„Tribute von Panem“-Reihenfolge: Alle Bücher und Filme im Überblick

Die Erfolgsreihe „Die Tribute von Panem“ erzählt von einem düsteren Spiel um Leben und Tod. Die richtige Reihenfolge der Filme und Bücher erfahrt ihr hier.

„Tribute von Panem“: Schon jetzt ein Sci-Fi-Klassiker

Bereits 2012 begeisterte Jennifer Lawrence im Film „Die Tribute von Panem – Hunger Games“ die Zuschauer. Sie verlieh der Hauptfigur Katniss Everdeen das nötige Geschick und die Eleganz, um in einem tödlichen Spiel um ihr Leben zu kämpfen und dabei das Publikum mitzureißen.

Mittlerweile beinhaltet die Reihe mehrere Filme, die auf der Buchreihe von Suzanne Collins basieren und durch das Zusammenspiel von großartigen Schauspielern sowie einer unverwechselbaren Film-Atmosphäre nicht nur Sci-Fi- und Action-Fans an die Bildschirme fesseln.

Schon mit der Veröffentlichung des ersten „Hunger Games“-Buches legte Collins 2008 den Grundstein für ein völlig neues Science-Fiction-Universum. Die ersten drei Teile wurden laut Scholastic bis heute weltweit bereits über 100 Millionen Mal verkauft und sind somit ein ganz klarer Erfolg.

Die „Tribute von Panem“-Filme in der richtigen Reihenfolge

Für den vollen Filmgenuss braucht es neben einer gemütlichen Couch und guten Snacks natürlich auch die richtige Reihenfolge der Filme. Der fünfte Teil springt 64 Jahre in die Vergangenheit und erzählt die Vorgeschichte der Reihe mit Präsident Snow als Protagonisten. Ob es eine sechste Verfilmung geben wird, ist noch nicht sicher.

Alle anderen Filme sind in der Reihenfolge der Kinoveröffentlichung chronologisch geordnet. Der dritte Teil der originalen Trilogie wurde in zwei Verfilmungen aufgeteilt. Daraus ergibt sich also für einen perfekten Film-Marathon folgende Liste:

Die „Tribute von Panem“-Bücher im Überblick

Im Folgenden findet ihr die Bücher zur Reihe aus der Feder von Suzanne Collins in der Übersicht. Hier unterscheiden sich die Titel teilweise etwas von denen der Filme.

Mit dem aktuellsten Teil „Die Tribute von Panem – Der Tag bricht an“ dürfen sich Fans über eine weitere Vorgeschichte freuen. Während Leser in „Das Lied von Vogel und Schlange“ mehr über Präsident Snow erfahren, ist im neusten Prequel der junge Haymitch an der Reihe.

Auch die Bücher könnt ihr nach der Chronologie der Handlung lesen. Jedoch spricht auch nichts gegen das Lesen in der Reihenfolge nach Veröffentlichung der Bücher. In der folgenden Liste sind die einzelnen Bände für euch bei Amazon verlinkt.

