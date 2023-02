Valentinstag steht vor der Tür – für viele ein Grund, sich wieder in die Welt des Online-Datings zu wagen. Bis zu diesem Tag der Liebe könnt ihr bei den Premium-Abos für die Dating-App Tinder sparen.

Bis Valentinstag: Tinder-Geschenkkarten um 25 Prozent reduziert

Über die Dating-App Tinder könnt ihr ganz bequem neue Menschen kennenlernen: Indem ihr die Profilbilder nach links oder rechts swipt, entscheidet ihr ganz unkompliziert, ob ihr die Person näher kennenlernen wollt. Um noch mehr Vorteile zu genießen und von mehr Mitgliedern auf der Plattform gesehen zu werden, könnt ihr euch neben der kostenlosen Basisversion für ein kostenpflichtiges Premium-Abo entscheiden. Um dabei zu sparen, bietet euch die Plattform Startselect.com gerade 25 Prozent Rabatt auf Geschenkkarten für das 1-monatige Plus-Abo sowie das Gold-Abo (Angebot bei Startselect.com ansehen).

Der Preis einer Guthabenkarte für einen Monat Tinder Plus liegt normalerweise bei 9,99 Euro – mit dem Rabatt zahlt ihr 7,49 Euro. Die Guthabenkarte für Tinder Gold über denselben Zeitraum kostet regulär 12,85 Euro. Mit dem Valentins-Rabatt seid ihr bei nur noch bei 9,60 Euro. Der Gutscheincode wird euch nach der Zahlung per E-Mail zugesendet. Besitzt ihr bereits ein Tinder-Konto, müsst ihr bei eurem Profil nur bis zum Punkt „Promo-Code“ scrollen und dann den Code eintippen. Anschließend werdet ihr noch einer Zahlungsweise gefragt. Seid ihr noch neu bei Tinder, scrollt ihr auf der Website bis zum Seitenende, um anschließend auf „Promo-Code“ zu klicken. Gebt hier den Code ein und erstellt danach ein Tinder-Profil, um anschließend auch hier die Zahlungsdaten einzugeben.

Tinder-Plus, -Gold und -Platinum: Das sind eure Vorteile

Mit einem normalen, kostenlosen Tinder-Abo könnt ihr anderen Menschen begrenzt Likes geben, mit ihnen matchen und chatten. Zusätzlich wird euch in dieser Version Werbung eingespielt. Mit einem Plus-Abo (15 Euro für 1 Monat) könnt ihr zusätzlich anderen unendlich viele Likes geben, versehentliche Ablehnungen (also Swipes nach links) rückgängig machen und könnt mit der Passport-Funktion an verschiedenen Orten der Welt daten. Das alles ohne Werbung.

Ein Tinder-Gold-Abo (25 Euro für 1 Monat) ermöglicht euch zusätzlich 5 Superlikes pro Woche – vergebt ihr ein Superlike an eine Person, wird diese informiert, dass ihr sie interessant findet. Außerdem könnt ihr sehen, wer euch ein Like gegeben hat. Zudem werden euch täglich von Tinder die besten Matches vorgeschlagen und einmal im Monat könnt ihr euer Profil boosten und so von mehr Leuten gesehen werden. Tinder bietet überdies ein Platinum-Abo (30 Euro für 1 Monat) an, das euch noch mehr Möglichkeiten bietet: Damit könnt ihr Menschen bereits vor einem Match anschreiben, bekommt eine Übersicht der von euch versendeten Likes der letzten 7 Tage und könnt priorisierte Likes vergeben, mit denen euch die jeweiligen Personen früher sehen.

