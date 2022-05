Den Telefonnummern 0163385385 oder 0157839535 solltet ihr nicht trauen und auch nicht versuchen, sie zurückzurufen. Oder findet ihr es nicht merkwürdig, wenn euch die europäische Polizeibehörde mit einer deutschen E-Plus-Nummer auf Englisch anruft? Wir sagen euch, was hinter der Masche steckt.

Aktuell gibt es mehrere Variationen dieser Methode. Ihnen allen ist gemeinsam, dass ihr angeblich einen Anruf von Europol bekommt und vor einem Verbrecher gewarnt werdet. Das Wichtigste zu diesen Anrufen in Kürze: Europol ruft euch nicht an – niemals!

Was versuchen die Nummern 0163385385 oder 0157839535 ?

Die Kriminellen hinter dieser Masche wollen ihre Opfer für dumm verkaufen . Unter einer deutschen Handynummer kommt eine englische Ansage vom Band .

. Unter einer . Angeblich wurde euer Personalausweis von einem Verbrecher missbraucht und nun sollt ihr mit Europol sprechen . Dazu müsst ihr an eurem Telefon die „1“ drücken . Vermutlich werdet ihr dann entweder umgeleitet oder eure Nummer wird für einen persönlichen Rückruf aufgezeichnet , weil ihr euch damit selbst als leichtgläubig markiert habt.

und nun . Dazu müsst ihr an eurem Telefon . Vermutlich werdet ihr dann entweder umgeleitet oder , weil ihr euch damit selbst als leichtgläubig markiert habt. Ein Rückruf ist nicht möglich, weil die Nummer so nicht existiert. Das liegt daran, dass die Nummer gefälscht ist und durch „Call-ID-Spoofing“ erzeugt wurde.

Wenn es dann wirklich zu einem persönlichen Gespräch kommt, versuchen euch die Verbrecher weiszumachen, dass durch einen Identitätsdiebstahl euer Konto in Gefahr ist. Gleichzeitig bietet man euch an, euer Geld auf einem Sicherheitskonto von Europol zwischenzuparken. Dazu sollt ihr selbst euer Geld dorthin überweisen oder es einem Boten übergeben.

Für die Täter ist diese Masche ziemlich unaufwendig und preisgünstig. Ein Computer mit Bandansage ruft Tausende von potentiellen Opfern an und sammelt diejenigen, die auf so eine Masche hereinfallen, um sie dann noch direkt zu bearbeiten.

Zu diesen Europol-Anrufen müsst ihr euch allerdings Folgendes merken:

Europol ist die europäische Behörde zur Koordination der Polizeiarbeit. Sie hat in den einzelnen Ländern gar keine großartigen Befugnisse.

In so einem Fall würde euch nicht Europol anrufen, sondern die deutsche Polizei. Selbst wenn die Tat im Ausland begangen wurde, ist letztendlich unsere Polizei zuständig.

Lasst euch nicht unter Druck setzen: Europol kann euch auch nicht verhaften. Wenn ihr irgendetwas getan hättet, würde man euch nicht die Sicherung eures Geldes anbieten.

Installiert keinesfalls irgendein Programm oder eine App, die man euch andrehen will.

Polizeibehörden dürfen euch auch nicht fragen, bei welcher Bank ihr euer Konto habt und wie viel Geld sich darauf befindet.

Legt bei diesen Anrufen am besten sofort auf und blockiert die Nummer.

Rufnummer 0163385385/0157839535 blockieren – wie geht das?

Unser Video zeigt euch, wie ihr die Telefonnummer im iPhone oder Android-Handy blockieren könnt:

Wenn ihr eine Telefonnummer in der Fritzbox sperren wollt, geht das in den Einstellungen. Alternativ gibt es den „Tellows Anrufschutz“, der sich jeden tag aktualisiert und neue Spamnummern in die Blockliste einträgt. Bei Amazon kostet er für ganze 2 Jahre nur 19,99 Euro.

Ihr könnt die Telefonnummer auch im Festnetz der Telekom blockieren. Dazu gibt es das „Telefoniecenter“. Ihr ruft es im Browser auf und könnt dort einzelne Nummern oder sogar Rufnummerngassen sperren.

