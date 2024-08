Sommer-Dschungelcamp 2024 auf RTL: Wer ist raus nach Folge 5?

Das Dschungelcamp ist zurück! Reality-Fans kommen in der Sommer-Ausgabe voll auf ihre Kosten. Wer um den weiter um den Sieg kämpft, lest ihr hier.

Am 16. August 2024 ging bei RTL, und auch auf RTL+, die Allstar-Edition des Dschungelcamps an den Start. Dieses Mal, zum 20-jährigen Jubiläum, treten zahlreiche frühere IBES-Teilnehmer in Südafrika gegeneinander an. Zu den Kandidaten zählen der kontrovers diskutierte Ex-Fußballprofi Thorsten Legat, Reality-TV-Bekanntheit Kader Loth und Gigi Birofio, bekannt aus dem Sommerhaus der Stars.

Wie üblich müssen die Prominenten im südafrikanischen Dschungel diverse spektakuläre und ekelhaften Herausforderungen meistern. Im Gegensatz zu früheren Staffeln erfolgt die Übertragung der aktuellen Folgen allerdings nicht live, sondern sie sind vorproduziert.

Dieser Promi verlässt den Dschungel in Folge 5

In der fünften Episode des Dschungelcamps bleibt es bei voller Besetzung, denn niemand muss die Show verlassen. Stattdessen kommt es erneut zu reichlich Streitigkeiten, unerwarteten Offenbarungen und Herausforderungen, die sowohl die körperlichen als auch die emotionalen Grenzen der Teilnehmer testen.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Wer ist schon raus?

Folge 5: –

Folge 4: –

Folge 3: –

Folge 2: David Ortega wird von den anderen Dschungel-Bewohnern rausgewählt.

Folge 1: –

Das passiert in Folge 5

In der fünften Episode steht Hanka Rackwitz erneut im Mittelpunkt. Sie erlebt einen rührenden Augenblick mit Gigi Birofio, eine Szene, die sich genauso im realen Leben abspielen könnte. Abseits der restlichen Gruppe sprechen die beiden über Hankas romantische Beziehungen. Dabei wird schnell die Frage laut, warum sie keine Kinder hat. Hanka erklärt, dass sie durchaus den Wunsch nach Kindern hatte, aber immer die falschen Partner an ihrer Seite waren, die sich vor Verantwortung drückten, was sie wertvolle Jahre kostete.

Ihre Beziehungserfahrungen haben sogar ihre Sicht auf Sexualität beeinflusst, und sie findet: „Asexuell ist ganz cool.“ Gigi, dem diese Perspektive fremd ist, äußert sich dazu: „Das ist meine Religion: Sex, essen, schlafen.“ Trotzdem schlägt der 24-Jährige der 55-jährigen Sachsen-Anhalterin vor, sie mit seinem 48-jährigen Onkel zu verkuppeln, da er überzeugt ist, dass sie gut zueinander passen würden, denn auch er lebe in seiner eigenen Welt.

Die Dschungelspiele sind selbstverständlich wieder ein fester Bestandteil des Programms. In dieser Runde begeben sich Kader Loth und Mola Adebisi gemeinsam auf die Suche nach einem versteckten Schatz. Es gelingt beiden, einen Schlüssel zur Schatztruhe zu ergattern, jedoch misslingt die Zusammenarbeit der Gruppe. Sie stolpern über eine Rechenaufgabe, bei der sie die Anzahl der Minuten in einer Woche berechnen sollen. Die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten sind A: 10.080 oder B: 14.560. Obgleich sie korrekterweise mit 60 Minuten pro Stunde starten, gelangen sie am Ende dennoch zu einem fehlerhaften Ergebnis.

Danni Büchner entscheidet sich zuerst für die falsche Antwort, und bald folgen ihr andere Kandidaten. Die Falschheit der Antwort wird der Gruppe schnell klar, woraufhin besonders Giulia Siegel, die eine erneute Überprüfung vorschlagen wollte, ihre Verärgerung über den Fehler zum Ausdruck bringt. Sie kritisiert das voreilige Antworten, denn es hätte nochmal nachgerechnet werden sollen. Sie findet, dass das Verhalten und schnelle Antworten mit Dummheit und Gruppenzwang zusammenhänge.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Sendetermine im TV & auf RTL+

Im Rahmen des Dschungelcamps der Legenden könnt ihr euch auf 17 spannende Folgen freuen, die sowohl auf RTL+ als auch im Free-TV ausgestrahlt werden. Auf RTL+ habt ihr den Vorteil, dass die Episoden einen Tag vor der linearen TV-Ausstrahlung verfügbar sind. Somit könnt ihr das große Finale schon am Donnerstag, den 31. August 2024, auf RTL+ erleben. Alle Sendetermine sowie Infos zur Sendung findet ihr hier übersichtlich zusammengefasst:

