster zum Einsatz, die selbst bei Brillenträgern stets für optimalen Komfort sorgen. Außerdem praktisch: Über einen Regler an der Hörmuschel könnt ihr jederzeit euer Mikrofon pegeln – ganz ohne zusätzliche Software. Besitzer einer Nintendo Switch haben ebenso Grund zur Freude, da sie das Headset im TV-Modus ebenfalls nutzen können.

Der Akku des Headsets hält mit etwa 15 Stunden ausreichend lang und damit sogar rund drei Stunden länger als etwa der offizielle PS5-Kopfhörer von Sony. Wem das hingegen immer noch zu wenig ist, sollte besser zum teureren Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 (PlayStation) oder entsprechend Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 (Xbox) für rund 150 Euro greifen. Neben einer längeren Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden sowie Bluetooth-Konnektivität verfügt das Gaming-Headset noch über weitere nützliche Features. In jedem Fall sind beide Modelle eine gute Wahl für eure PlayStation 5 oder Xbox Series X.

Ideal für Xbox- und PC-Besitzer: Xbox Wireless Headset

Xbox Wireless Headset

Vorteile

Gute Verarbeitung

Ausgewogener Klang

Angenehme Ohrmuscheln (auch für Brillenträger)

Zwei Regler für Lautstärke und Spiel-/Chat-Balance (nur mit Xbox)

Verbindung über Funk, Bluetooth oder Xbox Wireless Adapter

Nachteile

Mikrofon-LED kaum sinnvoll

Eher hartes Kopfpolster

Verhältnismäßig kurze Akkulaufzeit von rund 15 Stunden

Mit dem Xbox Wireless Headset präsentiert Microsoft die Neuauflage ihrer offiziellen Peripherie für die Xbox Series X/S. Das Design ist insgesamt eher schlicht gehalten und erinnert dabei stellenweise an die Surface-Kopfhörer. Das Mikrofon ist leider nicht abnehmbar, dafür lässt es sich beinahe komplett unterhalb der Ohrmuschel verstauen. Glänzen kann der Kopfhörer dafür umso mehr mit seiner Anschlussvielfalt: Eine Verbindung ist entweder direkt per Funk mit eurer Konsole, per Bluetooth mit eurem Smartphone oder aber via Xbox Wireless Adapter mit eurem PC möglich.

In meinem Fall habe ich das Headset ausschließlich am PC getestet und war erstaunt wie gut das funktioniert hat. Da ich bereits einen Xbox Wireless Adapter und einen entsprechenden Xbox Controller besaß, ließen sich beide Geräte bequem über den kleinen Dongle verbinden. Einziger Nachteil der Nutzung am PC: Der Regler zur Anpassung der Spiel-/Chat-Balance ist leider der Xbox-Konsole vorbehalten. Der Lautstärkeregler sowie der Mute-Knopf funktionieren aber beide wie erwartet. Der weiße LED-Indikator des Mikrofons ist allerdings nur bedingt sinnvoll, da der Mikrofonarm viel zu kurz ist, um das Licht mit aufgesetztem Headset richtig zu erkennen.

Klanglich bewegt sich das Headset zwar nicht auf Highend-Niveau, braucht sich vor der teils deutlich teureren Konkurrenz aber keineswegs zu verstecken. Der größte Kritikpunkt wäre die ziemlich knapp bemessene Akkulaufzeit von rund 15 Stunden. Für mich persönlich hätte außerdem das Kopfpolster etwas weicher ausfallen können. Wer sich daran sowie am regelmäßigen Aufladen nicht stört, erhält dennoch ein wirklich gelungenes Gaming-Headset, das sich nahtlos in das bestehende Xbox-Ökosystem integriert und gleichermaßen etwas für Konsolen- sowie PC-Spieler zu bieten hat.

Akku-Monster für den PC und die PS5/PS4: EPOS Sennheiser GSP 370

EPOS Sennheiser GSP 370

Vorteile

Extrem lange Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden

Kompatibel mit PC und PS5/PS4

Hoher Tragekomfort (auch für Brillenträger)

Druckvoller Klang

Nachteile

Arbeitet kabellos (per USB Dongle), unterstützt aber kein Bluetooth

Nicht mit Xbox-Konsolen kompatibel

Hoher Preis

Das EPOS Sennheiser GSP 370 ist nicht nur kabellos, sondern auch ein wahrer Champion in Sachen Akkulaufzeit. Bis zu 100 Stunden soll eine einzige Aufladung halten – je nach Nutzung kommt ihr also teilweise mehrere Wochen ohne Aufladen aus. Das hat aber auch seinen Preis, denn für rund 200 Euro ist das Gaming-Headset definitiv im Highend-Bereich angesiedelt. Im Gegenzug erhaltet ihr dafür aber einen klanglich eindrucksvollen PS5-Kopfhörer, der sich darüber hinaus wahlweise auch an der PS4 oder am PC nutzen lässt.

In unserem Test hat uns das Headset insgesamt durchaus überzeugt und hat deshalb eine Wertung von 85 Prozent erhalten. Vor allem die enorme Akkulaufzeit gepaart mit der Klangqualität hat uns besonders gut gefallen. Besitzer einer Xbox-Konsole gehen an dieser Stelle aber leider leer aus, da das Modell nicht mit der Plattform kompatibel ist.

Highend-Klang zum Highend-Preis: Beyerdynamic MMX 300

Beyerdynamic MMX 300 (2. Generation)

Vorteile

Herausragende Klangqualität

Hoher Tragekomfort

Austauschbare Ohrpolster

Zahlreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten

Nachteile

Nicht zusammenklappbar

Mikrofon verbesserungswürdig

Hoher Preis

Beyerdynamic war lange Zeit eher für ihre Kopfhörer im professionellen Musikbereich bekannt. Inzwischen sind sie sich auch in den Gaming-Gefilden unterwegs und brauchen sich keineswegs zu verstecken. Das beweist nunmehr das Beyerdynamic MMX 300. Preislich bewegt es sich definitiv auf Highend-Niveau, aber genau das bietet es auch aus technischer Sicht. In unserem ausführlichen GIGA-Test hat es daher entsprechend eine hervorragende Wertung von 91 Prozent erhalten. Allerdings lässt sich das Headset nicht platzsparend zusammenklappen und ist somit nur bedingt für den Unterwegseinsatz geeignet.

Kabelloser Begleiter für die Nintendo Switch: EPOS GTW 270 Hybrid

EPOS GTW 270 Hybrid

Vorteile

Platzsparende True-Wireless-Bauweise

Verbindung per Bluetooth oder latenzfreiem Dongle möglich

Kompatibel mit PC, Nintendo Switch und PS5/PS4

IPX5 Wasserschutz

Hochwertige Verarbeitung

Nachteile

Begrenzte Akkulaufzeit (bis zu 5/20 Stunden ohne/mit Ladecase)

Mikrofon nur per Bluetooth nutzbar

Keine Smartphone-App und fehleranfällige Desktop-App

Hoher Preis

Was den EPOS GTW 270 Hybrid anbelangt, so handelt es sich streng genommen um kein vollwertiges Gaming-Headset. Es ist vielmehr ein Kopfhörer, der speziell auf die Bedürfnisse von Gamern zugeschnitten ist. Wie der Name schon vermuten lässt, könnt ihr den True-Wireless-Kopfhörer auf unterschiedliche Weise verbinden: entweder per Bluetooth 5.1 oder per mitgeliefertem Dongle. Die Besonderheit des Dongles ist die Tatsache, dass er „aptX Low Latency“ unterstützt und somit für nahezu verzögerungsfreien Klang sorgt. Durch diverse Tests auf unterschiedlichen Geräten (PC, Laptop und Nintendo Switch) kann ich das nur bestätigen.

An dieser Stelle sei aber angemerkt, dass die verbauten Mikrofone nur im Bluetooth-Modus funktionieren. Ein vollwertiger Ersatz für ein Gaming-Headset ist der EPOS GTW 270 Hybrid also keineswegs. Das ist meiner Meinung nach aber vollkommen in Ordnung, da der Kopfhörer in einem ganz anderen Bereich glänzt. Wer kennt es nicht? Ihr sitzt im Bus oder Zug, habt eure Switch dabei und wollt dabei möglichst ungestört zocken. In solchen Szenarien habe ich dann meist widerwillig zu herkömmlichen Kabelkopfhörern gegriffen und war schnell von der eingeschränkten Bewegungsfreiheit genervt. Glücklicherweise geht es auch anders.

Selbst ohne aktives Noise Cancelling (ANC) schirmen die Kopfhörer ausreichend gut ab und ihr könnt euch ungestört euren Spielen widmen. Mit einer Laufzeit von rund 5 Stunden, die sich mittels Ladecase auf bis zu 20 Stunden erweitern lässt, seid ihr für längere Fahrten gewappnet. Für ausdauernde Gaming-Sessions am PC oder der PlayStation hingegen reicht die Akkulaufzeit vermutlich nicht ganz aus, wobei man da vermutlich ohnehin zu einem herkömmlichen Headset greift.

Was den aktuellen Zustand der Desktop-App angeht, hat sich dann leider ziemliche Ernüchterung breit gemacht. Entweder wurden die Kopfhörer nicht auf Anhieb erkannt oder ich erhielt, beim Versuch die Firmware zu aktualisieren, immer wieder Fehlermeldungen. Bereits erfolgte Updates seitens des Herstellers deuten allerdings darauf hin, dass unterdessen schon an entsprechenden Verbesserungen gearbeitet wird. Im gegenwärtigen Zustand, ist hier und da aber noch mit einigen Bugs zu rechnen. Der Verzicht auf eine Smartphone-App ist ebenso schade. Wer sich an den eben genannten Problemen sowie dem stolzen Preis von derzeit rund 200 Euro nicht stört, erhält dennoch grundsolide True-Wireless-Kopfhörer, die vor allem beim Zocken unterwegs ihre wahre Stärke zeigen.

Die besten Gaming-Headsets: So haben wir ausgewählt

Die Auswahl an Gaming-Headsets ist gigantisch und und daher ist es auch alles andere als leicht, stets den Überblick zu behalten. Das fängt bei der Art der Verbindung an: Kabel oder doch lieber kabellos? Mit welchen Konsolen soll das Headset neben dem PC kompatibel sein? Ganz zu schweigen von den zahlreichen Zusatzfunktionen wie RGB-Beleuchtung, spezieller Software oder virtuellem Surround-Sound.

Wir haben uns daher bewusst Modelle für Modelle entschieden, die einerseits ein möglichst breites Preisspektrum abdecken und ebenso vielseitig in ihren jeweiligen Einsatzzwecken sind. Um euch den bestmöglichen Überblick verschaffen zu können, haben wir neben unseren eigenen Erfahrungen ebenso externe Nutzermeinungen in unsere Entscheidung mit einfließen lassen.

Gaming-Headset kaufen: Das sollte man vorher wissen

Kabelgebunden oder Kabellos?

Beide Varianten haben klare Vor- und Nachteile: Ein kabelgebundenes Headset ist immer sofort einsatzbereit und funktioniert mit so gut wie jedem Gerät, das über einen entsprechenden 3,5 mm-Klinkenstecker oder USB-Anschluss verfügt. Dafür ist eure Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Bei kabellosen Modellen hingegen könnt ihr euch komplett frei bewegen und könnt dann so je nach Anwendungszweck auch gemütlich vom Bett oder Sofa aus zocken.

Der größte Nachteil ist hier dann die beschränkte Akkulaufzeit, die je nach Headset nochmal stark variieren kann. Wohingegen einige Modelle eine Laufzeit von bis zu 100 Stunden versprechen, müssen andere schon nach weniger als 20 Stunden aufgeladen werden. Der Preis ist ebenso ein Faktor, da qualitativ hochwertige Headsets ohne Kabel meist um einiges teurer sind als vergleichbare kabelgebundene Modelle. Außerdem sind kabellose Gaming-Headsets nicht immer für jede Plattform geeignet – achtet beim Kauf also auf die Kompatibilität des jeweiligen Headsets mit der PS5/PS4, Xbox Series X/One, Nintendo Switch oder dem PC.

Die richtige Bauweise: Geschlossen oder offen?

In der Regel werdet ihr fast ausschließlich Gaming-Headsets Headsets finden, die eure Ohren komplett umschließen und durch ihre geschlossene Bauweise einen Großteil der Außengeräusche isolieren. Beim Zocken ist das durchaus sinnvoll, da ihr euch so voll und ganz auf das Spielgeschehen konzentrieren könnt. Zusätzlich sind derartige Gaming-Headsets meist um einiges basslastiger, was gerade bei Action-Spielen für umso wuchtigere Explosionen und dergleichen sorgt. Dennoch hat diese Bauweise auch Nachteile: Die Headsets sind insgesamt etwas schwerer und durch die geringe Luftdurchlässigkeit neigt man umso mehr dazu, unter dem Headset zu schwitzen. Gerade bei sommerlichen Temperaturen wird es schnell mal wärmer als dir lieb ist.

Nun stellt sich womöglich die Frage, warum man sich überhaupt für ein Headset mit offener Bauweise entscheiden sollte. Grundsätzlich kommt es hier auf eure persönliche Präferenzen an, allerdings bieten Kopfhörer dieser Art oftmals eine deutliche bessere räumliche Darstellung sowie einen offeneren Klang. Die gesteigerte Luftdurchlässigkeit ist ein weiterer Vorteil. Außerdem empfindet ihr es unter Umständen angenehmer, euch mit euren Mitstreitern zu unterhalten, wenn ihr nicht komplett von der Außenwelt abgeschirmt seid. Vor einem Kauf sollten all diese Faktoren also entsprechend berücksichtigt werden.

Surround-Sound: Brauche ich das wirklich?

Wer mal in den Genuss eines 5.1- oder 7.1-Soundsystems gekommen ist, möchte vermutlich nur ungerne zu Stereo-Sound zurückkehren. Genau deshalb werben zahlreiche Hersteller mit sattem 7.1-Surround-Sound im Headset-Format. Hierfür befindet sich im Gaming-Headset eine Soundkarte, um den Effekt dann mittels einer Software zu simulieren – die Simulation kann aber nur in den wenigsten Fällen mit „echtem“ Surround-Sound mithalten. Außerdem wird für den virtuellen Raumklang ein USB-Anschluss benötigt. Wer also bereits eine separate Soundkarte oder einen Verstärker besitzt, wird beides nicht in Kombination miteinander nutzen können.

In den meisten Fällen lohnt sich virtueller Surround-Sound erst bei höherpreisigen Headsets, da dort erst die notwendige Hardware für eine realistische Simulation verbaut ist. Alternativ kann man sich für einen externen Verstärker mit eingebauter Soundkarte entscheiden – etwa den EPOS Sennheiser GSX 300. Ein Audioverstärker kann sich aber noch aus ganz anderen Gründen lohnen.

Kombigeräte mit eingebauten „Digital-to-Analog Converter“ (DAC) können die Soundqualität nochmal erheblich steigern. Allerdings zahlt sich das auch erst dann so richtig aus, sofern ihr über entsprechend qualitative Kopfhörer verfügt. Der FiiO EK10 Olympus 2 stellt hier etwa einen günstigen Einstieg dar, den ich privat bereits seit mehreren Jahren im Einsatz habe.

Welche Zusatzfunktionen benötige ich?

Gaming-Headsets sind inzwischen längst mehr als nur bloße Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon: Spezielle Software, virtueller Surround-Sound, zusätzliche Bedienelemente oder anpassbare RGB-Beleuchtung erlauben es euch, euer Audioerlebnis individuell auf eure Bedürfnisse abzustimmen. Zugegebenermaßen sind nicht alle Funktionen gleichermaßen wichtig, dennoch gibt es einige praktische Features, die ihr beim Kauf eines Gaming-Headsets berücksichtigen solltet.

Einige Modelle verfügen etwa über austauschbare Ohrpolster sowie abnehmbare Mikrofone. So sitzt euer Headset garantiert immer optimal und ihr könnt es bei Bedarf auch unterwegs als regulären Kopfhörer nutzen. Ihr möchtet euch außerdem schnellstmöglich stummschalten oder die Lautstärke anpassen können? Hierfür kommen Bedienelemente am Kabel oder der Ohrmuschel gelegen, die euch die Steuerung des Mikrofons oder der Lautstärke per einfachem Knopfdruck erlauben. Alles weitere wie RGB-Beleuchtung oder zusätzliche Software hängt dann erneut von euren Präferenzen ab.

Welches Gaming-Headset ist das richtige für mich?

Das hängt in erster Linie davon ab, auf welchen Geräten ihr eurer Headset primär nutzen wollt. Während kabelgebundene Gaming-Headsets mit fast allen gängigen Plattformen kompatibel sind, sieht es bei kabellosen Modellen schon anders aus. Um euch die Wahl insgesamt etwas zu erleichtern, stellen wir im Folgenden unterschiedliche Szenarien vor:

Ihr spielt gelegentlich mit Freunden zusammen und möchtet euch nebenbei verständigen können? In so einem Fall wäre ein preiswertes Headset mit Kabel die beste Wahl. Kabelgebundene Modelle sind in der Regel auch weitaus günstiger als kabellose und außerdem funktionieren sie beinahe auf jedem Gerät, das über einen entsprechenden 3,5 mm-Klinkenanschluss oder USB-Stecker verfügt.

und möchtet euch nebenbei verständigen können? In so einem Fall wäre ein preiswertes Headset mit Kabel die beste Wahl. Kabelgebundene Modelle sind in der Regel auch weitaus günstiger als kabellose und außerdem funktionieren sie beinahe auf jedem Gerät, das über einen entsprechenden 3,5 mm-Klinkenanschluss oder USB-Stecker verfügt. Ihr zockt vor allem Shooter oder Vergleichbares und möchtet jede Explosion hautnah miterleben sowie jeden Schritt eures Gegners hören können? Hier lohnt sich die Investition in ein höherwertiges paar Kopfhörer, um so für ein möglichst immersives Spielerlebnis zu sorgen. Ebenfalls könnte es eine Überlegung wert sein, in ein Headset oder entsprechenden Verstärker mit 7.1-Surround-Sound zu investieren. Sofern euch regelmäßiges Aufladen nicht stört, wäre ein kabelloses Headset ebenso eine mögliche Alternative.

sowie jeden Schritt eures Gegners hören können? Hier lohnt sich die Investition in ein höherwertiges paar Kopfhörer, um so für ein möglichst immersives Spielerlebnis zu sorgen. Ebenfalls könnte es eine Überlegung wert sein, in ein Headset oder entsprechenden Verstärker mit 7.1-Surround-Sound zu investieren. Sofern euch regelmäßiges Aufladen nicht stört, wäre ein kabelloses Headset ebenso eine mögliche Alternative. Euch ist nicht nur guter Sound wichtig, sondern genauso eine klare Verständlichkeit? Da Gaming-Headsets in den unteren Preisklassen meist nur über eher mittelmäßige Mikrofone verfügen, müsst ihr hier schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Die bessere Alternative wäre in diesem Fall die Anschaffung eines separaten Mikrofons und dazu dann den passenden Kopfhörer. Die Bedienung ist dann zwar etwas umständlicher, dafür erhaltet ihr aber deutlich mehr (Sprach-)Qualität für eurer Geld.

