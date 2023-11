Singles Day bei MediaMarkt: Diese 11 Mega-Deals solltet ihr nicht verpassen

Am 11. November findet mit dem Singles Day eines der größten Shopping-Events überhaupt statt. MediaMarkt und Saturn fahren zu diesem Anlass eine starke Rabattaktion auf. Wir haben uns die Angebote ganz genau angeschaut und 11 Highlight-Deals mit besonders hoher Ersparnis herausgesucht.

Auch 2023 feiern MediaMarkt und Saturn den Singles Day, einen aus China stammenden Shopping-Tag. Noch vor Black Friday oder Cyber Monday kommen Schnäppchenjäger dabei voll auf ihre Kosten. Egal ob Smartphones, Fernseher, Tablets oder Gaming-Zubehör – beide Elektronikmärkte haben eine große Rabattaktion ins Leben gerufen und eine Auswahl an Produkten aus allen Kategorien massiv im Preis gesenkt.

Dennoch solltet ihr nicht blindlings in einen Kaufrausch verfallen, sondern sorgfältig die Preise vergleichen. Das haben wir bereits für euch getan und präsentieren folgend die absoluten Highlights der Aktion.

Alle Angebote gelten von Freitag, den 10.11. (20 Uhr), bis einschließlich Montag, den 13.11. (9 Uhr) – oder solange der Vorrat reicht.

Der Singles Day kommt ursprünglich aus China und findet jedes Jahr am 11.11. statt. Grund hierfür ist: Die 1 steht für den Single, der sich an diesem Tag feiern und verlieben soll. Diese Tradition entstand 1993 an der Universität Nanjing und hatte mit Shopping noch nicht viel zu tun. Weltweit bekannt wurde der Singles Day durch Alibaba, den größten Onlineshop in China. Er erklärte den Tag zum Shopping-Feiertag, an dem sich Singles selbst beschenken sollen.

Mittlerweile hat sich der Singles Day zum umsatzstärksten Onlineshopping-Event der Welt gemausert. Schon im Jahr 2020 brachte der Tag mit knapp 47,7 Milliarden US-Dollar mehr Umsatz als Black Friday und Cyber Monday zusammen.