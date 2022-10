Smart wagt mit dem Modell #1 einen Neustart, der sich sehen lassen kann. Wer den bisher ungewöhnlichsten Smart sein Eigen nennen will, muss jetzt nicht mehr lang Geduld haben, das E-Auto geht schon bald an den Start. Doch mit einem typischen Smart solltet ihr besser nicht rechnen.

Smart #1: Elektro-SUV ist das teuerste, was es von Smart zu kaufen gibt

Mit dem Smart #1 wird im Oktober ein neues E-Auto nach Deutschland kommen. Wer sich jetzt einen Kleinwagen in gewohnter Smart-Manier vorstellt, wird allerdings ziemlich überrumpelt. Denn die Zeiten, in denen Smarts zum Kleinsten gehörten, was auf deutschen Straßen unterwegs war, sind bald vorbei. Der Smart #1 wird ein rein elektrisches Kompakt-SUV und nicht nur in dieser Hinsicht mit Traditionen brechen.

Das bisher größte Modell von Smart war lange Zeit der forfour – passend benannt als Viersitzer – mit einer Länge von knapp 3,5 m. Die ehemalige Mercedes-Marke, die inzwischen von den Stuttgartern als Joint Venture mit dem chinesischen Hersteller Geely betrieben wird, baut ihre kleinen Autos bereits seit 2020 nur noch mit Elektroantrieb. Diese Erfahrung soll auch dem neuen Modell zugutekommen.

Der #1 kommt als Kompakt-SUV auf bisher eher untypische Maße für Smart mit einer Länge von 4,27 m und 1,82 m in der Breite. Sich mal eben in der vollen Innenstadt quer seitwärts in eine Parklücke stellen wie beim Smart fortwo – da habt ihr mit dem #1 keine Chance.

Trotzdem plant Smart ein spannendes E-Auto: Bereits in der Start Version Pro + gibt es 360-Grad-Kameras, fortschrittliche Fahrassistenten, Sprachunterstützung und LED-Scheinwerfer. Kostspieligere Extras sind zum Beispiel ein Soundsystem von Beats in der Premium-Variante.

So hat Smart den #1 offiziell vorgestellt:

Smart #1: Neues E-SUV vorgestellt

Der Smart #1 kommt auf mindestens 400 km Reichweite je nach Version: Angeboten werden eine limitierte Launch-Edition, die Versionen Pro +, Premium und eine Performance-Variante in Kooperation mit Brabus. Die hohe Leistung bezahlen Kunden hier allerdings nicht nur mit höheren Preisen, sondern auch mit der geringsten Reichweite. Die günstigere Pro +-Version soll 20 km weiter kommen.

E-Auto von Smart ab 41.490 Euro

Bestellen können interessierte Kundinnen und Kunden den neuen Smart ab 18. Oktober (Quelle: Smart). Zuvor war der Start für September avisiert worden. Ungewöhnlich wird der #1 aber nicht nur als SUV, sondern auch beim Preis. Los geht es ab 41.490 Euro den Smart #1 Pro +, gut doppelt so viel wie ihr für einen fortwo EQ zahlt. Der #1 von Brabus liegt als teuerste Version bei 48.990 Euro.