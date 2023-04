Eine neue monatliche Aktion bei MediaMarkt verspricht viele Rabatte, die Gamer glücklich machen. (Bildquelle: Getty Images/gorodenkoff)

Neue MediaMarkt-Gaming-Aktion: Rabatte auf Spiele, Konsolen und Zubehör

MediaMarkt hat mit der Kampagne „Volle Gönnung“ eine neue Gaming-Aktion aufgelegt, bei der ihr ab sofort an jedem ersten Wochenende im Monat eine große Auswahl an Gaming- und Entertainment-Produkten zu stark reduzierten Preisen ergattern könnt (bei MediaMarkt ansehen). Versprochen werden gute Deals für Spiele, Konsolen, Gaming-Zubehör wie VR und vieles mehr. Die Angebote sind dabei zeitlich begrenzt und jeweils nur an einem Wochenende verfügbar. Ob tatsächlich gute Deals mit dabei sind, haben wir für euch herausgefunden.

Ab einem Warenkorbwert von 59 Euro versendet MediaMarkt eure Pakete grundsätzlich kostenfrei direkt zu euch nach Hause. Allerdings müssen sie laut Gesetz bei Artikeln mit FSK 18 oder USK 18 eine Altersprüfung durchführen, daher kostet der Versand hier immer 5 Euro.

Zocken zum Spitzenpreis: Die besten MediaMarkt Gaming-Angebote

MediaMarkt verspricht bei der „Volle Gönnung“-Aktion starke Rabatte auf diverse Gaming-Artikel. Da wir von Grund auf skeptisch sind, haben wir die neue Aktion genauestens unter die Lupe genommen, die Preise mit denen anderer Anbieter verglichen und zeigen euch folgend nur die besten Deals auf einen Blick.

Nintendo Switch Rot + Super Mario Odyssey Nintendo-Switch in Rot inklusive Super Mario Odyssey und einem Super Mario Bros. Film-Aufkleber. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.04.2023 18:26 Uhr

Nintendo Switch OLED Splatoon 3 OLED-Version der Nintendo Switch im Splatoon-3-Look. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.04.2023 17:30 Uhr

Fire Emblem Engage Statt 59,99 Euro UVP: Neuer Teil der beliebten Fire-Emblem-Spielreihe für die Nintendo Switch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.04.2023 18:09 Uhr

Meta Quest 2 128GB VR-Headset Statt 449,99 Euro: VR-Headset inklusive 2 Gratis-Games. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.04.2023 17:18 Uhr

Für Schnäppchenjäger könnte außerdem das MediaMarkt Outlet interessant sein, in dem ausschließlich Neuware ohne fehlende Zubehörteile angeboten wird. Auch bietet eine Mitgliedschaft bei MyMediaMarkt Kunden diverse Vorteile und ist zudem völlig kostenlos. Zudem solltet ihr wissen, dass es bei erstmaliger Anmeldung zum Newsletter in regelmäßigen Abständen einen 10-Euro-Gutschein geschenkt gibt.

