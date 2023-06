Akku-Kapazität, Reichweite und Ladezeit sind für E-Autos wie den Toyota bZ4X wichtige Parameter. Hier bekommt ihr einen Überblick zu dem neuen Elektro-SUV.

Auch auf dem deutschen Markt sind Elektroautos inzwischen keine Seltenheit mehr. Kaum verwunderlich, bieten sie doch allerhand Vorteile gegenüber dem klassischen Verbrenner. Der japanische Fahrzeughersteller Toyota möchte hier ebenfalls mitmischen und schickt einen alltagstauglichen Elektro-SUV ins Rennen. Wir haben die wichtigsten Fahrzeugdaten inklusive Akku-Kapazität, Reichweite und Ladezeit des Toyota bZ4X für euch zusammengefasst.

Ihr wisst noch gar nicht, wie der Toyota bZ4X aussieht? Im Video erhaltet ihr einen ersten Eindruck.

So groß und schwer ist der Toyota bZ4X

Mit einer Länge von insgesamt 4,69 Metern, einer Breite von 1,86 Metern, einer Höhe von 1,6 Metern und einem Radstand von 2,85 Metern ist der bZ4X von Toyota als Sports Utility Vehicle (SUV) klassifiziert. Der Kofferraum des vollelektrischen und je nach Ausstattung 1,97 bis 2,14 Tonnen schweren Fünftürers bietet ein Ladevolumen von 452 Litern.

Leistung und Akku-Kapazität des Toyota bZ4X

Ebenso wie auch andere Modelle der bZ-Serie basiert der bZ4X auf der von Toyota entwickelten Plattform e-TNGA (Toyota New Global Architecture). Die Basisvariante kommt mit einem 150 kW (204 PS) starken Vorderradantrieb daher, der das Fahrzeug in 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Wer etwas tiefer in die Tasche greift, bekommt aber auch einen Allradantrieb, der insgesamt 160 kW (218 PS) auf die Straße bringt und für den Sprint von 0 auf 100 km/h lediglich 6,9 Sekunden benötigt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt für beide Varianten bei 160 km/h.

Auf den 71,4 kWh großen Akku, der bei beiden Antriebsvarianten des bZ4X zum Einsatz kommt, gewährt Toyota eine Garantie von zehn Jahren oder einer Million Kilometer. Fällt die Kapazität im Rahmen dieser Parameter unter 70 Prozent ihres Ursprungswertes, so sollen Käufer einen kostenlosen Ersatz anfordern können.

Reichweite und Ladezeit des Toyota bZ4X

Ist der Akku des Toyota bZ4X vollständig geladen, so erzielt das Fahrzeug gemäß der WLTP-Richtlinie eine Reichweite von bis zu 513 km. Wer sich beim Kauf für 20-Zoll-Räder sowie den Allradantrieb entscheidet, muss hingegen schon nach kaum mehr als 400 km wieder an die Steckdose.

Dank der maximalen Ladeleistung von bis zu 150 kW ist der Energiespeicher des Toyota bZ4X aber an einem entsprechend leistungsfähigen Schnelllader nach einer Ladezeit von 30 Minuten schon wieder zu 80 Prozent gefüllt. Mit dem mitgelieferten Wechselstrom-Ladegerät mit 11 kW Ladeleistung nimmt dieser Vorgang jedoch gleich mehrere Stunden in Anspruch.

Was kostet der Toyota bZ4X?

Bereits am 2. Juli 2022 hat Toyota den bZ4X auf den europäischen Markt entlassen. Das Basismodell ist hierzulande ab 47.490 Euro erhältlich. Wer sich eher für die Comfort-Variante mit Technik-Paket und Panorama-Glasdach interessiert, muss jedoch mit Preisen jenseits der 60.000 Euro rechnen. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, E-Autos zu leasen.

