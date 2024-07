Sieht aus wie Riese & Müller: Aldi verkauft stylisches E-Bike für 949 Euro

Die E-Bikes von Riese & Müller sind für ihre Qualität und ihr extravagantes Design bekannt. Bei Aldi wird ein Pedelec verkauft, das auf dem ersten Blick glatt für ein E-Bike des deutschen Traditionsherstellers durchgehen könnte – aber nur 949 Euro kostet.

Aldi verkauft stylisches E-Bike für 949 Euro

E-Bikes sind zwar ungeheuer praktisch, oft aber auch richtig hässlich. Dass es auch anders geht, beweist Aldi mit dem Prophete Stack Sport: Für 949 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) ist das schöne Pedelec zu haben. Im Vergleich zum günstigsten 30-Tages-Bestpreis sparen Käufer 50 Euro, die UVP für das Elektrofahrrad liegt sogar bei rund 1.800 Euro. Der Discounter bietet hier also ein starkes Schnäppchen an. Für Spedition und Transport sind noch einmal 45,90 Euro zu zahlen.

E-Bike von Prophete 29-Zoll-Reifen, 250-Watt-Heckmotoer, 8-Gang-Schaltung von Shimano, hydraulische Scheibenbremsen. Reichweite bis zu 120 Kilometer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2024 11:43 Uhr

Mit seinem extravagantem Rahmen-Design sieht das Prophete-Pedelec fast so cool aus wie ein E-Bike von Riese & Müller. Das E-Bike von Prophete vereint Vielseitigkeit und Komfort für Radfahrer, die sowohl in der Stadt als auch im Gelände unterwegs sein möchten. Der Aluminiumrahmen sorgt für Stabilität bei einem relativ geringen Gewicht von 24,6 Kilo. Die großen 29-Zoll-Räder und die Federgabel mit 100 mm Federweg gleichen Unebenheiten aus, was besonders auf holprigen Waldwegen oder bei Straßenlöchern von Vorteil ist.

Der Heckmotor mit 250 Watt Leistung und 40 Nm Drehmoment unterstützt bis zur gesetzlich erlaubten Geschwindigkeit von 25 km/h – ideal für entspanntes Pendeln oder längere Touren. Pro Akkuladung (418 Wh) liegt die Reichweite bei bis 120 Kilometern, abhängig von der Unterstützungsstufe. Damit lassen sich ausgedehnte Fahrten unternehmen, ohne ständig nach einer Steckdose Ausschau halten zu müssen.

Das LC-Display ermöglicht eine einfache Steuerung der fünf Unterstützungsstufen und der integrierten Beleuchtung.

Für Sicherheit und Komfort sorgen die hydraulischen Scheibenbremsen, die auch bei Nässe zuverlässig funktionieren, sowie die 8-Gang-Kettenschaltung von Shimano. Je nach Steigung kann so die Gangstufe flexibel angepasst werden. Eine Anschiebehilfe (bis 6 km/h) ist ebenfalls mit an Bord.

Praktische Extras wie Schutzbleche, Packtaschenträger und Ständer machen das E-Bike alltagstauglich. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 140 Kilo eignet es sich auch für schwerere Fahrer oder zusätzliches Gepäck.

Für wen lohnt sich das E-Bike bei Aldi?

Das E-Bike von Prophete ist der perfekte Begleiter für Pendler und Freizeitradler, die sowohl in der Stadt als auch im Gelände unterwegs sein wollen. Mit einer Reichweite von bis zu 120 Kilometern, komfortabler Federung und praktischen Extras wie Schutzblechen und Packtaschenträger macht es im Alltag eine gute Figur. Für alle, die ein zuverlässiges Allround-E-Bike suchen, ist dieses Pedelec definitiv einen Blick wert.

