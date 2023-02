Zwei Jahre nach seiner Sperre ist Donald Trump zurück. Instagram und Facebook haben die Accounts des Ex-Präsidenten wieder freigeschaltet. Auf Twitter ist er schon länger wieder zugelassen. Ob er seine neue Freiheit in den Meta-Netzwerken nutzen wird, bleibt abzuwarten.

Facebook und Instagram schalten Trump frei

Meta als Betreiber von Facebook und Instagram hat die Konten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump freigeschaltet, wie ein Sprecher des Konzerns bestätigt. Trump war nach der Erstürmung des US-Kapitols durch radikale Anhänger am 6. Januar 2021 gesperrt worden. Facebook wollte nach eigenen Angaben das Risiko weiterer Gewalt eindämmen.

Dass Trump wieder in die Meta-Netzwerke aufgenommen wird, steht bereits seit einigen Wochen fest. Laut Metas Politikchef Nick Clegg sei das „Risiko für die öffentliche Sicherheit“ gesunken. Die Öffentlichkeit müsse in der Lage sein, „informierte Entscheidungen“ auf der Grundlage dessen zu treffen, was Politiker sagen. Wegen früherer Verstöße drohen Trump im Wiederholungsfall allerdings „verschärfte Strafen“ (Quelle: Zeit Online).

Berichten zufolge soll Trump selbst ein Schreiben an Meta verfasst haben, in dem er um die Freigabe seiner Konten bat. Für Twitter-Neubesitzer Elon Musk war ein solcher Brief nicht nötig, denn der Tesla-Milliardär hatte den Ex-Präsidenten bereits wieder auf seiner Plattform willkommen geheißen. Neue Tweets hat Trump bislang allerdings nicht abgesetzt.

Bei Mastodon ist Donald Trump nicht zu finden:

Trump: Weg frei für Online-Wahlkampf

Donald Trump hat seine Kampagne für die Präsidentschaftswahl 2024 bereits eingeleitet. Bei ersten Auftritten mit seinem Wahlkampfteam gab er an, „wütender und entschlossener“ als je zuvor zu sein (Quelle: ZDF). Facebook und Instagram könnten Trump dabei helfen, ein größeres Publikum zu erreichen. Twitter dürfte für ihn aber erneut von noch größerer Bedeutung sein.

Ob Trump seine neu gewonnene Freiheit tatsächlich nutzen wird, bleibt abzuwarten. Berichten zufolge hat er nach wie vor einen Exklusivvertrag mit den Betreibern von Truth Social.

