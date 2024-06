Smart #1: Alle wichtigen Infos zum Mini-SUV aus China

Für sein E-Auto Smart #1 ist Mercedes eine Kooperation mit einem chinesischen Hersteller eingegangen. Doch was hat der E-Flitzer zu bieten?

Mercedes arbeitet für den Smart #1 mit dem chinesischen Fertiger Geely aus Hangzhou zusammen und hat mit dem Elektro-Flitzer vor allem eine jüngere Zielgruppe im Visier. Allerdings entspricht der Smart #1 nicht mehr so richtig dem ursprünglichen Mikromobilitäts-Gedanken des Kleinwagens – denn beim Smart #1 handelt es sich um einen Mini-SUV. Was macht das E-Auto aber stattdessen aus?

Ihr habt Interesse am Smart #1? Unser Video zeigt den Mini-SUV in Aktion und gibt euch einen kleinen Vorgeschmack.

Smart #1: Neues E-SUV vorgestellt

Auf welche Reichweite kommt der Smart #1?

Im Unterboden mit einem 66-kWh-Akku ausgestattet, soll der Smart #1 auf eine Reichweite zwischen 400 und 440 Kilometern kommen. Effektiv soll der Mini-SUV laut ADAC-Test allerdings nur auf 365 Kilometer kommen. Mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW an Gleichstrom-Schnellladesäulen und einer Ladezeit von gerade mal 30 Minuten, ist der Smart #1 aber offensichtlich auch für längere Touren geeignet – womit er offensichtlich aus dem Stadtflitzer-Schatten der Vergangenheit herausgetreten ist.

Smart #1: Was leistet der Motor?

Mit 200 kW (272 PS) und einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h unterstreicht der Smart #1 seine SUV-Ambitionen. Im ADAC-Test beschleunigte die Standard-Variante auf Tempo 100 in 6,7 Sekunden. Der Mini-SUV zieht offensichtlich kräftig an, zudem loben die Tester die Federung und die Geräuschdämmung.

Schon im letzten Jahr hat Mercedes gezeigt, was für die Zukunft geplant ist:

Wie sieht der Innenraum des Smart #1 aus?

Das 12,8 Zoll große Display, das mittig im Armaturenbrett eingelassen ist, erinnert stark an den Tesla Model 3. Der Touch-Bildschirm stellt das Hauptbedienelement des Smart #1, physische Tasten und Knöpfe gibt der Innenraum kaum welche her. Tempomat, Anruf-Annahme und Lautstärke werden über Tasten am Lenkrad gesteuert. Ansonsten gibt ein kleines Display hinter dem Steuer Informationen zu Reichweite, Tacho und Akku.

Der Preis des Smart #1

Zunächst mit einem happigen Preis von 41.490 Euro für den Smart #1 Pro+ gestartet, hatte Mercedes schließlich ein Einsehen und senkte den Preis. Für die Basisversion, den Smart #1 Pro, werden demnach jetzt 37.490 Euro fällig – was eine Preissenkung von satten 5.000 Euro bedeutet. Im Vergleich zur China-Konkurrenz mag das zwar kein großer Sprung sein, potenzielle Käufer werden diesen Schritt aber sicherlich begrüßen.

