Preisänderung beim #1: Smart geht wichtigen Schritt für E-Autos

Mit dem ungewöhnlichen Modellnamen #1 hat Smart den Neustart gewagt. Den gar nicht mehr so kleinen Elektro-Smart sieht man inzwischen auch schon mal auf den Straßen, das Modell scheint anzukommen. Jetzt räumt Smart mit einer günstigeren Einstiegsversion auch das Hindernis des hohen Preises aus dem Weg – ein guter Schritt, der zeigt, wo es für E-Autos hingeht.

Mobility Facts

Smart führt neue Basisversion für E-Auto ein: #1 wird günstiger

Mit der Ausstattungslinie Pro startet Smart die neue Basisversion des #1. Dabei drückt die ehemals für ihre Kleinstwagen bekannte Marke den Einstiegspreis für das Kompakt-SUV um ganze 5.000 Euro. Ab sofort ist der Smart #1 Pro ab 37.490 Euro online und bei Vertragshändlern verfügbar (Quelle: Smart).

Geschenkt ist das noch lange nicht. Im Vergleich zu den früheren Kleinwagen von Smart sind mit der Neuausrichtung der Marke auch die Preise deutlich gestiegen. Trotzdem zeigt die neue, günstigere Basisversion in die richtige Richtung. Wer sich für den #1 Pro entscheidet, muss für den geringeren Preis aber auch Einbußen hinnehmen.

So wird eine kleinere Batterie verbaut, die nur noch auf eine Kapazität von 49 kWh kommt. Bei der bisher günstigsten Version Pro+ gab es immerhin 62 kWh, die für 420 km reichen sollten. Beim Pro gibt Smart nur noch eine WLTP-Reichweite von 310 km an. Auch bei der Zellchemie steht ein kostensparender Wechsel an: Smart verbaut einen Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP), der das teuerste Bauteil praktisch aller E-Autos so deutlich günstiger macht.

Weniger Reichweite, gleiche Power: Smart #1 wird vollends zum Stadtauto

Geladen wird mit maximal 130 kW. An der Schnellladesäule sollen 30 Minuten für einen kompletten Ladevorgang ausreichen. Während man an der Reichweite spart, bleibt dem E-Motor allerdings die volle Leistung erhalten. Hier setzt Smart wie beim #1 Pro+ auf einen 200 kW starken Antrieb.

So stellte Smart den #1 zum Start vor:

Smart #1: Neues E-SUV vorgestellt

Auch in der neuen Basisversion behält der #1 sein Panoramadach sowie Ambientebeleuchtung mit 64 Farbtönen zur Auswahl. Serienmäßig bleibt außerdem die Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer sowie LED-Frontscheinwerfer.

In Deutschland ist der Smart #1 Pro ab dem 19. Oktober verfügbar. Bis zum 30. November läuft außerdem bei Smart ein Aktion, bei der alle Kunden sich einen Ladegutschein für das eigenen Ladeangebot smart charge@street in Höhe von 1.850 Euro. Außerdem übernimmt Smart die Kosten für Zulassungs- und Überführungsgebühren.

