Wie gut kennst du dich in der iPhone-Welt aus? Probiere dich in unserem Quiz aus. Manche der 20 Fragen sind sehr leicht, manche mittelschwer und manche etwas hinterhältig. Viel Spaß! Wenn du anschließend eine wahre Herausforderung möchtest, nimm an unserem iPhone-Experten-Quiz teil.